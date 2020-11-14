Pandemi, hangi sektörü nasıl etkiledi?

İlk ayları “kaos” ortamında geçirdik.

Beklenmedik anda tokat yiyen insanın sersemliğiyle.

Şaşkın… Tedirgin… Panik havasında…

Herkes düğmeye bastı, zınk diye durduğu yerde durdu.

İşyerlerini kapattık, evlere çekildik, dışarıyla ilgimizi kestik.

“Virüs sıcaktan korkar, havalar ısınınca bu beladan kurtulacağız” dediler.

Yaz geldi, muhteremlerin sözüne uyduk, herkes açıldı saçıldı, piknik alanları ve plajlar doldu taştı, düğün dernek gırla, ama baktık virüs meretinde bir kıpırdama, çekip gitme yok.

Yaz bitti, virüsle mücadelede kendilerini dünya şampiyonu ilan eden yöneticilerimizi karalar bağlamaya başladı.

Sonunda, suçlu tabii her zaman olduğu gibi yine vatandaş oldu.

Maske takmadınız…

Mesafe tutmadınız…

Temizlik kurallarına dikkat etmediniz…

Eee, bu işin faturası birine kesilecekti, halka kesildi.

“1 Haziran’dan itibaren pandemi ile mücadelede ikinci safhaya geçiyoruz” deyip alınan önlemleri gevşeten yönetenlerin hiç suçu olur mu?

Onlar, sütten çıkmış ak kaşık!

Ve geldik bugünlere.

Bir de baktık ki, az gitmişiz uz gitmişiz, ama bir arpa boyu dahi yol gitmemişiz.

Döndük yine virüsün pik yaptığı mart-nisan günlerine.

Hatta daha beter durumdayız.

Yine başladılar, aman ha, aman ha!

Aman dışarı çıkmayın!

Aman kalabalığa girmeyin!

Aman şunu yapın, aman bunu yapın!

Yine panikledik.

Muhteremlerin söylemesine göre, 1 Ocak 2021’de bu beladan tümden kurtuluyorduk, görünen pandemi bataklığı bizi daha yeni yeni kendine çekmeye başladı.

Virüsün ne zaman hayatımızdan çıkacağını söyleyebilen var mı?

Yok, kestirmek mümkün değil.

Hele dünyanın bundan önce yaşadığı salgın hastalıkların etki sürelerine bakarsak, “ölmüşüyüz de ağlayanımız yok”!

İleriki bir yazımda,İrwinW. Sherman’ın yazdığı “Dünyamızı Değiştiren 12 Hastalık” kitabından size söz edeceğim.

Veba, kolera, çiçek, verem, sıtma, sarıhurma, grip, AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların dünyayı yıllarca nasıl kasıp kavurduğunu okurken, kafamdaki “acaba” sorusu hiç kaybolmadı.

Korona da acaba onlarca yıl sürecek mi?

Sürerse, hapı yuttuk!

Pandemi, hangi sektörü uçurdu, hangi sektörü batırdı?

Geçenlerde MOBESKO’da bir yatakçı mağazasında sohbet ediyoruz.

“İşler nasıl diye?” sordum.

Baktım, mağaza sahibinin yüzü gülüyor, “Çok iyi, çok iyi” dedi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Evlere kapandığımız ilk aylarda çok sıkıntı çektik. Daha sonraki aylarda telafi ettik, Allah’a şükür şimdi çok iyiyiz. Vatandaş eve kapanınca evdeki eksikleri görmeye başladı. Yatağını değiştiriyor, mobilyasını değiştiriyor, mutfağını, buzdolabını, çamaşır makinesini değiştiriyor… Yeni perde alıyor, evini yeniden boyatıyor… İnanamazsınız, insanların eve hapsolması, ev eşyaları ile ilgili sektörleri olumlu etkiledi. İnsanlar evde oturmak zorunda kalınca tasarruf da ettiler, paraları buralara harcıyorlar…”

Böyle bir değerlendirme beklemiyordum, düşündüm, anlattıkları doğru.

Devam edeyim…

Tekstil ürünlerini toptan pazarlayan bir arkadaşım anlattı.

“Bizim iş dip yaptı” dedi.

Nedenini şöyle açıkladı:

“İnsanlar evde oturuyor, düğüne toplantıya gitmiyor, neden giyinip kuşansınlar ki? Bugünlerde en çok satılan eşofman ve spor ayakkabı… Bu sadece bizde değil, bütün dünyada böyle. Ben bile haftada bir ofise eşofman ve spor ayakkabıyla gidiyorum. Yüzümde maske, ne yani kravat mı takacağım?”

Önceki gün bir özel hastane sahibiyle görüştüm, anlattıkları inanılmazdı:

“Bugünlerde işimiz çok iyi. Pandemi nedeniyle normal hastanelere gidemeyenler, özel hastanelere koşuyor. Bugüne kadar hiç görmediğimiz cirolara ulaştık. Tabii sağlık konusunda bunları söylemek biraz garip, ama durum böyle.”

Özel sağlık kuruluşları, pandeminin ilk aylarında büyük sıkıntı içindelerdi, demek şimdi işler tersine dönmüş.

Peki, diğer sektörlerde durum ne?

Biliyorum, arkadaşlarım var, turizmde işler kötü.

Oteller, restoranlar sinek avlıyor.

Berberler, kuaförler, kahvehaneler zor durumda.

Marketlerin ve fırıncıların işleri iyi.

Okul servisi çekenler, şehirlerarası otobüs işletenler; epey zorda.

Pandemi konusunda yine zor bir döneme giriyoruz.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek?

Tam “hurma” zamanı

Bölgelere göre farklı adla söyleniyor.

“Trabzon hurması” da deniyor…

“Cennet hurması” da…

“Akdeniz hurması” da…

“Japon elması” da…

“Karayemiş” de…

Değişik cinsleri var.

En iyisi “Ali Rıza” cinsi…

Bu nedenle hurma alırken cinsinin “Ali Rıza” olup olmadığını sorun.

Bu isim nereden gelmiş bilmiyorum, ama yıllardır tam bu mevsimde hurma tercihimi Ali Rıza’dan taraf kullanırım.

Hatta evimin önünde bir tane var, bu yıl ürün çok verimli değil, ama yine de idare eder.

Dalından birkaç tane yedik, diğerlerini topladık, olgunlaşmasını bekliyoruz.

Size bir tüyo, hurmanın hemen olgunlaşmasını istiyorsanız, kâğıda sarın.

Neden “Ali Rıza” hurması, onu da açıklayayım.

Diğer hurmaları rahat yiyemezsiniz, dudaklarda burukluk bırakır.

Rahatsız olursunuz…

Kilo sorunu bulunanlar, korkmasınlar yesinler.

Şeker değeri düşük.

100 gramında 60 kalori var.

Kolesterol değeri ise sıfır.

Potasyum yönünden zengin.

İhmal etmeyin, hurma bu mevsimin en yararlı meyvelerinden biri.

Afiyet olsun, iyi pazarlar!