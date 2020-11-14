Gündelik hayatta kullanmak için PRATİK BİLGİLER!

Başarı taktiği olarak hep “yüksek stratejiler” önerecek değiliz yaa..
İşte size gündelik hayatta kullanmak için pratik bilgiler.
Mesela çamaşır makinasına attığınız çoraplarınızın kaybolmasını “başarıyla” nasıl engellersiniz? Okuyun, eşinize, arkadaşınıza, annenize hava atın!
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-Çoraplarınızı çamaşır makinesine koymadan önce çengelli iğne ile
birbirlerine tutturursanız kaybolmadıklarını göreceksiniz.
-Kadife ve ipekli elbiselerinizi buharlı bir banyoya asın. Buhar onların
tüm kırışıklıklarını alacaktır.
-Gözlüğünüzün vidası çok çabuk çıkıyorsa vidayı takmadan önce, vidanın
gireceği deliğe renksiz oje damlatın. Vidayı öyle takın.
-Satın aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyor ise onları bir kaç dakika
buhara tutun.
-Makasınızı bilemek istiyorsanız, zımpara kağıdı kesin.
-Halıdaki sigara yanıklarından, yanık yerler üzerinde zımpara kağıdı ile
dairesel hareketler yaparak kurtulabilirsiniz.
-Mobilyaların yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz bırakır.
Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve
erimesini bekleyin. Daha sonra üzerinde elektrik süpürgesini gezdirin.
İzden eser kalmadığını göreceksiniz.
EVDE HAYVAN BESLEMEK
-Evinizde hayvan besliyorsanız ve bunların tüyleri koltuklarınıza,
kanepelerinize bulaşıyorsa elinize yapışkan bir bant sarın ve tüylü olan
yerlerde gezdirin.
-Fermuarlı giyeceklerinizi çamaşır makinesine koymadan önce kapalı olup
olmadığını kontrol edin. Açıksa zedelenebilirler.
-Yeni yıkanmış nemli halınızın üzerine mobilyalarınızı koymadan önce
ayaklarının altına biraz alüminyum folyo koyun. Böylece izlerin
çıkmasına engel olacaksınız.
-Üst üste koyduğunuz bardaklar yapışıp çıkmıyorsa bir leğenin içerisine
koyun Üstteki bardağın içerisine buz koyup leğenin içerisine yavaş
yavaş sıcak su koyun. Bardakların kolayca çıktığını göreceksiniz.
-Tahta salata kaplarınızı suyun içerisinde bekletirseniz çatlarlar. Bunu
önlemek için kullandıktan sonra bekletmeden yıkayıp, kurulayın. Böylece
tahtaların bozulmalarını önlemiş olursunuz.
-Çocuğunuz için bir parti vereceğiniz zaman süslü bardakları şu şekilde
yapabilirsiniz. Bardakların ağzını önce yumurta akına batırın. Daha
sonra renkli pasta şekerinin içerisine batırıp kurumasını bekleyin.
ETİKETLERDEN KURTULMAK
-Satın aldığınız plastik ve cam eşyaların üzerine yapıştırılan
etiketlerden kurtulmak için etiketin üzerine yemeklik margarin sürün ve
15 dakika bekletin. Bir bez ile ovalayıp yıkayın. Üzerinde hiç bir leke
ve çizilme oluşmayacaktır.
-Çekmecelerinizin rayları takılıp kolayca kapanıp açılmıyorsa biraz sabun
sürün. Rahatça açılıp kapandığını göreceksiniz.
-Radyatörlerinizin arkasına alüminyum folyo yapıştırırsanız, sıcaklığın
duvardan dışarı değil odanın içerisine yansımasını sağlamış olursunuz.
-Ütü yapmayı kolaylaştırmak ve süreyi azaltmak için ütü masasının
kılıfının altına alüminyum folyo koyun. Sıcağı geri yansıtacağından ütü
yapmak daha kolay olacaktır.
-Bez pabuçların temizlenmesi sorun oluyor ise pabuçları bir yastık
kılıfının içerisine koyun. Kılıfın ağzını kapayın ve çamaşır makinasında
yıkayın. Yeni gibi olacaklardır.
-Buz kalıplarınızı su ile doldurmadan önce bölmelere portakal, limon ve
dilediğiniz meyve parçacıkları yerleştirirseniz dekoratif buzlar elde
etmiş olursunuz.
DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT
-Sağlıklı dişlere sahip olmak istiyorsanız günde iki kez 150 gr yağsız
peynir tüketin. Peynirdeki kalsiyum diyetini kuvvetlendirir, dişleri
sağlamlaştırır
-Eğer ayaklarınız çok ısınıp şişiyorsa onlerı saatlerce sıcak suda
bekletmeyin, aksine kolonya ile ovalayın. Bilekleriniz ve ayaklarınız
şişmeyecektir
-Eğer ayaklarınız çok hassas ise, sıcak havalarda şikayetleriniz
artıyorsa, her sabah birkaç damla zeytinyağı ile ovalayın.
-Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kaşığı bal veya
bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Bir kaç dakika bekleyip ılık su ile
yıkayın.
-Pamuklu giysilerinizin çekmemesi için ilk yıkamada bir gece soğuk suyun
içerisinde bekletin, sonra yıkayın, çekmeyeceklerdir.
-Dirsek ve topuklarınızın sertleşmesini istemiyorsanız, bir dilim limon
ile ovun. Böylece yumuşacık olacaklardır.
-Duvar kağıtlarını yenilemek istediğinizde eski kağıtları çıkartmak her
zaman sorun olur. Ilık su dolu bir kaba bir miktar bulaşık deterjanı
dökün ve karışıma batırdığınız sünger ile duvar kağıtlarını silin,
kolayca çıkacaklardır.
-Yeni bir tava satın aldığınızda ilk önce içinde bir miktar sirke
kaynatın.Bu işlem ilerde kızartmalarınızın tavaya yapışmasını önleyecektir.
SİGARA İÇMEYİN, İÇİRMEYİN
-Büyüme çağında yanında sigara içilen çocuklarda kulak enfeksiyonlarına
daha çok rastlandığı saptanmıştır.
-Hamilelikte günde 15 ve üzeri sigara içen annelerin çocuklarının sakat
doğma riski ciddi olarak artmakta ve ilk üç aylarında hastaneye
kaldırılma riskleri 2 kat daha fazla olmaktadır.
-Sigara içmenin stresi azaltmak yerine artırdığı saptanmıştır. Yiyecek
satın alırken mutlaka etiketlerini okuyun. Kilo verme savaşında mağlup
olmak istemiyorsanız kalorilere ve yağa karşı tetikte olun.
-Cevizle dost olun. İçindeki yağ beyin hücreleri için çok yaralıdır. Kan
şekerini düşürdüğü için şeker hastalarına da uzmanlar tarafından tavsiye
edilir
-Hızlı kilo verip tekrar almak vücudunuzun zayıflamaya karşı direncini
arttırır ve giderek kilo vermeniz zorlaşır. Metabolizma alt üst olur.
SAĞLIĞINIZI HAFİFE ALMAYAN
-Rastgele diyet, rastgele sağlık yani sağlıksızlık demektir. Sağlığınızı
hafife almayın ve rastgele diyet yapmayın.
-Duvarınıza çivi çakacağınız zaman işaretlediğiniz yerin üzerine çapraz
bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış
olacaksınız.
-Bir büyük soğanı rendeleyin ve orta boy bir bal kavanozuna koyup iyice
karıştırın. 48 saat bekletin, şurup haline geldiğinde öksürüğü ve soğuk
algınlığı olan hastaya sabah akşam bir çorba kaşığı içirin. Soğanın
içerdiği yağlar öksürüğü durduracaktır.
-Kızartma yağını bir kaç kez kullanabilirsiniz. Kullanılır durumda olup
olmadığını anlamak için kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın.Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa kullanabilirsiniz.
-Cevizlerin kabuklarını kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu
suyun içerisinde bekletin. Böylece içleri de dağılmayacaktır.
-Unlarınızın böceklenmemesi için, un kavanozunun içerisine bir adet defne
yaprağı koyun.
-Yumurtaların haşlanırken çatlamaması için, kaynatma suyuna bir çorba
kaşığı sirke koyun.
-Fırında patates yapmadan önce, 10-15 dakika haşlayın ve çatal ile
delin.Daha kolay pişecektir.Kaynak: Kigem.com - www.sabah.com.tr
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Neden güleriz?
Gülmek, hem de kahkaha atarak gülmek belki de dünyanın en güzel eylemi. Gülmenin bizim neşeli ve mutlu olduğumuz anlamına geldiği düşünülür. Peki gülmenin sebeplerini araştıran, “gelotoloji” adında bir bilim dalı olduğunu biliyor musunuz?İnsanlar neden güler sorusunun cevabını yüzyıllardır arayan bilim, işte bu bilim dalı. Bebekler 5.haftadan itibaren gülmeye başlıyorlar ve etrafındakilerin bu davranışlarını beğendiklerini fark ettiklerinde ise devam ettiriyorlar. Yani doğumdan sonraki 5. haftadan itibaren ölene dek gülüyoruz. Gülmek, beyinde endorfin hormonu salgılamamıza neden oluyor.
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Gülmek eyleminin nedenleri için ana kontrol mekanizması olan beyine bakmak lazım.Beyinde gülmeyi kontrol eden bölge; “subkorteks” denilen bilinçaltı bölgesindedir. Bu bölge ilkel eylemlerin yer aldığı bölümdür. Yani nefes alma, refleksleri kontrol etme gibi temel eylemler bu bölgededir. Beynin diğer bölgesi “korteks” ise bilinci kontrol eder. Yani sonradan öğrenilen dil, hafıza gibi bölümler bu bölgede yer alır. Subkorteks, korteksle beraber olsa da, bağımsız olarak hareket eder. Yani beyin, subkortekse emir verir, subkorteks bunu müdahale olmadan yerine getirir.
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MUTLULUKLA İLGİLİ SÖZLER
-“Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Yaptıklarınızı seviyorsanız başarılı olacaksınız. ”(Albert Schweitzer)
-“İnsanlar aile gibi küçük şeylerde mutluluk bulmalı” (Amanda Bynes)
- “Mutluluk kendimize bağlıdır.” (Aristoteles)
- “Mutluluğun sırrı özgürlük, özgürlüğün sırrı cesarettir.” (CarrieJones)
- “Mutluluk, çok az ve çok fazla arasındaki bir yol istasyonudur.”ChanningPollock, Bay Moneypenny
-“Ne kadar sahip olduğumuz değil, ne kadar zevk aldığımız mutluluktur.” (Charles Spurgeon)
“Mutluluk hazır bir şey değildir. Bu sizin kendi eylemlerinizden geliyor.” (Dalai Lama)
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Hata yapmanın aslında bizim için iyi olduğuna dair 6 neden
Şu eski deyim kulağınıza yabancı gelmiyor olmalı: "Hatadan ders almak."Araştırmalara göre "Dene ve yanıl" yöntemi gerçekten de beynin ve kabiliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.
1.İnsan böyle böyle öğreniyor.
2-Beklenmedik olumlu sonuçları olabilir.
3-Kim olduğumuzu görmemizi sağlar.
4-Hedeflerimize ulaşmamız için bizi özgür bırakır.
5-Önceliklerimizi anlamamıza yardımcı olur.
6-En azından gülecek bir anımız olur... Yani biraz daha sonra...
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Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı!
Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre kadınların işgücüne katılma oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye’deki kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34 olarak saptandı. 18 yıl öncesi ile kıyaslandığında da kadınların işgücüne katılma oranı 2001 yılında yüzde 27 olarak görüldü. 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde kadınların işgücüne katılma oranı ise yüzde 47 olarak gözlendi. En yüksek kadın işgücü ise Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde görülürken, burada oran yüzde 59 olarak kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.