Son yasa ile çalışanlara neler getirildi?  

TBMM kabul edilen 7256 sayılı yasa ile borçların taksitlendirilmesi yanında, çalışma hayatı ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. TÜRMOB yayınladığı sirküler ile yapılan bu değişikliklere yönelik özet bilgiler vermiştir.

1-) İşsizlik sigortasından yararlanıp yeniden işe başlayanların emeklilik primlerinin durumu

Bilindiği üzere, çalışanın işten ayrılmasından önceki 120 gün çalışıyor olma koşulu ile son üç yıl içinde 600 gün çalışanlar 6 ay, 900 gün çalışanlar 8 ay, 1080 gün çalışan 10 ay süreyle işsizlik ödeneği almaktadır. Ancak bu sürelerde çalışanın genel sağlık sigortası ödenmekle birlikte, emeklilik sigorta primleri ödenmemektedir. Yapılan yeni düzenleme ile;

Çalışan işten ayrıldığını takip eden 90 gün içinde yeni işe girmesi – 12 ay süre ile kesintisiz çalışması ve talepte bulunması koşulu ile emeklilik primleri de işsizlik sigorta fonundan ödenecektir.

2-) Kadın – genç ve mesleki yeterlilik belgesi çalışanları teşvik süresi uzatıldı.

Bilindiği üzere kadın – genç ve meslek yeterlilik belgesi ilave istihdamında teşvikler uygulanmakta ve bu teşviklerin süresi 31.12.2020 tarihinde sonlanmaktaydı. Yeni düzenlemede bu süre 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

3-) Genel ilave istihdam teşvik süreside uzatıldı.

7103 sayılı yasa hükümlerine göre, özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave olarak alınan işçilerle ilgili teşvik uygulanmakta ve bu teşvikin süreside 31.12.2020 tarihinde sonlanmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre bu sürede 31.12.2023 yılına uzatılmıştır.

4-) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi uzatıldı.

7226 sayılı yasa ile koronavirüs salgını kaynaklı olarak çalışma sürelerinin azalması durumunda, çalışanların gelir kayıplarını azami ölçüde telafi etme amaçlı kısa çalışma uygulaması yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan son 3 yıl 600 gün prim ödeme şartı 450 güne, kısa çalışma başlamadan önce son 120 gün çalışma şartı da 60 güne indirilmiştir. Süreninde 30.06.2021 tarihine kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.