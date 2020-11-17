Bugün galibiyet bekliyoruz, ama gerçekten kolay değil…

Kocaelispor bugün yenilmez…

Beraberlik yakın…

Ama bana göre galibiyet alacak…

2-0’lık bir skor bekliyorum…

Amed takımını Manisa FK karşısında 90 dakika izledim…

Savunması çok kötü, orta saha sıfır, ama forveti iyi bir takım…

Manisa FK’ya kan kusturdu ama, defans hatalarıyla maçı 4-3 kaybetti…

Kocaelispor ise gol atamayan, savunmada ise çok büyük hatalar yapmayan bir takım…

İstatistiklere vurursak, bugünkü maçı Kocaelispor kaybetmez…

5 yaşındaki zekaya sahip ‘çocuğa!’ bile sorsak bunu bilir…

Sancaktepe karşısındaki skor önemli elbette…

Ama daha önemlisi, sergilenen son derece kötü bir futboldu…

Aslında bu kez yorgun bir takım görmedik…

Sadece organize olamayan, telaş yapan, bir de sahaya kafasını veremeyen, aklı başka yerde olan bir takım görüntüsü vardı…

Sanki maddi bir sıkıntı var da, motive olamıyorlar gibi bir hava hakimdi…

Gerçekte ise bir profesyonel futbolcu, sahaya çıktı mı, her şeyi çizgilerin dışında bırakmalı ama…

Bizimkiler tam tersi, sahanın içine giremiyor, akılları oyunun dışında kalıyor…

Bugün ekran başında takımımızla yüreğimiz atacak elbette ve dedim ya yenilmeyeceğiz…

2-0 galibiyetimiz ise sürpriz olmaz…

Nasılsa kalede olağanüstü bir Bayram var…

Ardında İsmet var…

Hepsinin ardında ise Aydın Artanlar gibi bir usta var…