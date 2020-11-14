Para bitti, BARAJ gitti!..

Yıl:30 Ekim 2013

İSU Genel Müdürü müjdeledi;

Karamürsel’e 2 BARAJ YAPILACAK

Bundan tam 4 yıl önce;

Devlet Su İleri Genel Müdürü Akif Özkaldı, Kocaeli İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ı makamında ziyaret etti.

O ziyaret de:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden İSU’nun çalışmalarından övgü ile bahseden Özkaldı,Kocaeli’nde önümüzdeki zamanda yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özkaldı,Karamürsel’de yapılması planlanan İhsaniye ve Avcıdere BARAJLARININ önümüzdeki yılda ihaleye çıkacağını ve o yıl inşaatına başlamayı planladıklarını söyledi.

İhale tarihine göre İHSANİYE Barajı 2018 yılında bitmiş olacaktı…

BARAJLARDAN İhsaniye, aralıklı duraklamalardan sonra 1 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı.

İHSANİYE BARAJI 5 BAKAN GÖRDÜ

İhalesi,yapımı tam 7 yıl süre İhsaniye Barajı inşaatında imzaları olan:Mehdi Eker,Faruk Çelik,A.Eşref Fakibaba,Veysel Eroğlu ve Bekir Pakdemirli Tarım-Orman Bakan olarak anılacak.

69 metre yükseklikte,8.95 milyon metreküp kapasiteli İhsaniye Barajı’nda temizlik çalışmaları yapılacak (Baraj içinde kalan Çam ve diğer ağaçlar temizlenecek) bu işlemden 1 yıl sonra yani 2022 yılından itibaren de su tutulmaya başlanacak.

Kocaeli’nde 2 ilçe Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılaması için yapımı düşünülen 2 barajdan ne yazık ki biri İhsaniye BARAJI BİTİRİLİRKEN ikincisi Avcıdere Barajı’nın yapımından vazgeçildi.

Yalova’ya var, Kocaeli’ne yok!

Bundan yedi yıl önce BARAJ yapımını müjde diye verenler,ihaleye çıkacağını ifade ettikleri barajlardan birini para sıkıntısından güç bela ancak bitirmişken,Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yapacaklarını bildirdikleri Avcıdere Barajı’nın yapımından vazgeçildiğini halka açıklamaktan çekindiler.

Kocaeli’nde yapımını PARASIZLIKTAN vaz geçen DSİ Karamürsel’deki Avcıdere Barajı’nı iptal ederken,

Karamürsel’in YALOVA sınırında Yalova iline 2 baraj yapmaya karar verdi.

KARAMÜRSEL’e YOK!

İhsaniye Barajı ile programa alınan ve yapılması kararlaştırılan AVCIDERE Barajı,DSİ 15 Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 yılı yatırım programından çıkartıldı.

Avcıdere Barajı’nın yapım programına ne zaman alınacağı ve ne zaman inşaatına başlanacağı,belirsiz olduğu söylenirken, DSİ’nin Yalova’ya 2 Baraj yapma kararı Karamürsel’de tartışılır oldu.

PARA yok diye Karamürsel’in Avcıdere Barajı’nın iptal edilmesi Kocaeli’nde üzüntü yaratırken, yetkililerden TIK sesi çıkmaması 2050 yılı için Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin SU hesaplarını da alt üst etti.

Her gün Ekonominin UÇTUĞU söylenen ülkede işlerin söylendiği gibi gitmediği,Karamürsel’de yapılacak BARAJ’ın PARASIZLIKTAN yapılamamış olması EKONOMİMİZİN ne kadar bozuk olduğunun en somut delil olsa gerek…

Bir de olaya Karamürsel’i yönetenlerin “Küçük olsun,bizim olsun!” diye ses çıkarmamış olmaları,

Amma:

Ülkemizde halkın su ihtiyacını karşılayacak barajlar parasızlıktan yapılamıyorken,

Ne gariptir ki, ülkemizin birçok yerinde birilerine SARAYLAR yapılıyor!