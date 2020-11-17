Gülümsemek ve düşünmek! 

Ne dersiniz, bugün Dünyaya hem eğlendiren hem de düşündüren bir pencereden bakalım.

Günlerdir ülkemiz Corona denilen melun bir salgının pençesinde…

İnsanlarımız yeterince özen göstermiyor çünkü kültürleri yetmiyor…

Ülke ekonomisi ve hakkında olumlu olumsuz beyanlar var. Gerçeğini hayatın içinde yaşayanlar pek yakından görüyor ve yaşıyorlar, yaşadığı halde görmemekte direnenler de az değil…

Ülkeyi yönetenler ise, ülke ekonomisinin dünyadaki ekonomiler arasında üst seviyelerde yer aldığını,

birçok ülkenin bizi kıskandığını,

asgari ücretin bile bir çok gelişmiş ülkeye göre daha iyi olduğunu,

geçim sıkıntısının bulunmadığını, geçim sıkıntısından yakınmanın abartılı olduğunu… söylüyorlar.

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Sanıyorum bunu bir fıkra ile anlatmak yerinde olacak.

Bizim Temel ağır bir şekilde hastalanmış. Hastaneye kaldırmışlar.

Önce Acil Serviste bir takım tedaviler denense de durum gittikçe kötüleşmeye başlamış.

Bunun üzerine uzman doktorlar Temel’in başında toplanmış. Konsültasyon yapıyorlarmış.

Beyin cerrahisi uzmanı; Beyin foksiyonları yerinde sorun yok demiş.

Kalp Damar Cerrahisi uzmanı koroner bakımdan bir sıkıntısı yok gayet iyi diye görüş bildirmiş.

İç hastalıkları uzmanı; Ciğerleri sağlam görünen her hangi bir sorun yok, durumu gayet iyi olduğunu söylemiş.

Gastroentrolog mide ve sindirim sistemlerinde bir sıkıntısı yok demiş.

Üroloji uzmanı, ürolojik bir sorunu da yok deyince; Temel yattığı yerden kafasını kaldırıp;

Ula Doktorlar desananuz hebi Dünyaya sapsağlam gideyirum…

Ülkemizi yöneten sorumlularımız; Şimdilerde ülkenin en önemli sorununun pandemi olduğunu,

bunun dışında şimdilerde önemli bir sorun olmadığını,

refah düzeyinin gayet iyi olduğunu, hatta nerelerden alıp nerelere getirdiklerini,

kişi başına et tüketiminin 15 kiloya ulaştığını,

dünya siyasetinde imrenilecek durumda olduğumuzu,

komşularımızla bir sıkıntımızın olmadığını,

dünya devletlerinin bizi kıskandıkları için “ dış güçler “ olarak ülkemiz aleyhinde organizasyonlar yaptıklarını...

Ama her şeyin üstesinden hakkıyla geldiğimizi, ne yaparlarsa yapsınlar ülkemize bir zarar veremeyeceklerini… Milletin gözünün içine baka baka, gerine gerine söylüyorlar; İnşallah öyledir de, bunu da bir fıkra ile açalım.

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Bizim Temel boksa merak sarmış ve sonunda boksör olmuş.

Nihayet boks müsabakalarının günü gelip çatmış, Temel de kendi sıkletinde ringe çıkmış.

Hakemin başlama işaretiyle birlikte, rakibi Temel’i sağlı sollu yumruklarla hırpalamaya başlamış. Giderek bir gözü kapanmış, dudağı patlamış, kaşı açılmış…

Antenörü/ Svanyörü ringin kenarından sürekli olarak Temel’e bravo Temel çok iyi gidiyorsun, rakibini birazdan darmadağın edeceksin gibi sözlerle yönetiyormuş.

Derken birinci raund sona ermiş ve Temel köşesine gelip oturmuş.

Antrenörü, sürekli konuşuyor, bravo Temel, çok iyi gidiyorsun, rakibini fena halde dağıttın, ha yıkıldı ha yıkılacak, üzerine gitmeye, vurmaya devam et…

Temel, yediği yumruklardan kapanan gözünü zorlukla aralayarak, patlak dudağıyla güçlükle konuşur bir halde svanyöre sormuş. Eyi gideyirum , rakibumi doğeyirum değil mi?

Svanyör evet evet, çok iyi dövüyorsun deyince;

Ula ben rakibumi çok iyi doğeyirum oni anladum da beni kim doğeyi oni anlamadum…

Anlatmak başka, anlamak başka, yaşamak başka…