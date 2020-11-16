Böyle valiler de var

Türkiye bir valisini kaybetti.

Kadrini kıymetini bilmediği bir valisini…

Adı, Refik Arslan Öztürk.

Sadece Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa’da görev yaptı.

Ama onu bütün Türkiye tanıyor.

Tanımayanlar da ölümüyle birlikte tanıdı.

Dürüstlüğüyle, devletin olanaklarını şahsına kullanmama konusundaki titizliğiyle ünlüydü.

Örnek bir devlet yöneticisiydi.

Valilik yaptığı illerden Ankara’daki toplantılara otobüsle gidip gelirdi.

Onu yıllar önce adından söz ettiren de “dolmuşla seyahat etmesi” idi.

Dolmuştaki vali

Birkaç gün önce hayata gözlerini yuman Vali Refik Arslan Öztürk, meslektaşımız, SÖZCÜ Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün ağabeyi idi.

Saygı Öztürk, ağabeyini 21 Ekim 2020 tarihli köşesinde şöyle anlatmıştı:

“Geçen pazar günü, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin 7. katında, emekli vali, ağabeyim Refik Arslan Öztürk'ün yanındaydım. Amansız bir hastalıkla amansız mücadelesi sürüyor. Prof. Dr. Asıf Yıldırım ve ekibine emanet.

Valilik döneminde Ankara'ya devletin aracıyla değil, bilet parasını kendisi ödeyip otobüsle gelirdi. Herhalde Türkiye'de temsil ve ağırlama giderinin en az harcandığı il, Öztürk'ün görev yaptığı il olurdu. Özel telefonlarını mesai sonrasına bırakırdı ki konuşma indirimli olsun diye.

Tatile asla devlete ait makam otomobiliyle gitmezdi. Tatilde olduğu bir dönem dolmuşla giderken polis, araçları durduruyor, genel arama ve kimlik kontrolü yapıyor. Yolculardan birisinin kimliği dikkatini çekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kimliğin üzerinde “Vali” yazıyor. Polis bir kimliğe, bir valiye bakıyor. Orada bulunan gazeteciler, dolmuşta bulunanlardan Vali, teşekkür ediyor. Bu olayı önce Cumhuriyet Gazetesi yazdı. Sonra gazeteci-yazar rahmetli Şakir Süter köşesine taşımıştı. Böyle valiler şimdi var mı bilemem. Ama hafta içinde Kübra Par'ın, İsmail Saymaz'ın valilerle ilgili yazıları, günümüzde “Devletin valisi”nin azaldığını, devlet adamı anlayışının nasıl evrildiğinin göstergesiydi.

“DEVLETİMİZ” DEDİ

Hastane odasından ayrılmadan önce ağabeyime bir isteğinin olup olmadığını sordum. Yarı baygın vaziyette, konuşmakta zorlanarak “Daha ne isteyeceğim devletimizden. Devletimiz sağolsun. Hastaneye yatırılmışım, iğnemi, ilacımı, yatağımı, yorganımı devletimiz veriyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık görevlilerimiz canla başla çalışıyor. Daha ben ne isteyebilir ki. Herkese sağlıklar dilerim” dedi. Hasta yatağında, etrafında kablolar, kolunda iğnelerle acılar içindeki ağabeyimi orada bıraktığımda ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Devletine bu kadar sadakatle bağlı olmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Bulunduğu ildeki kamu fabrikasının birilerine peşkeş çekilmesini önlediği için görevden alınmasının üzüntüsü tamam ama devlet malını peşkeş çektirmediği için görevden alındığından da zerre kadar üzülmemiştir. Hep “Valiliğin bir günü de, 10 yılı da bir” diyordu. Bir gün o makamların biteceğini bildiği için hiçbir zaman gücünü koltuktan alıp şaşalı bir yaşam sürmedi, hep kendisi gibi oldu… “

Kendisi gitti, sözleri kaldı yadigâr

*”Bakın burası çok önemli…”

*”Size çokomelli bir mesaj vereceğim…”

*”Dolardan size ne, siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?”

Bu sözleri unutmak mümkün mü?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gitti, ama bu sözleri kulaklarını hep çınlatacak.

Yine “reform” masallarını dinlemeye başladık

Türk siyasetinde “reform” ve “paket” sözcükleri artık önemini kaybetti, “yalama” oldu.

Paket açıklıyoruz…

Reform yapıyoruz…

İşte geçenlerde bilmem kaçıncı kez yine “reform”dan söz edildi.

Demokraside, ekonomide ve hukukta reform yapacaklarmış.

Özellikle yargıda…

İyi de, AKP geldiğinden beri bu üç konuda sayısız reformlar yaptı.

Değişen bir şey var mı?

Bence sorun, yasaların eksikliğinde değil, uygulamasında.

Kurumların ve kuralların “yok” kabul edilmesinde…

Bütün kararların tek kişinin talimatına bağlanmasında…

Reformlar yazılı yapılır, yazılan neyse o uygulanır.

Türkiye ise “sözlü talimatlarla” yönetiliyor.

Yazılanların hiçbir hükmü yok.

Sorun da zaten burada.