Bütün hayatımız dolar, Euro ve altına endeksli!

Türkiye’nin ekonomisi tepetaklak durumda…

Önlem olarak

Merkez Bankası Değişti…

Hazine ve Maliye Bakanı değişti…

Şimdi herkes beklemede…

Sözcü Gazetesi’nde önceki gün bir haber vardı…

Güzel bir değerlendirme yapılmıştı…

Birlikte okuyalım;

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18 yıllık AKP iktidarında ekonomik veriler tepe taklak gitti, milletin yüzü bir türlü gülmedi.

Türk Lirası, tüm zamanların en büyük kayıplarından birini yaşarken, altın yatırımcıları kazançlarını katladı. Kapalıçarşı’da gram altın yılbaşından bu yana yüzde 83.9 yükseldi.

Sadece altın değil, döviz de rekorlar kırdı.

Olan millete oldu.

Alım gücü düşen vatandaş iyice yoksullaştı.

Zengin ise servetini katladı.

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Yılbaşında 292.69 liradan işlem gören gram altın, yüzde 83.9 artışla dün 538.92 liraya kadar çıktı. Yani yılbaşında 100 bin lirası ile gram altın alan bir vatandaşın elindeki altının değeri bugün itibarıyla 183 bin lirayı aştı.

Altın sadece son bir yılın en değerli yatırım aracı değil, tüm zamanların da en önemli yatırım araçları arasında yer aldı.

2003'ün Ocak ayından bu yana gram altın, yaklaşık yüzde 2.832 değer kazandı.

O tarihte altının gramı 18.38 liradan işlem görüyordu.

Döviz yatırımcılarının kazancı ise altının karşısında sönük kaldı.

2003'ün Ocak ayından bu yana dolar, TL karşısında yüzde 511, Euro karşısında ise yüzde 475.7 değer kazanmış oldu.

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Tabloyu inceleyin…

Altının gram fiyatı Ocak 2003’ten bu yana yaklaşık yüzde 2832 artış gösterdi…

2003’ün Ocak ayından bu yana dolar, Türk lirasının karşısında yüzde 511 değer kazanırken, Euro aynı dönemde Türk lirası karşısında yüzde 475.7 yükseldi…

ALTIN, EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU

YIL DOLAR EURO ALTIN (GRAM)

2003 1.404 1.769 18.38

2004 1.352 1.841 18.60

2005 1.416 1.597 18.54

2006 1.170 1.711 28.94

2007 1.541 1.711 31.22

2008 1.505 2.145 43.48

2009 1.547 2.143 52.66

2010 1.886 2.066 70.12

2011 1.785 2.444 94.49

2012 2.146 2.356 95.32

2013 2.335 2.955 83.12

2014 2.917 2.828 88.66

2015 3.528 3.170 99.38

2016 3.791 3.715 130.55

2017 5.289 4.551 158.66

2018 5.949 6.063 217.24

2019 5.987 6.673 290.06

2020 (Ocak) 5.981 6.696 292.69

2020 (6 Kasım) 8.58 10.190 538.92

DEĞİŞİM (%) 511 475.7 2832

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Merkez Bankası başkanının değişmesi…

Hazine ve Maliye Bakanının değişmesi sonrasında dövizde bir miktar gerileme oldu…

Bu gerilemenin nereye kadar süreceği belli değil…

Türk ekonomisi çok kırılgan bir yapıya sahip…

Yarın ABD bir şey der, Rusya bir şey der, döviz yine alıp başını gider…

Vatandaş, neye yatırım yapacağını şaşırdı…

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Münir Karaloğlu’nun işsizlik açıklaması…

Kocaeli Büyükşehir Belediye eski Genel Sekreteri Münir Karaloğlu, şu sıralar Diyarbakır Valiliği yapıyor. Karaloğlu’nun önceki günkü bir açıklaması, gazetelere ve ulusal televizyonlara yansıdı. Karaloğlu, “Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Tekrar ediyorum mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir mesele iş beğenmemektir. Onun için mutlaka gençlerimize işsizlerimize bir mesleği öğretmemiz lazım” dedi… Karaloğlu gibi daha ilimizde de birçok sanayici böyle açıklamalarda bulundu… Bu da gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini gösteriyor…

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İzmit’te yüksek gerilim hatları tehlike yaratıyor

Gazetemize mail gönderen bir okurumuz, İzmit’teki yüksek gerilim hattının direklerinden şikayetçi oldu. Okurumuz sorunu şöyle dile getirdi, “Yakın zamanda sosyal medya üzerinden paylaştım, ama sonuç alamadım. İzmit'in ortasından geçen üst kotlardaki yüksek gerilim (elektrik hatlarından) direklerinden bahsediyorum. Allah cc aşkına bu şehir bu kadar mı sahipsiz. Kentsel dönüşüm yapılması gerekirken bir de şehre ihanet ediliyor... Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum... Lütfen bu konu ile ilgilenirseniz sevinirim. Saygılarımla…”

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Dikkat: Umut

tacirlerinin

eline düşmeyin

Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik yüzde 28.9’a ulaşıp, ümitsiz işsizlerin sayısı da bir yılda 583 binden, 1 milyon 377 bine yükselince, dolandırıcılara fırsat doğdu. Son dönemde ‘para kazanma vaadiyle kapora isteyip ortadan kaybolan’ sahtekarların sayısı giderek artıyor. Siz siz olun, bu konuda çok dikkatli olun.

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Evden çalışanları doğalgaz korkusu sardı

Pandemi nedeniyle evlere kapanan vatandaşları fatura korkusu sardı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, özellikle işsizler, düşük gelirliler ve asgari ücretliler için bu kış ısınma masraflarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.