Soğuk havalar geliyor, Makine Mühendisleri Odası’na kulak verin!

Kış kapıda…

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Enerji Komisyonu, kapıda olan kış ve soğuklarla ilgili önemli uyarılarda bulundu…

Açıklamayı birlikte okuyalım;

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak, mesleğimizden hareketle ülke ve toplum yararına olan her konuda, üzerimize düşen görev ve sorumluluk bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Özellikle akşamları soğuk havaların kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bu günlerde, ısınma ihtiyacımız için kazan, kombi ve kalorifer, sobalarımız yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Alınabilecek basit önlemler ile günlük yaşamda daha verimli elektrik, su ve doğalgaz kullanımı sağlayabileceği gibi maliyetleri de düşürecektir. Bu amaçla:

**

1-Binaların inşaat aşamasında yalıtılması veya daha sonradan ısı yalıtım malzemesi ile kaplanması anlamına gelen mantolama adıyla bilinen yalıtım uygulamasıyla % 50 ye varan oranlarda daha az enerji tüketilerek yakıt giderleri azaltılabilecektir. Bina yalıtımlarında çatı yalıtımının binanın duvarlarının yalıtımı kadar enerji tüketimini direk etkilediği bilinmelidir.

2-Pencere ve kapı kenarlarından hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanılmalı, deforme olmuş sızdırmazlık contaları onarılmalıdır.

3-Çift cam veya yeni nesil yalıtımlı cam uygulamalarının tek camlara göre enerji verimliliğinde daha etkili olduğu, yakıt giderlerinin düşürülmesinde cam ve pencerelerden olan ısı kayıplarının önemli olduğu bilinmelidir.

4-Güneşli günlerde perdeleri açarak içerinin aydınlatılması ve güneş enerjisi ile içerisinin ısıtılarak ısınma ve aydınlatma sistemimize destek sağlanabilmektedir.

5-Radyatör üzerlerine ısı transferini engelleyecek uzun perdeler kullanılmamalı, radyatörün önüne veya üzerine herhangi bir eşya konulmamalıdır. Isı kaybını daha da azalması için radyatörün arka yüzeyindeki duvara alüminyum kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilebilir. Genellikle pencere altlarında kullanılan mermer pervazların ısı kayı yaratan köprüler oluşturduğu unutulmamalıdır.

6-Odalar havalandırırken ısıtıcılar ve ısıtma sistemi veya radyatör vanaları mutlaka kapatılmalıdır.

7-Kış aylarında odalarda mümkün oldukça çamaşır kurutulmamalıdır.

8-Klima seçimi yapılırken enerji verimlilik oranı en yüksek yani en az elektrik kullanan modeller tercih edilmelidir. Dış ünite direk rüzgara ve güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde serin ve gölgelik bir yere uygun olarak yerleştirilmelidir. Temizlik ve bakımları her yıl yetkili servislere yaptırılmalıdır.

9-Evlerde normal lambalar (akkor flamanlı lamba) yerine tasarruflu lamba veya led lambalar kullanılmalıdır. 75 Watt'lık akkor flamanlı lamba yerine 15 Watt'lık bir kompakt floresan lamba kullanarak aynı ışık etkisi için %80 daha az elektrik tüketileceği bilinmektedir.

10-Ampullerin kir ve tozlarını kuru bezle temizlenmeli, tüp biçimi floresan lambalarda kullanılan manyetik balastların yerine elektronik balast kullanılması halinde balastlardan oluşan enerji kayıplarının %30 civarında azaldığı bilinmektedir.

11- Merdiven aydınlatmasında düşük güçlü ve harekete duyarlı olan sensörlü tip aydınlatmalar tercih edilmelidir.

12-Elektrikli ev aletleri satın alınırken enerji tasarrufu yüksek A ++sınıfı etikete sahip cihazlar alınmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda tasarruf sağlanacağı bilinmelidir.

13-Kışa girmeden kombi ve kazan bakımları yaptırılmalı, gerekiyor ise petek boyutları tekrar değerlendirilmelidir. Kombili evlerde oda termostatı ve termostatik vana kullanımının tasarruf sağlayacağını unutulmamalıdır. Kullanılmayan odaların petek vanalarının tamamen kapatılması doğalgaz sarfiyatını düşürmeyeceği bilinmelidir.

14-Baca temizlikleri, baca sızdırmazlıkları, havalandırma menfezlerinin açık olması yanma verimliliği için önemlidir. Yakıcı ayarlarının kontrolleri de ayrıca yapılmalıdır.

15-Radyatör petekleri üzerinde oluşan tozların ısı transferini azaltacağı gibi solunum yolu rahatsızlıklarını da tetiklediği unutulmamalıdır. Ayrıca yıllar içinde radyatör içlerinde oluşan kirliliklerin ısı transferini engelleyeceği ve yakıt tüketimini arttıracağı unutulmamalıdır.

**

Daha detaylı bilgiler için odamızdan

• Enerji Verimliliği Kılavuzu,

• Soba, Şofben, Kalorifer Kazanı, Asansör Kullanma Kılavuzu

• Doğalgaz Kullanım Kılavuzu

Kitapçıklarını ücretsiz temin edebilirsiniz.

**

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Enerji Komisyonu’nun açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım.

Bu önerileri dikkate almamızda fayda var…

Xxxxxxxxxxx

Filtresiz valfli maskeler tehlikeli

Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Oğuz Reşat Sipahi, valfli maskelerin filtresiz olanlarının nefes alıp verirken virüsü dışarı yayabileceğini belirtti. Prof. Sipahi, "Kapağın altında filtre olmadığında, maske koruma görevini göremiyor. Çalışmada da gösterildiği gibi virüslü hava dışarı çıkıyor" dedi.

Xxxxxxxxxxx

10 ayda 306 bin trafik kazasına şahit olduk

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2020 yılının ilk 10 aylık diliminde 306 bin 559 trafik kazası meydana gelirken, sadece ekim ayında yaşanan trafik kazası 34 bin 146 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılı içerisinde trafik kazasında yaşamını yitiren kişi sayısı ise bin 883 olarak belirlendi. Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur yine sürücü kaynaklı olurken, araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı. Kazaya karışan araçlar cinslerine göre ayrıldığında ise otomobillerin 104 bin 40 kaza ile birinci sırada, 33 bin 594 ile motosikletlerin ikinci, 30 bin 834 ile de kamyonetlerin üçüncü sırada olduğu saptandı. 2020 yılında en çok trafik cezasının da 11 milyon 699 bin 501 ile araç plakasına uygulandığı gözlendi.

Xxxxxxxxxxxx

Bekarlar evlerini temiz seviyor

MediaMarkt Türkiye, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği “Bekarlar Günü” kapsamında teknolojiseverlere çok avantajlı fırsatlar sunmuştu. MediaMarkt, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde düzenlediği kampanyaya dair verilerini açıklarken aynı zamanda “bekar” teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürünleri de duyurdu. Buna göre bekarlar en çok Dyson V7 kablosuz elektrikli süpürge alırken geçtiğimiz yılın favori ürünü akıllı telefon kategorisinde ise en çok Samsung Galaxy A71 satıldı. Bekarlar en çok elektrikli süpürge aldığına göre, demek ki bekarlar ev temizliğine daha fazla önem veriyor…

Resim

Süpürge

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

TARİH

18 KASIM 1976

İspanya'da 37 yıllık diktatörlüğün ardından demokrasinin kurulması kararı alındı.

XXXXX

BİLMECE

Hakem ve hakim arasında ne fark nedir?

Cevap: Biri içeri, biri dışarı atar

XXXXX

FIKRA

ISLIK ÇALDIM

Oğlu annesinin yanına gelip,

-anne ben birşey çaldım.annesi:

-haaaaa ne çaldın

-ıslık çaldım anneciğim

XXX

GÜNÜN SÖZÜ

Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yer de bekleyelim. (Montaigne)

XXXxx

KARİKATÜR