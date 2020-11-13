Karga ruhu!

İnanın çevremizde sürekli olarak görmemize karşın kargalar hakkında bilmediğiniz çok şey var.

Onlar hakkında zannedilenin çok üstünde bilimsel araştırmalar yapılmış. Alınan sonuçları görünce şaşırmamak mümkün değil.

Karganın dünyanın her tarafında yaşayan 40’dan fazla türü var. Türkiye’de bunlardan yedi türü bulunuyor. İçlerinden karakarga ve kuzguna, kuzey yarımkürenin her yerinde rastlamak mümkün.

Bakın ne tür özelliklere sahipler:

Kargalar kuşların en akıllısıdır. En büyük beyne sahip olan kuş onlardır. Öyle ki bu familyaya giren kuzgunların, kurtlarınkine eşit zekaya sahip olduğu ileri sürülmektedir. Ben geçmiş yıllarda bir yazımda, “Yürüyüş Yolundaki” (Orası aslında Zehirlenme Yoludur) çınarlarda tüneyen kargaların insanların üzerine “etmelerini” önlemek amacıyla korkutulmalarına yönelik olarak uygulanmış tedbirlere değinmiş ve bundan sonuç alınamayacağını yazmıştım. Dediğim olmuş; ağaçlara takılan parlak cisimlerin ve sahte yırtıcı kuş seslerinin hiçbir faydası olmamıştı. Çünkü kargaları kandırmak mümkün değildir.

Onlar o kadar zekidir ki bir bilim ekibi kargaların ağaçlardaki delik ve çatlaklardan kurtçukları çıkarmak için gagalarıyla ufacık dal parçaları kullandığını bile belirlemiştir. Ama işin ilginç tarafı, bulduklarını yerken bu basit aletlerini pençelerinin altında tutup kaybolmalarını önlemeleridir. Bunları başka zaman da kullanabilmek için aynı delik ve çatlaklara bıraktıkları da görülmüştür.

Kargaların yiyeceklerini saklama huyları vardır: Örneğin meşe palamutlarını ıssız yerlere taşıyıp, sonradan yemek üzere toprağa gömerler. Ama bunun için hep aynı yere gitmiş olacaklarından, oralarda meşe ağaçlıkları oluşur. Buna karga ekimi denilir. Yanı sıra yiyebilmek için ağaçlardan aldıkları cevizi parçalanması için yukarıdan sert zemine bırakırlar. Bazen onları taşırken düşürürler ve toprak uygunsa oralarda ceviz ağaçları gelişir.

Onlar ne yerler? Leş bile yediklerine göre gerisini düşünmeye gerek yok! Bir günde 300 gr kadar besin tüketirler. Ortalama ömürleri 13 yıldır.

Beslenmeleri de programlıdır: Güneşin doğuşundan yaklaşık bir saat önce başlar, kışın akşamın sekizine kadar devam eder. Sabahları, yerdeki yiyeceklere yönelik “yüzey beslenme”, daha sonraki saatlerde yeri gagalayarak “yüzey altı beslenme” uygularlar.

Kargalardan saksağan olarak tanımlanan, uzun kuyruklu, karın ve kanatlarının bir kısmı beyaz olan cinsi “oyun severliği” ile bilinir. Bu yüzden onların oyun oynamak amacıyla başka hayvanlara “sataştıklarını” da görmek mümkündür. Geçenlerde onlardan birinin yolda yatan bir kedinin ayaklarının ucuna kadar tekrar tekrar yaklaşıp reaksiyon görünce aniden dikine nasıl havalandığını dakikalarca seyretmiş ve çok şaşırmıştım.

Kargalar sosyal ve savunmacı kuşlardır; eşlerini, ailelerini, yavrularını ve bölgelerini korumak için ellerinden geleni yaparlar. Bu yapıları nedeniyle bazen geceyi ağaçlarda geçirmek için yoğun sürüler halinde toplanırlar. Yürüyüş Yolundaki ve Cumhuriyet Parkı alanında her akşam vakti toplanıp koro halinde boşuna mı bağırıyorlar! Hepsi bir program dahilinde! Sizler kargalardan başka bir kuş türünün yaralı veya uçamayan bir yavru için toplanıp adeta pike uçuşlar yaparak başka canlıların onlara erişmesini önlediğini gördünüz mü?

Kimseye kızıp “kuş beyinli” demeyin… Kargalar çok alınırlar.

Kaynak

FOCUS. 2015.L'intelligenza del corvo: strategie per conservare gli strumenti