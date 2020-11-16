Adalet ve Kalkınma (AKP) sınıfta kaldı

18 yıl önce adalet olmadan kalkınmanın olamayacağını gören insanların kurduğu siyasi partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi.

Kalkınmak için önce adaleti sağlayacaklardı.

18 yıldır tek başına iktidarlar.

Devlet yapısını bile değiştirdiler.

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Bu süre içinde, işlerine gelmeyen mahkeme kararlarını veren yargı organlarını yerden yere vurdular.

Yargıyı ele geçirmek için FETÖ terör örgütü ile bile işbirliği yapıldı.

Hakim teminatı, yargı bağımsızlığı anayasa ve yasa değişiklikleri ile ortadan kaldırıldı.

Devlet ihale yasası defalarca değiştirildi.

İhalelerde rekabet ortamı tamamen kaldırıldı.

Konuşan gazeteciler hapsedildi.

Basın, Maliye Bakanının istifasını bile veremez, iktidarı eleştiremez hale geldi.

İktidar ele geçiremediği meslek örgütlerini ele geçirmek için Çoklu Baro Sistemi gibi saçma sapan yasal düzenlemeler yapabildi.

Demokrasimiz geriye götürüldü, adalet yaraları giderek artmaya devam ediyor.

İllerde, Kocaeli’de adaleti yaralayacak derecede yaşanan ciddi uygulama hatalarına hiç girmiyorum. Bu konudaki ayrıntılar da içler acısı.

Vatandaş hala adalet aramaya devam ediyor.

Kalkınma ise içler acısı.

18 yıl önce verilen hukuk ve adalet sözünü yerine getirmeyi bırakın, hukuk ve adalette ülkemiz çok daha gerilere gitti.

Bakın uluslar arası istatistiklere gerçekleri görürsünüz.

Kalkınma mı ?

Daha geçen gün iktidar sözcüleri hukuk ve ekonomik reformdan söz etmeye başladılar.

Ülkemiz çok büyük bir ekonomik kriz ve kıskaç içersine sürüklenmiş durumda.

İktidar sözcülerinin yeni bir hukuk/ adalet ve ekonomik reformdan bahsetmeleri 18 yıl önce parti adını verdikleri Adalet ve Kalkınma sözünü yerine getiremediklerini, yani başarısızlıklarını ortaya koyuyor.

Bizim kalkınmamız için dışarıdan ucuz kaynağa, yabancı paraya, yatırımcıya ihtiyacımız olduğu, hukuk güvenliği olmadığı için de yabancı sermayenin ülkemize gelmek istemediği kesin.

Bu günlerde hukuk ve ekonomik reformlardan bahsedilmesinin nedeni de budur.

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Yabancı sermaye ülkemize gelmek için öncelikle, adalet yani hukuk güvenliği ister.

Hukuk güvenliği ise, şeffaflık, basın, ifade ve düşünce özgürlüğü, devlet yönetiminde doğmatik değil bilimsel verilere yönelme, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, yani tam demokrasiyi arar. Hukuk ve demokrasi reformu yapmadan, ekonomik reformları hayata geçirmek ne yazık ki mümkün değil.

Ülkemiz 18 yıl öncesinden daha geriye gitmiş durumda.

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İktidar Adalet ve Kalkınma Partisi adını alırken, adalet olmadan kalkınmanın olmayacağını daha 18 yıl önce görmüş ve bu amaçla kurulmuş bir siyasi partiyi temsil ediyor.

Bugün 18 yıllık iktidar süresine rağmen iktidar sözcüleri hala hukuk ve ekonomi reformundan bahsediyorsa bu AKP’nin 18 yıllık bir başarısızlığın itirafından başka bir şey değildir.