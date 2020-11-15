Her 100 çalışandan 72’si virüs konusunda endişeli

Pandemi süreci, insanlara yeni alışkanlıklar kazandırdı…

Çalışma şartları değişti…

Gezme şartları değişti…

İhtiyaçlar değişti…

Pandemi süreciyle ilgili birçok firma çeşitli araştırmalar yaptı.

Avansas firması da konuyla ilgili yaptığı araştırmayı paylaştı.

Araştırmada dikkat çekici hususlar var.

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Avansas, Türkiye genelindeki araştırmalarla iş dünyasının nabzını ölçmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylarca evden çalışmak zorunda kalan iş dünyası ofise dönüşün ikinci ayını tamamlarken, Avansas iş yerinde normalleşmeye yönelik yeni araştırmasının bulgularını yayımladı.

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Türkiye’nin 81 ilinde patron ve çalışanlarla pandeminin iş dünyasına etkilerini araştıran Avansas, ikinci bulguları paylaştı.

Avansas bu kez mart ayından eylül ayına kadar geçen süreçte iş yerlerinde alınan yeni önlemleri ve gelecek öngörülerini inceledi.

Araştırma, pandemi sürecinin devam etmesiyle gündeme gelen yeni normalde, ülkemizde tüketicilerin iş yerlerinde alınan önlemlerle ilgili değerlendirmelerini ve süreçle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

“VİRÜS 1-2 YILA KONTROL ALTINA ALINABİLİR”

Yeni araştırmaya Türkiye’nin 81 ilinden toplam 4 bin 26 kişini katılırken, araştırma sonuçlarına göre iş yerlerine dönenlerin sayısı Mayıs ayına göre yüzde 30 arttı.

Eylül ayının ilk çeyreğinden itibaren iş yerlerine dönenlerin oranı yüzde 80’e ulaştı.

Kontrollü sosyal hayata ve işe dönüş sürecinde Türkiye’deki her 10 firmadan 8’inin koronavirüse karşı önlemlere uyum gösterdiği ortaya çıktı.

Geçen 5 aylık dönemde hijyen önlemlerine tam uyum gösterenlerin sayısı ise yüzde 9 artarak yüzde 50’ye ulaştı.

Araştırmaya katılan iş yerlerinin yüzde 37’si ise önlemleri kısmen dikkate aldıklarını dile getirdi.

Küresel ölçekte koronavirüsü önleme üzerine çalışmalar devam ederken, her 2 iş yerinden biri Avansas’ın ikinci araştırmasındaki çalışanlar virüsün ancak 1-2 yıla kontrol altına alınabileceğini belirtti.

OTURMA VE ÇALIŞMA DÜZENİNDE YENİ DÖNEM

Koronavirüs pandemisi, çalışma saatlerinden düzene yeni kararların alınmasına neden oldu. Eylül ayında yüzde 80’e ulaşan iş gücünde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden tasarlandı.

Araştırma sonuçlarına göre, büyük ölçekli firmaların yüzde 65’i yeni oturma düzenine geçti. Küçük ölçekli firmalarda ise bu oran yüzde 51 olarak ölçümlendi.

Mayıs ayında başlayan ve iş dünyası tarafından yoğun olarak kullanılan dönüşümlü çalışma modeli, hayatımızda olmaya devam edecek.

Her 10 kişiden 8’i 2021 yılı sonuna kadar dönüşümlü çalışma modelinin esnemeden devam edeceğini belirtti.

HER 100 ÇALIŞANDAN 72’Sİ ENDİŞELİ

İş yerlerinde Covid-19 pandemisine karşı hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alınsa da araştırma sonuçları çalışanların virüsü yakınlarına bulaştırma konusunda endişeli olduğunu ortaya koydu.

Sonuçlara göre; önlemlerin daha bireysel alındığı küçük ölçekli iş yerlerinde çalışanlarda bu endişe yüzde 72 oranında seyrederken kurumsal boyutta önlem alabilen büyük ölçekli firmalarda bu oran yüzde 61.

HİJYEN ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Koronavirüsün ülkemizdeki yayılım oranının artmasıyla çalışanların hijyen kuralları konusunda bilinçlendirme çalışmaları tekrar gözden geçirildi.

Çalışanların yüzde 85’i çalıştıkları iş yerinde spesifik olarak hijyen kurallarına uyum konusunda bilgilendirildiklerini belitti.

Bu oran, küçük ölçekli firmalarda yüzde 80 oranında kalırken büyük ölçekli firmalarda yüzde 93’e ulaştı.

İş yerlerinin yüzde 60’ı ise alınan hijyen önlemlerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini öngörüyor.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 60’I HİJYEN ALIŞVERİŞİNİ İNTERNETTEN YAPIYOR

İş yerlerinin yeni normalleşme ile hijyen ürünlerini e-ticaret üzerinden satın alma oranın arttığını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak; “Araştırmamızın sonuçları gösteriyor ki; iş yerlerinin ortalama yüzde 55’i maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden satın alıyor.

İşyerinin alışveriş yeri Avansas olarak bizim de Mart ayı itibarıyla temizlik ve gıda kategorilerindeki satışlarımızda yüzde 70’in üzerinde bir artış görüldü.” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre; iş yerlerinin yüzde 78’i, pandemi sürecinde e-ticaret üzerinden alışveriş yapma sıklığının arttığını belirtti.

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Avansas’ın araştırma sonuçlarını yukarıda okudunuz. Araştırmaya göre her 100 iş yerinden 78’i sipariş sayısını artırdı…

Pandemi süreci devam ettikçe, bu sayı daha da yükselecektir..

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En dövizci iller İç Anadolu'da

Mevduatta dolarizasyon oranı yüzde 55’i aştı. 81 ilin 48’inde vatandaşın döviz birikimleri TL’yi solladı. Yabancı para tasarruf oranı Nevşehir’de yüzde 68’e, Aksaray’da yüzde 67’ye, Yozgat ve Kayseri’de yüzde 65’e ulaştı. Bu yıl en hızlı döviz biriktiren il ise Çankırı oldu. Ocak-eylül aylarını kapsayan 9 ayda 24.1 milyar dolar artış meydana geldi. 2019 sonu ve 2020 Eylül dönemlerine ait dolar kuru ile hesaplandığında döviz mevduatı en az artan il yüzde 3.4 ile İstanbul oldu. Toplam döviz mevduatlarının yüzde 49.4'ü (107.3 milyar dolar) İstanbul'da bulunuyor. 2020'de en hızlı döviz biriktiren il yüzde 56 ile Çankırı. 81 il arasında yalnızca Mardin'de döviz hesaplarında yüzde 3.7'lik azalış görülüyor.

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Bilal Dündar’ın keyfine diyecek yok

Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Erminastan’ın Azerbaycan’a saldırması karşısında çok tepkiliydi. Kocaeli’de birçok parti ve STK temsilcisi kendisini ziyaret etti… Yanında olduklarını söylediler… Dündar da her defasında Ermenistan’a lanet okudu, kınadı… Azerbaycan’ın zafer kazanacağından emindi… Ermenistan’ı bozguna uğrayınca, Dündar’ın da keyfi yerine geldi… Zaferi, kendisini ziyarete gidenlerle paylaşıyor. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Ermenileri “it gibi kovacağım” dedi, dediğini de yaptı…

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Münir Karaloğlu’nun işsizlik açıklaması…

Kocaeli Büyükşehir Belediye eski Genel Sekreteri Münir Karaloğlu, şu sıralar Diyarbakır Valiliği yapıyor. Karaloğlu’nun önceki günkü bir açıklaması, gazetelere ve ulusal televizyonlara yansıdı. Karaloğlu, “Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Tekrar ediyorum mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir mesele iş beğenmemektir. Onun için mutlaka gençlerimize işsizlerimize bir mesleği öğretmemiz lazım” dedi… Karaloğlu gibi daha ilimizde de birçok sanayici böyle açıklamalarda bulundu… Bu da gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini gösteriyor…

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İYİ Parti keyif çayı dağıtacak!

Türkiye’de yaşanan ekonomik krize karşı esnafın dertlerini dinleyen İYİ Parti Kocaeli teşkilatı, bu sefer Gençlik Kollarının düzenlediği etkinlikle ekonomik kriz dikkat çekecek. İYİ Partili gençler Kartepe İlçe binasında saat 16.00’da toplandıktan sonra dağıtım için sokağa inecek. İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Gökçe Nesli Kondu, Gençlik Kolları ile birlikte bugün Kartepe’den başlayarak genç esnaflara “Keyif Çayı” dağıtacak. Partililer saat 17.00’de çayları dağıtsaydı, o zaman 5 çayı deyip, daha güzel bir espri olurdu.

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TDH’nin partileşmesi

Türkiye Değişim Hareketi, partileşti. Partinin adı Türkiye Değişim Hareketi Partisi oldu… Partinin kurucuları arasında İzmitli iş adamı Coşkun Ağaryılmaz da var… Ağaryılmaz, bir dönem CHP’den Derince Belediye Başkanlığına aday olmuştu. Ağaryılmaz, partinin kurucuları arasında yer alırken, Karayel Mefruşat’ın sahibi Volkan Karayel de Türkiye Değişim Hareketi Partisi Kocaeli İl Başkanı Volkan Karayel oldu. Saragül, aslında 2010 yılında bu hareket üzerinden parti kuracaktı. Sonrasında, bu isteğinden vazgeçti ve CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Bakalım, Sarıgül nasıl bir performans sergileyecek…

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İstanbul günlük trafik sıkışıklığında dünya altıncısı

Ajans Press’in, TomTom verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünya üzerinde en çok trafik sorunu yaşanan şehirler belli oldu. Böylelikle geçen yıl günlük trafik sıkışıklığı yaşayan ilk beş ülke Yüzde 65 ile Mumbai, yüzde 63 ile Bogota, yüzde 58 ile Lima ve New Delhi, yüzde 56 ile de Moskova olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den İstanbul ise altıncı sırada yer alırken, günlük yaşanan trafik sıkışıklığının yüzde 53 olduğu görüldü. Araştırmada 403 şehir yer alırken, son sırada yüzde 9 ile High Point yer aldı.