Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, bu kadar saf olamaz

Biri sosyal demokrat, diğeri ülkücü.

Her ikisi de bir zamanlar “ülkemizin önemli siyasetçileri” arasındaydı.

Sözü dinlenen…

Güven duyulan…

CHP, Muharrem İnce’ye “cumhurbaşkanı adayı” gibi önemli bir paye vermedi mi?

Verdi…

Ümit Özdağ’ın ismi kendi camiasında “genel başkan adayı” olarak geçmedi mi?

Geçti…

Sonra ne oldu?

Bugün ne yapıyor bu ikili?

“İktidarın değirmenine” su taşıyor.

Bir zamanlar her fırsatta eleştirdikleri yandaş medyanın oyuncağı oldular.

Geçenlerde dikkatinizi çekmiştir…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmiş ortalık yıkılıyor, gündemin zirvesinde bu olay var, Muharrem İnce bir yandaş kanalın programında “kendisini Muharrem İnce yapan” partisini saatlerce kötülüyor.

Ümit Özdağ da diğer bir kanalda,“genel başkan olamadığı” İyi Parti’nin yükselen ivmesini aşağı çekmek için uğraşıyor.

Kendileri adına üzüldüm.

“Bu kadar saf olamazlar, kullanıldıklarının farkında değiller mi acaba” diye düşündüm.

Bir taraftan da sevindim.

İyi ki dedim, “kullanıldığının farkında olmayan biri” bu ülkenin başına cumhurbaşkanı seçilmemiş.

Yazık, Türk siyaseti demek yetiştire yetiştire bunları yetiştiriyor.

Baksanıza, kişisel hırsları zirve yapmış ülke çıkarını filan düşünmüyorlar.

Kala kala “virüs turizmi”ne mi kaldık?

Âlem milletiz.

Fırsat bu fırsat, ülkemizi “virüs turizmine” açıverdik.

Haber, cuma günü SÖZCÜ’de çıktı.

Fotoğraflı, belgeli…

Özeti şöyle:

*Korona vakaları tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Önlemlerini artırmaya başlayan ülkelerin en büyük korkusu, hastanelerde boş yatak kalmaması ve vatandaşların sağlık hizmetine ulaşamaması…

*Türkiye’de ise durum farklı. Çünkü 20 bin doları veren Covid-19 hastası yabancılar, herhangi bir izne ihtiyaç duymadan ambulans uçaklarla Türkiye’ye getiriliyor.

*Hastaların çoğu; İran, Irak, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden.

Ne diyorsunuz siz bu işe?

Bence olacak şey değil.

Hemen hemen bütün ülkeler, “sağlıklı insanlara bile” kapılarını kapattı…

Biz “ koronavirüs hastalarını” uçakla ülkemize taşıyoruz.

Ne uğruna?

Dolar uğruna…

Dolar gelsin de, halkın sağlığı önemli değil.

Deniz turizmi bitti…

Kış sporları turizmi bitti…

Yayla turizmi bitti…

Dağ turizmi bitti…

Yaşasın “virüs turizmi”!

Kraliçe aşı sırasında

İbretlik bir haber.

İngiltere’de koronavirüs aşısı için eylem planı hazırlanmış.

Aşı dağıtımında, ülkedeki siyasi hiyerarşinin göz önüne alınmaması kararlaştırılmış.

Buna 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth de dahil edilmiş.

İlk aşılar, önce bakımevlerindeki yaşlılara uygulanacakmış.

Kraliçe Elizabeth, ikinci gruba alınmış.

Anlayacağınız, ülkenin en güçlü ismi bile aşı için sırasını bekleyecek.

Nasıl ama…

Bizde aşı Türkiye’ye geldiğinde ilk kime ve kimlere uygulanır?

Bakımevlerindeki yaşlılar ilk sırada mı, son sırada mı olur?

“Aşı geliyor” geyiği

Sanırım topluma “moral aşılamak” için yapıyorlar.

Televizyonlarda sabah akşam “aşı geliyor” geyiği başladı.

“Kurallara uyun, dişinizi sıkın, az kaldı aşıya kavuşuyoruz” demeye getiriyorlar.

ABD, aşıyı bulmuş…

Rusya, bulmuş…

Çin, bulmuş…

Almanya, bulmuş…

İngiltere, bulmuş…

Bu arada kendi ülkemizin ismi de ihmal edilmiyor.

Süre tartışması da başladı.

Dile getirilen en kısa süre, 2021’in ilk ayları.

Ocak, bilemediniz şubat…

En kötümser süre ise taa 2022.

Tamam, umut güzel şey de, biz önce aşı bulunup yaygın uygulanıncaya kadar ayakta nasıl kalırız bunun önlemlerini alsak.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmesek.