Pandemi haberleri kent kent duyurulmalı

Başladığı ilk günden beri, pandemi haberlerinin duyurulması konusunda “kargaşa” ve “anlamsızlık” yaşıyoruz.

Hatırlayın o günleri, basında çıkan pandemi haberleri büyük takip altındaydı.

İki satırlık haber, yayınlayanın başını derde sokuyor, derhal ifadeye çağırılıyordu.

Hatta bazı arkadaşlarımız hakkında “gözaltı kararı” bile çıkarılmıştı.

Nedeni basitti.

Toplumda korku ve panik çıkmasını önlemek…

Tamam, “Pandemi haberlerini yayınlamak yasaktır” diye resmi bir sansür kararı alınmadı, ama “İstersen yayınla, sonucuna katlanırsın” dercesine basına baskı uygulandı.

Oysa ilk günden itibaren nasıl Türkiye geneli için “toplumu bilgilendirme açıklaması” yapılıyorsa, benzer açıklamalar il bazında da yapılmalıydı.

Neden yapılmadı, neden yaşananlar gizlendi?

Ve bugün neden gizlenmeye devam ediliyor?

Bunun bir anlamı var mı?

Bu kentte yaşayan herkes, bu kentte olup biteni öğrenebilmeli.

Her gün kaç tanı konuyor, kaç kişi hayatını kaybediyor?

Bu sayıların ilçelere göre dağılımı nasıl?

Hastanelerin durumu ne?

Bu bilgilerin toplum tarafından bilinmesinin ne sakıncası var ki?

Bilinmesi daha iyi değil mi?

Vatandaş bilsin ki, işin ciddiyetini anlasın.

Korkması gerekiyorsa, korksun.

Ona göre önlemlerini artırsın.

Maskesiz dolaşmasın…

Mesafesine ve temizlik kurallarına dikkat etsin…

Tabii bütün bunları söylerken, kenti yönetenlerin “ açıklama yetkisi bulunmadığını” da biliyorum.

Ankara yasaklamış, açıklamıyorlar.

Türkiye her akşam tek bir kanaldan yapılan açıklama ile yetiniyor.

Ara sıra sayı vermeden “en riskli iller” açıklanıyor, hepsi bu kadar.

Bence uygulama yanlış

Halkın pandemi konusunda yerel bazda yeterince bilgi alamaması, bence hatalı bir uygulama.

En basitinden halkın “haber alma” ve “bilgi edinme” haklarına aykırı.

Bu konuda medya olarak bizim de elimizi kolumuzu bağladılar.

Münferit haberler yapıyoruz, filanca koronaya yakalandı, falanca koronadan öldü diye haberler veriyoruz, ama “sayısal verileri” okurlarımızla paylaşamıyoruz.

Çünkü kanallar kapalı, o verilere bizler de ulaşamıyoruz.

Gizle gizle, nereye kadar?

Bu sıkıntılı günleri herkesin “kulaktan dolma bilgilerle” geçirmesi, daha mı iyi?

Veya “fısıltı gazeteleri” her gün farklı farklı rakamlar uçuruyorlar, toplumun bu haberlerle beslenmesi daha mı doğru?

Vatandaş, tedirgin.

Bu tedirginliği gidermenin en kestirme yolu, halkı “doğru bilgilerle” donatmaktır.

Günlük olması zor geliyorsa, haftalık olsun.

Örneğin her pazartesi günü kent halkına “hasta ve ölüm sayıları” aktarılsın.

Tabii doğru sayılar…

Öyle “tanı” ifadesini “hasta” tanımına çevirme uyanıklığına kaçmadan…

Karar vericiler şunu düşünsünler.

Pandemi sonuçlarının kent bazında açıklanmaması, topluma ne yarar sağladı?

Bir yetkili çıksın, şu şu yararı oldu, desin.

Hiçbir yararı olmadı, dedikoduyu ve tedirginliği artırdı.

Görüşüm şu:

Eğer pandemi ile etkin mücadele edilecekse, halka yerel sayılar da aktarılmalı.

Kocaeli’nde dün şu kadar kişi koronaya yakalandı, şu kadar kişi öldü…

Sayı yüksekse, vatandaş korkar diye düşünülüyorsa, bırakın korksun.

Toplumda öyle bir kesim var ki, ancak “ölüm korkusu” onları yola getirebilir.

Diğer bütün tavsiyeler, hikâyedir.

Bir kulaklarından girer, diğer kulaklarından çıkar.

Bugüne kadar böyle olmadı mı?

İşte başlangıcından buyana 8 ay geçti, döndük geldik yine pik günler yaşıyoruz.

Demek hiçbir sözün yararı olmamış.

Sen istediğin kadar “maske, mesafe, hijyen” de, vatandaş yine bildiğini okuyor.

Bir kez daha söylüyorum…

En etkin yol, günlük hasta ve ölüm sayılarını il bazında ilçe ilçe açıklamak.

Vatandaş, “ölümün kapısını çalmak üzere olduğunu” anlamalı.

Başka çare yok!