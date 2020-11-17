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Makale Yazısı-17 Kas 2020 - 20:00

Gülümsemek ve düşünmek! 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Ne dersiniz, bugün Dünyaya hem eğlendiren hem de düşündüren bir pencereden  bakalım. 

Günlerdir  ülkemiz Corona denilen melun bir salgının pençesinde… 

İnsanlarımız yeterince özen göstermiyor çünkü kültürleri yetmiyor… 

Ülke ekonomisi ve hakkında olumlu olumsuz  beyanlar var. Gerçeğini  hayatın içinde  yaşayanlar  pek yakından görüyor ve  yaşıyorlar, yaşadığı halde  görmemekte  direnenler de  az değil… 

Ülkeyi yönetenler ise,  ülke  ekonomisinin dünyadaki  ekonomiler arasında  üst  seviyelerde  yer aldığını,  

birçok ülkenin bizi kıskandığını,   

asgari ücretin bile  bir çok gelişmiş ülkeye  göre  daha iyi olduğunu,   

geçim sıkıntısının bulunmadığını,  geçim sıkıntısından yakınmanın abartılı olduğunu…  söylüyorlar. 

 **

Sanıyorum  bunu bir fıkra ile  anlatmak yerinde olacak. 

Bizim Temel ağır bir şekilde hastalanmış. Hastaneye  kaldırmışlar.  

Önce  Acil Serviste bir takım tedaviler denense de durum gittikçe kötüleşmeye başlamış. 

Bunun üzerine uzman doktorlar Temel’in başında toplanmış. Konsültasyon yapıyorlarmış. 

Beyin cerrahisi uzmanı;  Beyin foksiyonları yerinde  sorun yok demiş. 

Kalp Damar Cerrahisi uzmanı koroner bakımdan bir sıkıntısı yok gayet iyi diye görüş bildirmiş. 

İç hastalıkları uzmanı;  Ciğerleri sağlam görünen her hangi bir sorun yok, durumu gayet iyi olduğunu söylemiş. 

Gastroentrolog  mide ve sindirim sistemlerinde bir sıkıntısı yok demiş. 

Üroloji uzmanı, ürolojik bir sorunu  da yok deyince; Temel yattığı yerden kafasını kaldırıp; 

Ula  Doktorlar  desananuz  hebi  Dünyaya  sapsağlam gideyirum… 

 

Ülkemizi yöneten sorumlularımız; Şimdilerde  ülkenin en önemli sorununun pandemi olduğunu,  

bunun dışında  şimdilerde  önemli bir sorun olmadığını,   

refah  düzeyinin gayet iyi olduğunu, hatta  nerelerden alıp nerelere  getirdiklerini,   

kişi başına  et  tüketiminin 15  kiloya  ulaştığını,   

dünya  siyasetinde  imrenilecek durumda olduğumuzu,  

komşularımızla  bir sıkıntımızın olmadığını,    

dünya devletlerinin  bizi kıskandıkları için  “ dış  güçler “ olarak ülkemiz  aleyhinde organizasyonlar yaptıklarını...  

Ama her şeyin üstesinden hakkıyla  geldiğimizi,  ne  yaparlarsa  yapsınlar ülkemize  bir zarar veremeyeceklerini… Milletin gözünün içine  baka  baka, gerine  gerine  söylüyorlar; İnşallah öyledir de,  bunu da  bir fıkra ile  açalım. 

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Bizim Temel  boksa  merak sarmış ve  sonunda  boksör olmuş. 

Nihayet  boks müsabakalarının günü gelip  çatmış, Temel  de  kendi sıkletinde   ringe  çıkmış. 

Hakemin  başlama  işaretiyle  birlikte, rakibi Temel’i  sağlı sollu yumruklarla  hırpalamaya  başlamış.  Giderek bir gözü kapanmış, dudağı patlamış, kaşı açılmış… 

Antenörü/ Svanyörü  ringin  kenarından  sürekli olarak Temel’e  bravo Temel çok iyi gidiyorsun,  rakibini birazdan darmadağın edeceksin  gibi sözlerle  yönetiyormuş. 

Derken  birinci raund  sona  ermiş ve Temel köşesine  gelip oturmuş.  

Antrenörü,   sürekli  konuşuyor,  bravo Temel, çok iyi gidiyorsun, rakibini  fena  halde  dağıttın,  ha  yıkıldı ha  yıkılacak, üzerine gitmeye,  vurmaya devam et… 

Temel, yediği yumruklardan  kapanan  gözünü zorlukla aralayarak,  patlak  dudağıyla   güçlükle  konuşur bir halde svanyöre  sormuş.  Eyi gideyirum ,  rakibumi doğeyirum  değil mi? 

Svanyör evet evet, çok iyi  dövüyorsun  deyince;   

Ula  ben rakibumi çok iyi doğeyirum oni anladum  da  beni  kim doğeyi  oni anlamadum… 

Anlatmak başka, anlamak başka, yaşamak başka…  

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