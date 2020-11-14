Melek Kavşut ile şiir üzerine

Melek Kavşut’uniki şiir kitabı, bir roman ve bir anı kitabı var. Ama şiir Melek Kavşut’ a göre,“Şiir benim için hayatımın merkezinde ve özelinde olacaktır.”diyecek kadar daha ağır basıyor. Melek Hanım, bütün sıkıntıların toplamının yazarak aşılacağını düşünen bir kişilik bana göre. Melek hanımın bir özelliği de dağları, doğayı ve yürüyüşü çok sevmesi.

Melek Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1963 yılında Kars ilinin Susuz ilçesinde doğdum. Emekli ebe-hemşireyim. Memuriyetim nedeniyle ülkemizin birçok yerini gezdim. Edebiyata ilk şiir kitabım “Ekmek İskelesi” ile başladım. Şiirin yanı sıra öykü, makale, deneme, mensur şiir de yazdım. Bir anı kitabım, bir romanım ve iki şiir kitabım yayımlandı. Basılmaya hazır ve bitmek üzere olan iki romanım daha var. Şu sıralar kitap okuyarak, öykü ve şiir yazarak zaman geçiriyorum.

Şair ve yazarlık… Birbirlerini iyi ya da kötü etkilediği oluyor mu, aradaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

Kötü etkilediği olmuyor, en azından benim için öyle... Şiir yazdığım için düz yazılarımda şiirsel bir dil kullanıyorum. Dolayısıyla yazılarım akıcı ve şiirsel oluyor. Bu da okuyucunun sıkılmadan okumasını sağlıyor. Yazarlık şiirlerimi iyi etkiliyor çünkü roman ve düz yazı yazdığım için şiirlerimde dil denetimi yapmamı kolaylaştırıyor. Şiir, şairin iç sesi, duygu ve his işidir. Ama yazarlık o anda gelen bir ilham perisi değildir. Zihnimizi yormayı, düşünmeyi ve objektif olmayı gerektirir.

Peki, şiir sizin için nerede olacak?

Şiir benim için hayatımın merkezinde ve özelinde olacaktır.

Yeni şiir kitabınız, “Dilsiz Şiirler” bize biraz ondan bahseder misiniz?

Yeni kitabım “Dilsiz Şiirler” Eylül 2020 tarihinde Aydili Sanat Yayınları’ndan çıktı. Kitapta doksan altı şiir yer almakta ve daha çok kadın temalı şiir bulunmaktadır. Toplum-gerçekçi ve çağdaş halk şiirleri de yer almaktadır. “Dilsiz Şiirler” adlı kitabımın okuyucunun beğenisini kazanacağını umuyorum.

Yeni kitabınızdaki şiirlerinizde daha çok kadın temasını işlemişsiniz, neden?

İlk önemli nedeni benim de bir kadın olmam. Günümüzde kadına yönelik şiddet, baskı ve ötekileştirme gittikçe artıyor. Bu duruma karşı farkındalık yaratmak ve kadının hayatın her alanında olmazsa olmaz olduğunu vurgulamak istedim. Bir anlamda isyan veya protesto da diyebiliriz. Daha önce de belirttiğim gibi şiir, şairin iç sesidir. Kendini anlama ve anlatma biçimidir. Bu nedenle ben de kadına yönelik şiddete karşı olan duruşumu şiirle göstermeyi uygun buldum.

Diğer bir şiir kitabını yayımlamak için, son kitabınızdan sonra yazmaya başladığınız şiirlerinizin yenilenmesi gerekiyor yoksa şair kendisini tekrar etmiş olur. Siz bu yenilenmeyi kitaplarınız arasında hissettiniz mi?

Şiirde yenilik kesinlikle olmalı. Şair, şiirlerini yenilemezse kendisini tekrar etmiş olur. Bu yüzden çok okumalı ve araştırmalı. Yeni temalar, yeni imgeler bulmalı. Ben de bir önceki kitabımla yeni kitabım “Dilsiz Şiirler” arasındaki farkı kolaylıkla hissedebiliyorum. “Dilsiz Şiirler”kitabımdaki şiirlerin önceki şiirlerime göre daha üst olduğunu düşünüyorum.

Kendinize örnek aldığınız edebiyatçı var mı?

Romanda Yaşar Kemal, şiirde Ahmed Arif’i örnek alıyorum.

Sizce şairliğin doğası nedir?

Şairin doğası sevgi ve hoşgörüdür. Çünkü şair duygusaldır, duygu insanıdır. Yüreğinde hoşgörü ve sevgi vardır. Zaten aksi olsaydı şiir yazmazdı, şair olmazdı.

Çocukları ve gençleri edebiyata yönlendirmek için neler yapmalıyız?

Çocukları ve gençleri edebiyata yönlendirmek için öncelikle onlara edebiyatı sevdirmeliyiz. Örneğin okullarda edebiyat dersleri daha fazla koyulmalı ve bu derslerin içeriği öğrencilerin ilgisini çekebilecek şekilde hazırlanmalı. Okullara şair ve yazarlar davet edilmeli. Çocuklar ve gençler edebiyat etkinliklerine götürülerek şair veyazarlarla buluşturulmalı. Kitap fuarlarında edebiyatçılarla tanıştırılıp bir araya gelmeleri sağlanmalı.

Türkiye’de şiir size göre nerede?

Türkiye’de şiir geçmişte çok iyi dönemler geçirse de son yıllarda çok geriledi. Şiir kitapları okunmuyor. Şiire olan ilgi son derece az. Bu da edebiyat eseri üreten kişileri şiir yazmaya değil, mensur şiir yazmaya itiyor ve bu tür kitaplar da çok satıyor.

Şiirin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gerçekçi bakacak olursak şiirin geleceği parlak görünmüyor. Şiire ve şaire yeterli ilgi ve destek verilirse şiirimiz daha iyi yerlere gelebilir. Şiir kitapları okunmasa da gerçek şairler yazmaya devam edecektir. Çünkü şairlik karşılık beklemeden yazmaktır. Şiirin geleceği ne kadar parlak olur bilemeyiz ama şairler oldukça şiir hep olacaktır.

Melek Hanım,güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederim.

Ben de teşekkür ederim Gül Hanım.