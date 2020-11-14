Gündelik hayatta kullanmak için PRATİK BİLGİLER!

Başarı taktiği olarak hep “yüksek stratejiler” önerecek değiliz yaa..

İşte size gündelik hayatta kullanmak için pratik bilgiler.

Mesela çamaşır makinasına attığınız çoraplarınızın kaybolmasını “başarıyla” nasıl engellersiniz? Okuyun, eşinize, arkadaşınıza, annenize hava atın!

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-Çoraplarınızı çamaşır makinesine koymadan önce çengelli iğne ile

birbirlerine tutturursanız kaybolmadıklarını göreceksiniz.

-Kadife ve ipekli elbiselerinizi buharlı bir banyoya asın. Buhar onların

tüm kırışıklıklarını alacaktır.

-Gözlüğünüzün vidası çok çabuk çıkıyorsa vidayı takmadan önce, vidanın

gireceği deliğe renksiz oje damlatın. Vidayı öyle takın.

-Satın aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyor ise onları bir kaç dakika

buhara tutun.

-Makasınızı bilemek istiyorsanız, zımpara kağıdı kesin.

-Halıdaki sigara yanıklarından, yanık yerler üzerinde zımpara kağıdı ile

dairesel hareketler yaparak kurtulabilirsiniz.

-Mobilyaların yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz bırakır.

Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve

erimesini bekleyin. Daha sonra üzerinde elektrik süpürgesini gezdirin.

İzden eser kalmadığını göreceksiniz.

EVDE HAYVAN BESLEMEK

-Evinizde hayvan besliyorsanız ve bunların tüyleri koltuklarınıza,

kanepelerinize bulaşıyorsa elinize yapışkan bir bant sarın ve tüylü olan

yerlerde gezdirin.

-Fermuarlı giyeceklerinizi çamaşır makinesine koymadan önce kapalı olup

olmadığını kontrol edin. Açıksa zedelenebilirler.

-Yeni yıkanmış nemli halınızın üzerine mobilyalarınızı koymadan önce

ayaklarının altına biraz alüminyum folyo koyun. Böylece izlerin

çıkmasına engel olacaksınız.

-Üst üste koyduğunuz bardaklar yapışıp çıkmıyorsa bir leğenin içerisine

koyun Üstteki bardağın içerisine buz koyup leğenin içerisine yavaş

yavaş sıcak su koyun. Bardakların kolayca çıktığını göreceksiniz.

-Tahta salata kaplarınızı suyun içerisinde bekletirseniz çatlarlar. Bunu

önlemek için kullandıktan sonra bekletmeden yıkayıp, kurulayın. Böylece

tahtaların bozulmalarını önlemiş olursunuz.

-Çocuğunuz için bir parti vereceğiniz zaman süslü bardakları şu şekilde

yapabilirsiniz. Bardakların ağzını önce yumurta akına batırın. Daha

sonra renkli pasta şekerinin içerisine batırıp kurumasını bekleyin.

ETİKETLERDEN KURTULMAK

-Satın aldığınız plastik ve cam eşyaların üzerine yapıştırılan

etiketlerden kurtulmak için etiketin üzerine yemeklik margarin sürün ve

15 dakika bekletin. Bir bez ile ovalayıp yıkayın. Üzerinde hiç bir leke

ve çizilme oluşmayacaktır.

-Çekmecelerinizin rayları takılıp kolayca kapanıp açılmıyorsa biraz sabun

sürün. Rahatça açılıp kapandığını göreceksiniz.

-Radyatörlerinizin arkasına alüminyum folyo yapıştırırsanız, sıcaklığın

duvardan dışarı değil odanın içerisine yansımasını sağlamış olursunuz.

-Ütü yapmayı kolaylaştırmak ve süreyi azaltmak için ütü masasının

kılıfının altına alüminyum folyo koyun. Sıcağı geri yansıtacağından ütü

yapmak daha kolay olacaktır.

-Bez pabuçların temizlenmesi sorun oluyor ise pabuçları bir yastık

kılıfının içerisine koyun. Kılıfın ağzını kapayın ve çamaşır makinasında

yıkayın. Yeni gibi olacaklardır.

-Buz kalıplarınızı su ile doldurmadan önce bölmelere portakal, limon ve

dilediğiniz meyve parçacıkları yerleştirirseniz dekoratif buzlar elde

etmiş olursunuz.

DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT

-Sağlıklı dişlere sahip olmak istiyorsanız günde iki kez 150 gr yağsız

peynir tüketin. Peynirdeki kalsiyum diyetini kuvvetlendirir, dişleri

sağlamlaştırır

-Eğer ayaklarınız çok ısınıp şişiyorsa onlerı saatlerce sıcak suda

bekletmeyin, aksine kolonya ile ovalayın. Bilekleriniz ve ayaklarınız

şişmeyecektir

-Eğer ayaklarınız çok hassas ise, sıcak havalarda şikayetleriniz

artıyorsa, her sabah birkaç damla zeytinyağı ile ovalayın.

-Eğer cildiniz kuru ise bir muzu ezin, içerisine bir çay kaşığı bal veya

bademyağı karıştırıp yüzünüze sürün. Bir kaç dakika bekleyip ılık su ile

yıkayın.

-Pamuklu giysilerinizin çekmemesi için ilk yıkamada bir gece soğuk suyun

içerisinde bekletin, sonra yıkayın, çekmeyeceklerdir.

-Dirsek ve topuklarınızın sertleşmesini istemiyorsanız, bir dilim limon

ile ovun. Böylece yumuşacık olacaklardır.

-Duvar kağıtlarını yenilemek istediğinizde eski kağıtları çıkartmak her

zaman sorun olur. Ilık su dolu bir kaba bir miktar bulaşık deterjanı

dökün ve karışıma batırdığınız sünger ile duvar kağıtlarını silin,

kolayca çıkacaklardır.

-Yeni bir tava satın aldığınızda ilk önce içinde bir miktar sirke

kaynatın.Bu işlem ilerde kızartmalarınızın tavaya yapışmasını önleyecektir.

SİGARA İÇMEYİN, İÇİRMEYİN

-Büyüme çağında yanında sigara içilen çocuklarda kulak enfeksiyonlarına

daha çok rastlandığı saptanmıştır.

-Hamilelikte günde 15 ve üzeri sigara içen annelerin çocuklarının sakat

doğma riski ciddi olarak artmakta ve ilk üç aylarında hastaneye

kaldırılma riskleri 2 kat daha fazla olmaktadır.

-Sigara içmenin stresi azaltmak yerine artırdığı saptanmıştır. Yiyecek

satın alırken mutlaka etiketlerini okuyun. Kilo verme savaşında mağlup

olmak istemiyorsanız kalorilere ve yağa karşı tetikte olun.

-Cevizle dost olun. İçindeki yağ beyin hücreleri için çok yaralıdır. Kan

şekerini düşürdüğü için şeker hastalarına da uzmanlar tarafından tavsiye

edilir

-Hızlı kilo verip tekrar almak vücudunuzun zayıflamaya karşı direncini

arttırır ve giderek kilo vermeniz zorlaşır. Metabolizma alt üst olur.

SAĞLIĞINIZI HAFİFE ALMAYAN

-Rastgele diyet, rastgele sağlık yani sağlıksızlık demektir. Sağlığınızı

hafife almayın ve rastgele diyet yapmayın.

-Duvarınıza çivi çakacağınız zaman işaretlediğiniz yerin üzerine çapraz

bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış

olacaksınız.

-Bir büyük soğanı rendeleyin ve orta boy bir bal kavanozuna koyup iyice

karıştırın. 48 saat bekletin, şurup haline geldiğinde öksürüğü ve soğuk

algınlığı olan hastaya sabah akşam bir çorba kaşığı içirin. Soğanın

içerdiği yağlar öksürüğü durduracaktır.

-Kızartma yağını bir kaç kez kullanabilirsiniz. Kullanılır durumda olup

olmadığını anlamak için kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın.Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa kullanabilirsiniz.

-Cevizlerin kabuklarını kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu

suyun içerisinde bekletin. Böylece içleri de dağılmayacaktır.

-Unlarınızın böceklenmemesi için, un kavanozunun içerisine bir adet defne

yaprağı koyun.

-Yumurtaların haşlanırken çatlamaması için, kaynatma suyuna bir çorba

kaşığı sirke koyun.

-Fırında patates yapmadan önce, 10-15 dakika haşlayın ve çatal ile

delin.Daha kolay pişecektir.Kaynak: Kigem.com - www.sabah.com.tr

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Neden güleriz?

Gülmek, hem de kahkaha atarak gülmek belki de dünyanın en güzel eylemi. Gülmenin bizim neşeli ve mutlu olduğumuz anlamına geldiği düşünülür. Peki gülmenin sebeplerini araştıran, “gelotoloji” adında bir bilim dalı olduğunu biliyor musunuz?İnsanlar neden güler sorusunun cevabını yüzyıllardır arayan bilim, işte bu bilim dalı. Bebekler 5.haftadan itibaren gülmeye başlıyorlar ve etrafındakilerin bu davranışlarını beğendiklerini fark ettiklerinde ise devam ettiriyorlar. Yani doğumdan sonraki 5. haftadan itibaren ölene dek gülüyoruz. Gülmek, beyinde endorfin hormonu salgılamamıza neden oluyor.

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Gülmek eyleminin nedenleri için ana kontrol mekanizması olan beyine bakmak lazım.Beyinde gülmeyi kontrol eden bölge; “subkorteks” denilen bilinçaltı bölgesindedir. Bu bölge ilkel eylemlerin yer aldığı bölümdür. Yani nefes alma, refleksleri kontrol etme gibi temel eylemler bu bölgededir. Beynin diğer bölgesi “korteks” ise bilinci kontrol eder. Yani sonradan öğrenilen dil, hafıza gibi bölümler bu bölgede yer alır. Subkorteks, korteksle beraber olsa da, bağımsız olarak hareket eder. Yani beyin, subkortekse emir verir, subkorteks bunu müdahale olmadan yerine getirir.

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MUTLULUKLA İLGİLİ SÖZLER

-“Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Yaptıklarınızı seviyorsanız başarılı olacaksınız. ”(Albert Schweitzer)

-“İnsanlar aile gibi küçük şeylerde mutluluk bulmalı” (Amanda Bynes)

- “Mutluluk kendimize bağlıdır.” (Aristoteles)

- “Mutluluğun sırrı özgürlük, özgürlüğün sırrı cesarettir.” (CarrieJones)

- “Mutluluk, çok az ve çok fazla arasındaki bir yol istasyonudur.”ChanningPollock, Bay Moneypenny

-“Ne kadar sahip olduğumuz değil, ne kadar zevk aldığımız mutluluktur.” (Charles Spurgeon)

“Mutluluk hazır bir şey değildir. Bu sizin kendi eylemlerinizden geliyor.” (Dalai Lama)

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Hata yapmanın aslında bizim için iyi olduğuna dair 6 neden

Şu eski deyim kulağınıza yabancı gelmiyor olmalı: "Hatadan ders almak."Araştırmalara göre "Dene ve yanıl" yöntemi gerçekten de beynin ve kabiliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

1.İnsan böyle böyle öğreniyor.

2-Beklenmedik olumlu sonuçları olabilir.

3-Kim olduğumuzu görmemizi sağlar.

4-Hedeflerimize ulaşmamız için bizi özgür bırakır.

5-Önceliklerimizi anlamamıza yardımcı olur.

6-En azından gülecek bir anımız olur... Yani biraz daha sonra...

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Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı!

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre kadınların işgücüne katılma oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye’deki kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34 olarak saptandı. 18 yıl öncesi ile kıyaslandığında da kadınların işgücüne katılma oranı 2001 yılında yüzde 27 olarak görüldü. 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde kadınların işgücüne katılma oranı ise yüzde 47 olarak gözlendi. En yüksek kadın işgücü ise Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde görülürken, burada oran yüzde 59 olarak kaydedildi.