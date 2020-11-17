İYİ Parti gerekeni yaptı, temizlik sırası CHP’de

Bir yerde sorun varsa, o sorunu halının altına süpürmeyeceksin.

Temizleyeceksin…

Temizleyip kafandan atacaksın.

Dikkatini ve enerjini başka konulara vereceksin.

İYİ Parti, tam böyle davrandı.

Karşısına bir “Ümit Özdağ sorunu” çıktı, uzatmadan gereğini yaptı, partiyle ilgisini kesti.

Ya CHP?

CHP, “Muharrem İnce sorununu” hâlâ süründürüyor.

İnce, uzunca bir süredir “hem CHP’li hem CHP’ye muhalif”!

Böyle bir şey olabilir mi?

Gönder gitsin!

Gönder, işine bak!

Kafan takık kalmasın.

Muharrem İnce ne söylüyorsa “bir CHP’li” olarak söylüyor.

CHP’nin imajına zarar veriyor.

Böyle bir hakkı var mı?

Gerçi CHP bunu hep yapıyor.

Tüzüğe aykırı davranan birinin partiyle ilişkisini kesmiyor, o partili ileriki zamanlarda yine başına bela oluyor.

Bunun pek çok “yerel” ve “ulusal” örnekleri var.

Adam, CHP milletvekili…

Yerel seçimler var, partisinin belediye başkan adayının kaybedeceği ile ilgili yazılı bahse giriyor, olay basına yansıyor, parti genel merkezinden tık yok.

Partisinin başarısızlığı üzerine bahse giren bir milletvekilini neden partide tutuyorsun?

Biliyorsunuz o kişi hâlâ partisinin başına bela!

Milletvekili seçimi olur, aday olmak ister…

Belediye başkanlığı seçimi olur, aday olmak ister…

Kongre olur, il başkanı olmak ister…

CHP, iyi yönetilmiyor.

Hata ve başarısızlığın cezası, başarının ise ödülü yok.

Başarmasan da, bir koltuk kaptıysan yoluna devam ediyorsun.

Kimse, sorumlu davranmıyor.

Kimse, hesap sormuyor.

Oyunu artıramamasının nedeni de bu.

Net değil, sistem yok.

Bu nedenle de ilişkiler “ahbap-çavuş” ilişkisine dönmüş.

“Siyasetçilik” oynuyorlar.

Zaman geçiriyorlar, eğleniyorlar.

İşte önlerinde önemli bir sorun var, Muharrem İnce sorunu, bu sorun her geçen gün dallanıp budaklanıyor, partiye zarar verecek noktaya geldi, ama müdahale edilmiyor.

Neymiş?

Kendisi gitsinmiş…

Bekleme, sen gönder, işine bak!

CHP kamuoyu bunu istiyor.

Ah Suriye, vah Suriye!

Herhalde şu “Suriye olayı” kadar ağzımıza yüzümüze bulaştırdığımız başka bir dış olay olmamıştır.

“Şam’da Emevi Camii’nde zafer namazı kılma” hedefi kondu, olmadı…

“Halep merkezli bir nüfuz alanı oluşturma çalışması” yapıldı, yine olmadı…

“Afrin-İdlib merkezli daha küçük bir nüfuz alanı” düşünüldü, bu da gerçekleşmedi…

Sonunda akılsızlığımızın faturası kesildi.

Şu faturaya bakın!

*Suriye’de 2011 yılından buyana, tam 9 yıldır savaş var.

*Bu savaşta bir tek ABD askeri, ölmedi

*Bir tek Rus askeri de, ölmedi.

*Doğu petrolleri ABD’nin, batı petrolleri Rusya’nın oldu.

*Bize de 508 şehit, 5 milyon Suriyeli sığınmacı düştü.

*Askeri harcamaların miktarı açıklanmadı, sığınmacılar için ise 40 milyar dolar harcadık.

Beğendiniz mi faturayı?

Bu faturanın eksiği vardır, fazlası yoktur.

Şimdi hiç “Suriye” lafını eden var mı?

Ne oldu, Şam’da zafer namazı kılma işi?

Ne oldu, Halep rüyası?

Ne oldu, Afrin?

Ne oldu, İdlib?

Olan, bizim canlarımıza oldu.

Olan, bizim paracıklara (40 milyar dolar) oldu.

Dahası, Suriye gibi bir komşumuzdan olduk.

Bir “düşman” daha kazandık.

Biz Beşşar Esad’ı “yok” kabul ediyorduk…

Şimdi de Esad, Türkiye’yi “yok” kabul ediyor.

İşte daha yeni…

Şam’da iki gün süren önemli bir konferans vardı.

“Uluslararası Sığınmacı ve Yerelde Yer Değiştiren Kişiler Konferansı”…

Başta ABD, Rusya ve Çin olmak üzere tam 27 ülke davet edildi bu konferansa.

Davetli ülkeler listesinde sadece Türkiye yoktu.

Toplantının amacı, çoğu komşu ülkelerde bulunan Suriyeli sığınmacıların ülkeye dönüşü için program belirlemekti.

Sığınmacı konusunda en büyük sorunu biz yaşıyoruz, ama o konferansa davetli değildik.

Şam karşıtlığının ve sığ dış politikanın bedelini, ödemeye devam ediyoruz.

Bunun acısı daha yıllarca sürecek.

Bir zamanlar Suriye ile yatıp Suriye ile kalkıyor, “zafer naraları” atıyorduk.

Ne oldu şimdi?

Bir yetkili çıksın da, şu “Suriye bilançosunu” milletimize bir açıklasın.

Kazandığımız ne?

Kaybettiğimiz ne?

Bu kadar şehidin canı ne olacak?

O şehitlerin anne ve babalarının, eşlerinin, çocuklarının yüzüne nasıl bakacağız?

Sanki kendi insanımızın karnını rahatça doyurabiliyormuşuz gibi, 5 milyon Suriyeli sığınmacı soframızda oturmaya devam ediyor…

Bu yükü daha ne kadar taşıyacağız?

Havaya uçup giden 40 milyar doların hesabını kim verecek?

Türkiye, bugün ekonomik kriz yaşıyorsa…

Türkiye, bugün her yönden büyük sıkıntı içindeyse…

Bunda yanlış Suriye politikasının payı büyük!

Bakalım, aklımız başımıza ne zaman gelecek?