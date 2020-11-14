Şaşırdım desem yalan olur: Play-Off belki… Şampiyonluk imkânsız gibi…

Kocaelispor, dün benim için şaşırtıcı olmayan bir sonuç aldı…

Tek gol yedi, atak bile yapamadı, rezil rüsva oyun sonrasında, tek golle yenildiğine dua etti…

Bayram da olmasa, fark 3-4 olurdu…

Sancaktepe taş gibi bir takımdı…

Sancağı bayağı yukarı dikmişler, indirmesi zor…

Kocaelispor, bugüne kadar kötü futbola rağmen kazanıyordu, ama birkaç kişinin gayretiyle…

Onlar da yorulunca, pil bitti…

Takılacağı belliydi…

Takıldı…

Ne kanat organizasyonu, ne de orta sahada oyun kurma…

Hiç biri yoktu…

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Şimdi bunun için ‘yol kazası’ yorumları da yapabilirsiniz …

Cepten yedile, kredi ulandılar da diyebilirsiniz…

Çünkü son 6 maçta 5 galibiyet (kupa dahil) 1 beraberlik…

Erhan Altın döneminin ilk yenilgisi de dün geldi sonunda…

Bana göre, şampiyonluğa oynuyorsanız. Bu futbola ve bu anlayışla zorlanırsınız…

Manisa’nın basa bas gittiği ortamda, bu halde play-off şansınız bile olmayabilir…

Lider barajı da hayli yükseltti ki, şampiyonluk artık Kaf dağının ardında…

Ama umudumuz var ve tabii ki sonuna kadar mücadele edeceğiz…

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Teknik direktör etkisinin olmadığını bir kez daha gördük…

Takımın yüzde 80’i kendisi, yüzde 10’u hakemdir…

Bizim futbolcuların katkısı yüzde 40’ı bulamadı, hakem de yüzde 5’lik etki etti, Sancaktepe 3 puanı tek golle aldı gitti…

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Sonuç:

Yaya kaldık…

Kimse teknik heyete yüklenmesin…

Takımın gücü bu…

Başka olmaz…

Devre arasında en az 10 futbolcuyla takviye yapmalısınız ki, zirveye oynayabilesiniz…

Tabii bir de Manisa’nın takılmasını bekleyeceksiniz…

Ama çok zor…

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Daha önce de yazdığım gibi, düşe kalka devre arasına kadar gidelim…

Kazasız belasız ne kadar puan toplayabilirsek toplayalım…

Transfer tahtası kapanmadan transferimizi yapalım…

Kampımızı tamamlayalım ve ondan sonra Erhan Altın’a hesap soralım…

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Şu andaki görüntü net:

Play-Off belki…

Şampiyonluk imkânsız gibi…

Nokta…