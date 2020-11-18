Erhan Altın, futbolcular teneke !..

Maçtan önce de yazdığım gibi, Amed, Manisa’ya kök söktüren. Çok rahat gol atan, ancak savunmasında inanılmaz hatalar yapan bir takım…

Dünkü maçın ilk yarısında bunu açıkça gördük…

Ama art arda öyle goller attılar ki, ne kaleci Bayram direnebildi, ne de defans…

Hele hele kaçırdıkları…

4-5 olurdu…

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Dünkü yazımda da yazdım…

Yineliyorum…

Devre arasına kadar kazasız belasız gidebilirsek ne alâ…

Takım bitik…

İki pas yapamıyor…

Böyle dengesiz bir takım olabilir mi ?..

Manisa’dan 6 ye…

Çorum’a üç at…

Sahaya zar zor çıkan Nevşehir ile berabere kal…

Kupada Süper Lig ekibi Ankaragücü’nü Ankara’da yenip tur atla…

Erhan Altın ile 6 maçta (kupa dahil), 5 galibiyet 1 beraberlik al…

7. maçta iç sahada Sancaktepe’ye…

8. maçta Amed’e deplasmanda art arda yenil…

Bunun adı dengesizlik değil de nedir ?..

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Dünkü yazımda, yani maç öncesinde aynen şunu yazdım:

“ Kocaelispor bugün yenilmez… Beraberlik yakın… Ama bana göre galibiyet alacak… 2-0’lık bir skor bekliyorum… Amed takımını Manisa FK karşısında 90 dakika izledim… Savunması çok kötü, orta saha sıfır, ama forveti iyi bir takım… Manisa FK’ya kan kusturdu ama, defans hatalarıyla maçı 4-3 kaybetti…

Kocaelispor ise gol atamayan, savunmada ise çok büyük hatalar yapmayan bir takım… İstatistiklere vurursak, bugünkü maçı Kocaelispor kaybetmez…”

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Maç öncesindeki bu tahmini içerisinde yerine gelen bir tek şu:

“Savunması çok kötü, orta saha sıfır, ama FORVETİ İYİ BİR TAKIM…”

İlk yarı biterken ben şaşkın şaşkın ekrana bakakaldım…

Ancak bu yazıyı yazmaya başlayabildim ama şok halinde tabii ki…

Sanırım herkes de benim gibi hissediyordu…

Spiker bile “İkinci yarı bambaşka bir takım izleyebiliriz” dedi ama…

Ben bile ona güldüm…

2.Manisa faciasını yaşıyor gibiydik…

El hasıl-ı kelam…

Bir Erhan Altın vardı sahada, bir e tenekeler…