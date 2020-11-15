Derince ‘Dürstlük’ kurbanı oluyor

Burası Türkiye, yok öööyle diyesim var, ama demeyeceğiz ve muasır medeniyetler seviyesine yükseleceğiz…

Tabii futbolda da…

Türkiye’de bir gelenek var…

Golü at, yan gel yat…

‘2 dönüm Bostan, yan gel Osman’ deyimi boşuna değildir…

Türkiye’de çağdaş hücum futbolunu (Güvenç Kurtar gibi) son derece iyi uygulayan Bülent Baturman, takımın öldüresiye pres yapmaya zorluyor…

Etik futbolculardan oluşan bir grup olan takım, bunu sahada uygularken, temiz yüreklilikle attığı golden sonra goller için bastırıyor ama, savunma pek öyle güvenilir değil…

Defans çalışkan, iyi niyetli ama çok hata yapıyor…

Rakipler kolayca pozisyon bulabiliyor…

Dün Çankaya karşısında izlediğim takım, kora kor mücadele veren, ancak taktik organizasyonları yapamayan, üç pası bir arada göremeyen, bireysel olarak ise farklı galibiyet isteyen, aç ve çalışkan bir takımdı…

Bakmayın maçın 1 golle bittiğine, rakip takımın tecrübesizliğinden yararlansalar, 4-5 olurdu…

Rakip tekmeleri savurdukça, hakem sinik kalırken, kartlarda da cimri davrandı ve adeta penaltının bedelini ödetti…

Sessiz Batu’nun kenardan bağırışları bile rahatlıkla duyulurken, takım da sahada gereğini yaptı, üç puanı, kısır bir skorla aldı…

Sonuç olarak hastalık belli:

Dürüst takım golün üzerine yatmasını bilmiyor, yatmıyor, ahlâklı futbol oynuyor, ama maalesef bu liglerde bu dürüstlük geçerli olmuyor…

Devre arasında da takviyeyle bu takım 2.Lig’e yükselir…

Tebrikler çocuklar ve Batu hocam…

Unutmayın, o iyi adamlar beyaz atlara binip çoktaaaan gittiler…

Açıklıyorum: Derince’nin berabere kalacağını maçtan önce nasıl tahmin edip yazdım ?..

Maç öncesinde Malatya Yeşilyurt ile Belediye Derince’nin berabere kalacağını açık açık yazmış ve bunun sebebini sonra açıklayacağımı söylemiştim…

Aslında yanıtı çok basitti…

Neyse ben yine de açıklayayım…

Nitekim maç, tam da yazdığım gibi berabere bitti: 1-1…

Benim yazıma istinaden, “Adamsın bir bildiği var” diyenler çıktı…

Bizzat bana bire bir soranlar oldu…

Yanıtlamadım…

Ama böyle biteceğini tahmin edebiliyordum bu maçın…

Orta zekada bir insan bile zaten bunu tahmin edebillir…

***

Açıklayayım…

Madde 1…

Bülent Baturman sezon başında takımıyla yeniden anlaşmayarak, defteri kapadı ve bir daha dönmeyi hiç düşünmedi…

2.Lig kapısından hakem yüzünden dönen belediye Derince, sırf 24Erzincan takımının önünü açmak için oynatılan Play-Off’larda mağdur edildi…

Kimsenin sesi çıkmadı…

Camia kendini savunamadı…

Baturman’ın geri döneceğini kendisi dahil hiç kimse tahmin etmiyordu…

Ama çarklar da böyle işledi ve Baturman hiç hesapta yokken istifa eden Balcıoğlu’nun ardından göreve getirildi…

Bunlar hep apar topar olan, önceden planlanmayan hareketlerdi ve sonuçta takım kazanmayı unuttu…

Baturman’ın oyun stili de rakipler tarafından ciddiye alınıp, ezberlendi…

Yani but akımın kazanması uzun zaman alacaktı, kondisyonu da yetmeyecekti…

Nitekim hep öne geçti, hepsinde de berabere kaldı…

Yani Belediye Derince Uzun süre kazanamazdı….

Öyle oldu…

Pekala Bülent Baturman’ın takımı kolay yenilir mi ?..

Çok zor…

Bu durumda kalan üçüncü sonuç ne ?..

Futbol üç ihtimalli oyun ve kalan sonuç da tabii ki beraberlik…

İşte bu kadar…

Malatya Yeşilyurt maçında içeride de olsa dışarıda da olsa, beraberlik gelecekti…

Ben sadece bunu yazdım...

Eh tabii 34 yıllık tecrübe de bunları kazandık…

Yeni yetme olsak, nasıl yazabilirdik ?..

Tecrübeye saygı lütfen !..

Enseyi karartmayın…

Rahmetli Çetin Altan, bu cümleyi çok tekrar ederdi ve ben de hayranıydım…

Enseyi karartmayın…

Bir deyim…

Kocaelispor’un şimdiki durumuna ne kadar da uyuyor…

Erhan Altın ile yeni bir sayfa aç…

5 lig maçında 4 galibiyet, bir beraberlik al…

Yenilme…

Beraberliği sahaya zor çıkan Nevşehir karşısında elde et…

Sonra da kriz içerisindeki Sancaktepe’ye evinde yenil…

Garip bir durum.b..

Canlı bahse uygun bir ortam…

Ancak bunun bir yol kazazı olduğunu kabullenip, yola devam temekten başka yapacak bir şey yok…

Şu an kadro bu…

Kapasite bu kadar l..

Daha fazla zorlayamazsınız…

***

Devre arasına kadar bu kadroyla devam edeceğiz, sonra da güçlendireceğiz…

Kalifiye elemanlar kazandıracağız…

Ya da, bir süre daha nadasa yatıp, insan yetiştireceğiz…

Ama amiral gemisi yola tam gaz devam edecek…

Enseyi karartmayalım…