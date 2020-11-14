Bahçelerimize meyve fidanı dikeceğimiz zaman meyvesi en iyi ve kaliteli olan hangi çeşitleri seçmeliyiz

Saygıdeğer Okuyucularım,

Kasım ayının yirmisinden itibaren her türlü meyve fidanı dikimi yapılabilir. Bu bakımdan bahçelerine meyve fidanı dikmek isteyen okuyucularımızın satın almak istediği meyve fidanı çeşitlerinin en iyi ve en kaliteli meyveli olanlarının isimlerini sırasıyla paylaşacağım.

İlk olarak armut çeşitlerinden başlayacağım. Armutların içinde en iyilerin başında William çeşidi armut gelmektedir ve meyve iriliği orta büyüklüktedir. Meyve kabuğu, ince; yeme olumunda sarı renkte; eti beyaz, çok sulu, kumsuz, tereyağ gibi ağızda erir ve hoş kokuludur. Ağustos ayının sonunda olgunlaşır. Ayrıca; Abbe Fetel çeşidi armut da yemesi çok güzel bir armut olarak yerini almaktadır. Bu çeşidin de meyvesi iri, konik ve uzundur. Meyve eti beyaz, kokulu, kumsuz, tatlı, sulu ve tereyağ tipinde olup çok iyi kalitede bir armut çeşididir. Eylül ayında olur.

Şeftali çeşitlerinde yarma şeftali; çekirdeği etten ayrılan ve şeftali çeşitlerinin içinde en iri meyvelisi olan çeşit, Crest Haven’dir. Çok verimli olan bu şeftalinin meyve eti sarıdır. Sulu ve tatlı lezzetli, ayrıca çekirdeği etten ayrılır ve şeftali çeşitlerinin içinde meyve iriliği bakımdan en büyük meyvesi olan çeşittir. Meyve ağırlığı, yaklaşık iki yüz elli gram kadardır. Olgunlaşma zamanı,Ağustos ayının ortalarındadır. Sofralık bir çeşit olan Crest Haven, kendine verimli olup yanında başka bir dölleyici olmadan meyve bağlar.

İkinci bir kaliteli şeftali çeşidi de Red Haven’dir. Bu çeşidinde meyvesi, iridir. Ortalama meyve ağırlığı, iki yüz grama yakındır. Meyve eti sarı, kokulu, sulu, sofralık bir çeşittir. Nakliyeye dayanıklı, çekirdek etten ayrıdır. Ağustos ayının sonlarına doğru olur. Hemen hemen tüysüz ve kendine verimli bir çeşittir.

Elma çeşitlerine gelince ilk sıralarda, Golden Delicious çeşidini sayabiliriz. Goldenin meyvesi, irice; sapı, uzun; eti beyaz, tatlı, hafif mayhoş, kokuluca. Bütün bölgelerde yetişir. Ekim ayında toplanır. Starking meyvesi, irice; sap tarafı geniş,çiçek çukuruna doğru konik, beş memeli, sarı üzerine parlak koyu sıvama kırmızı, seyrek noktalı; eti sarımsı yumuşak, tatlı, kendine has kokulu tatlıdır. Ekimde toplanır. Soğuk hava depolarında muhafazaya alınmalıdır. Staymared meyvesi, iri; sap tarafı geniş,konik,yeşil zemin üzerine sıvama kırmızı; eti sarımsı, yumuşak kokulu, mayhoş tatlısır. Ekimde toplanır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe