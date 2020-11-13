Henüz üç yaşındaydı.

Konuşmasına doyum yoktu.

Kelimeleri yarım söylemesi konuşmasına ayrı tat veriyordu.

Aile onun konuşmasına bayılıyordu.

Babası televizyonda Beşiktaş maçını seyrederken o da oyuncaklarıyla oynuyordu.

Babasının aldığı evi, parçalarını birleştirerek kurmaya çalışıyordu.

Ev sağlam olmalıydı.

Kolayca yıkılmamalıydı.

İçerisine annesinin aldığı küçük bebekleri yerleştirecekti.

Ev yıkılırsa onlar zarar görebilirdi.

Üstelik komşu çocuklarda onunla oynamaya geldiklerinde evin sağlamlığına hayran kalmalıydılar.

Onlar da sağlam eve yerleştirdiği bebeklerle oynamalıydılar.

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Ayda Bebek parçaları yerli yerince yerleştirerek sağlam bir oyuncak ev yapmaya çalışırken birden bire içinde bulunduğu evleri sallanmaya başladı. Babası deprem olduğunu belirtti. Ayda bebek depremin ne olduğunu henüz bilmiyordu. Evlerinin sallanarak başlarına yıkılması aklına bile gelmezdi. Ev çatırdıyordu. Etraftan yıkıntı gürültüleri geliyordu. Ayda Bebek ne yapacağını şaşırmıştı. Acaba evleri yıkılırsa kendisinin sağlam yaptığı oyuncak ev de yıkılacak mıydı? Böyle düşünürken evleri çatırdayıp çöktü. Kendisi yıkıntılar arasında yaralanmış ve bayılmıştı. Ayıldığında anne-babasına seslenmiş ama onlardan bir cevap alamamıştı. Kendisine yardımcı olacak bir kimse yoktu. Mecbur yıkıntılar arasında bekleyecekti. Belki bir kurtaran olurdu.

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Yıkılan Rıza Bey Apartmanıydı. Yapılırken Ayda Bebek’in oyuncak evi için düşündüğü sağlamlığı onlar düşünememişti. Veya menfaatleri öyle yapmayı gerektirmişti. Demiri, çimentosu tam kullanılmamıştı. Çalışan işçiler müteahhidi sağlam yapması için uyanmalarına rağmen pek aldırış edilmemişti. Belli ki denetimi de tam yapılmamıştı. Nitekim enkaz yıkımında kepçenin değdiği yerler un-ufak dökülüyordu. Binanın yapımında malzeme noksanlığı vardı. Depremde giden canları tekrar geri getiremeyeceklerini pek düşünmemişlerdi. Ahlaki çöküntü binayı da çökertmişti. Dükkânlarını genişletmek için bina kolonlarını kesenler bile vardı.

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Ayda Bebek 91 saat sonra binadan sağ olarak çıkarılmıştı. Ölmüş olan annesinin yanındaydı. Tozlar içindeydi. İlk sözü “Anne” olmuştu ama ondan cevap alamamıştı. Çıkaran kurtarıcı sevincinden Ayda’yı öpmüştü. Ayda’nın ilk isteği “su” olmuştu. Anne-babasını aramasına rağmen görememişti.

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Hastaneye götürülürken ne istediğini soranlara “köfte-ekmek, ayran” cevabını vermişti. Bunu duyan köfteciler Ayda’ya köfte yedirmek için odasının önünde yığılmışlardı. Kimisi hayrına, kimisi reklamına ona köfte getirmişlerdi. Hepsini yiyemeyeceğinden köftelerin diğer hastalara götürülmesini istemişti.

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Elif Bebek de depremden 61 saat sonra sağ olarak çıkarılmıştı. O da çıkarılırken kurtarıcısının parmağını tutmuş ve hastaneye kadar hiç bırakmamıştı. Deprem yıkıntıları arasında daha nice bebekler ölmüş veya yaralanmışlardı…

Çürük binalar yaparak bu bebeklere nasıl kıyıyorlardı?

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Halkımız kurtuluş savaşındaki gibi birlik olmuş ve depremzedelere yardım ediyorlardı. Bazı fırsatçılar ise bu durumu istismar ediyorlardı. Gelen yardımları satmak için dükkânlarına bile götürenler vardı. İnsanda vicdan çürüdü mü her türlü çürük işi yapar.

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Ayda’nın babası Uğur Keskin bir araçla gelerek yedi gün sonra kızı Ayda’yı hastaneden aldı. Ayda’nın ayakları yaralı olduğunda ona çorap giydirememişti.

Fakat ayda babasının sıcak kucağında hiç üşümemişti.

Annesi Fidan Hanım ise depremde ölmüştü.

Artık evleri yoktu.

Bu sebeple beraber bir akrabalarının evine gittiler.

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Giderken hastane kapısında birikenlerin bazıları “Ayağına çorap giydirilmeliydi”, bazıları da yüksek sesle “Çocuklar ölmemeli, öldürülmemeli” diyorlardı.

Bazıları da sevinç göz yaşları akıtıyordu…

Depremlerde, savaşlarda ölen nice çocuklar vardı…