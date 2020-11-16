İSU, şubeler arasında çifte standart mı uyguluyor?

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen COVID-19 vakasının 10 Mart 2020'de olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıkladı.

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15 Kasım 2020 itibarıyla Türkiye'de koronavirüs ile enfekte olmuş toplam hasta sayısının 414.278 olduğu ve mevcut hastalardan 3.439 kişinin yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu; şimdiye kadar iyileşen hasta sayısının 353.663 ve ölen hasta sayısının toplam 11.507 kişi olduğu bildirildi.

Bu tarihe kadar toplam 16.156.470 test yapıldı.

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Salgın Türkiye'de sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, idari, hukuki, askerî, dinî ve kültürel alanlarda birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden olan radikal kararlar alınmasına neden oldu. Birçok kurum esnek çalışma sistemine geçti…

DERİNCE VE KARAMÜRSEL’DE

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ VAR

Esnek çalışma demişken, önceki gün bana bir bilgi ulaştı.

İSU Genel Müdürlüğü’nün şubeler arasında çifte standart uyguladığı belirtildi…

Bana gelen bilgiye göre İSU Derince ve İSU Karamürsel Şubelerinde idari personel, esnek çalışma sistemine geçmiş…

Yani 1 hafta birileri çalışıyorsa, diğer hafta diğerleri çalışıyormuş…

Durum böyle olunca, bu durum diğer şubelerde rahatsızlık yaratıyormuş…

İSU İZMİT ŞUBESİ RAHATSIZ!

Özellikle İSU İzmit Şubesi, Derince ve Karamürsel’in esnek çalışmaya geçip, kendi şubelerinde esnek çalışmanın uygulanmamasından şikayetçi.

Eğer bir karar alınacaksa, bu bütün şubelerde uygulanmalı deniliyor…

İSU Genel Müdürlüğü’nün bu çifte standarda dur demesini istiyorlar…

İSU İzmit Şube’de çalışanlar da Derince ve Karamürsel gibi esnek çalışma yöntemine geçmek istiyorlar.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, bu önerileri dikkate alsa iyi olur…

Zira bir karar alınacaksa, bu karar her şube için geçerli olmalı…

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DEVA Gölcük’te NÖBET SİSTEMİ

AKP Gölcük İlçe Başkanı Sedat Yücel, şu sıralar Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Gölcük İlçe Başkanlığı yapıyor… Bence Gölcük için önemli bir isim. AKP’de birçok görevde bulundu. Yücel, pandemi döneminde yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi. Yücel, “Her gün parti binamızda bir arkadaşımız nöbetçi olacak ve partimizi gelen giden vatandaşlarımız için açık tutacaklar” dedi. Bakalım DEVA Gölcük’ün bu uygulaması nasıl sonuç verecek?

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Son bir ayda en çok aşı çalışmaları konuşuldu

Ajans Press’in, basına yansıyan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu Alman Biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşı büyük yankı uyandırdı. Yapılan resmi açıklamada aşının yüzde 90’ın üzerinde hastalığı engelliği gözlenirken, bu haber sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bunun yanı sıra Çin aşısının da 3. fazına geçilirken, daha önce Hacettepe Üniversitesine ilk denemesinin yapılması oldukça konuşulmuştu. Bunun yanı sıra süreç içerisinde farklı farklı aşı geliştirmeleri medyaya yansımıştı. Aşı çalışmaları ile alakalı ise son bir ay içerisinde 1 milyona yakın haber medyada yer aldı.

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Aras’a göre damat gitti, ekonomi nefes aldı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, önceki gün basın toplantısı yaptı. Toplantıda ülke gündemini değerlendirdi. Konuyu ekonomiye getirdi. Aras, “Hazine ve Maliye Bakanı, damat Berat Albayrak’ın istifasıyla ekonomi nefes aldı. Eğer bir gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da giderse, o zaman ekonomi tümden rahatlayacak. Aras’ın ki bir temenni. 18 yıldır Türkiye’yi yöneten ve bütün seçimleri kazanan Erdoğan’ı indirmek, kolay değil.

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Sertan Acar’a başarılar diliyoruz

Şenol Ergüney, il sağlık müdürlüğünden ayrıldı… Yerine Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlivan atandı… Pehlivan’dan boşalan yere, Uzman Doktor Sertan Acar getirildi… Acar, görevine başladı. Acar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.