Dolar arttı diyerek zam yapanlar, doların düştüğünü neden fark etmiyor?

Geride bıraktığımız dönemde doların hızlı yükselişi birçok ürünün fiyatının artmasına neden olmuştu.

Otomobilden cep telefonuna, kırtasiyeden gıdaya kadar her şeye zam yapılmıştı.

Bahane ise doların yükselişiydi.

Beklenmedik bir istifanın ardından dolar sert bir düşüş yaşadı. Neredeyse 1 lira düşen dolar, fiyatını arttırdığı hiçbir ürünün ücretini düşüremedi.

Eee nerde bu doların tılsımı?

Neden fiyatlar düşmüyor?

Arabalar halen pahalı, cep telefonları, bilgisayarlar, kısacası dolara endekslenen hiçbir ürünün fiyatı halen aynı.

Dolar yükselişteyken merdivenleri üçer dörder tırmanan fiyatlar, doların düşmesine neden aldırmıyor.

Vatandaş soruyor; doların yükselişi fiyatların artırılması için bir bahane mi diye…?

Ağır hasta sayısında rekor kırıldı

Sağlık Bakanlığının resmi verilerine göre 16 Kasım Pazartesi günü yeni bir rekor kırıldı.

Covid verilerinin yayınlandığı listede, 11 Marttan bu yana yaşanan ağır vaka sayısı zirve yaptı. 16 Kasım Pazar günkü ağır vaka sayısı 3 bin 610’a yükseldi.

Ağır vaka sayısı, 5 bin 138 ile en çok vakanın yaşandığı 11 Nisan da bile bu rakamı görmemişti. 16 Kasım Pazartesi gününün diğer bir rekorluda Covid nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısında yaşandı. Geçtiğimiz pazartesi vefat sayısı 94’e yükseldi. 16 Kasım en çok vefatın yaşandığı gün oldu.

Bilim kurulu ve kabine alarmda, yeni kısıtlamalar ve tedbirler kapıda. İlk alınacak tedbirlerin başında ise esnek çalışma ve kalabalık ortakların yaşandığı mekarlarda kısıtlama olacak gibi.

En büyük hobisi mazgal seyretmek olan köpek giderek ünleniyor

Hayat ilginç tesadüflerle doludur. Kimi ünlü olabilmek için şekilden şekile girer, kimi ise istem dışı tek bir hareketiyle, bir anda tüm ülkenin tanıdığı olur. Tıpkı İzmit Fethiye Caddesi’nin maskotu haline gelen bu kurt köpeği gibi.

Tek meziyeti cadde üzerindeki mazgalı seyretmek olan bu kurt köpeği, biranda Türkiye’nin tanıdığı bir köpek haline geldi. Ana haber bültenlerine haber olan köpeği görmek için, onunla fotoğraf çektirmek için Fethiye Caddesine gidenler var. Sevimli duruşu ve uysallığıyla, mazgaldan bir an olsun gözlerini ayırmayan bu köpek, ülkenin en tanınan köpeği haline geldi. Hatta kendisine “Mazgal” ismi verildi. İlk fırsatta bu köpeği görmeye ben de gideceğim.

Şahin Asker’e geçmiş olsun

Geniş bir kesim tarafından tanılan ve Kartepe’de gazetecilik yapan Şahin Asker’in kalp krizi geçirdiğini öğrendim. Basın camiasının sevilen isimlerinden biri olan Şahin Ağabey, bundan 7 yıl önce de bir kalp krizi geçirmiş ve ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu. Rahatsızlığının tekrar etmesi her ne kadar bizi korkutsa da durumunun iyi olduğunu öğrendik. Asker, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altında tutuluyor. Kendisine geçmiş olsun diyorum.

Gecikmiş borcu olanlar, bu fırsatı kaçırmayın

Vergi, pirim ve faiz yapılandırmalarını içeren teklif resmen yürürlüğe girdi. Dün itibariyle vergi daireleri ya da internet üzerinden yapılandırma yapılabilecek. Buna göre gecikmiş borçları olan ve faiz ödemek zorunda kalanlar, borç faizlerinin büyük bir bölümünden kurtulabilecek. Bu uygulamadan, üniversite okurken KYK’dan burs alan ve geri ödeyemediği için faiziyle borcu katlananlar da faydalanabilecek.