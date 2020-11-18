Devlet, “acı reçete”yi önce kendi uygulasın!

Hani her şey yolundaydı?

Hani ekonomimiz uçuyordu?

Hani ekonomide pik yapmıştık?

Demek, her şey yolunda değilmiş.

Demek, ekonomimiz uçmuyormuş.

Demek, ekonomide pik yapmıyormuşuz.

Demek, “Türkiye, dünyanın ekonomisi en güçlü ülkeleri arasında” değilmiş.

Meğer ekonomimiz, “acı reçete” gerektiren bir durumdaymış.

Halka yalan söylemişsiniz, halkı aldatmışsınız.

Yine acı reçete

Döndük dolaştık, bir kez daha “acı reçete durağına” geldik.

Bu kaçıncı?

Ülkemizi “batma noktasına” getiren yönetimler, kestirme yoldan “acı reçeteye” sarılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “acı reçete” uygulamasına başvuran son yönetici:

“Yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakârlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız…”

Ne diyor?

Acı da olsa, doğru reçete…

Evet, tam söylediği gibi!

“Acı”, ama “doğru”…

“Acı reçete” nedir?

Evet, “acı reçete” ne anlama geliyor?

“Acı reçete” denince, neyi anlamak gerekiyor?

Kavram olarak “acı reçete”nin anlamı şu:

“Ekonomik sorunların aşılmasında çözüm olarak görünen ve belli bir süre herkesçe katlanılması gereken sıkıntı veren uygulamalar…”

Nedir bu uygulamalar?

Muhtemelen bugünden itibaren, bu uygulamalar başlayacak.

Bugün saat 14.00’te Merkez Bankası Yönetim Kurulu toplanacak, “acı reçete”nin üzerine ilk “ilacı” yazacak.

Faizleri artıracak…

Beklenen, 400 veya 500 baz puanlık artış.

Faizin artması, ne anlama geliyor?

Faizin artışı piyasaları ve yaşamımızı nasıl etkileyecek?

Faiz artırımının olası etkileri şöyle olacak:

*Enflasyon da büyük olasılıkla artacak.

*Bankalardan kredi kullananlar zor duruma düşecek.

*Borcu olanlar, daha büyük bir borç yükünün altına girecek.

*Şirketler, borç faizlerini ödeyebilmek için yatırımlarını kısacak.

*Yatırım azalınca, istihdam düşecek.

*İnsanlar, birikim moduna geçecekler. İş kurmak isteyenler bundan vazgeçecek, bankalara parayı koyup vadeli hesabın getirisi ile “risksiz ve emeksiz” geçinme yolunu seçecekler.

*Üretim azalacak, doğal olarak bu da sanayi ve ekonominin yavaşlamasına neden olacak.

*Tasarruf, dövizden Türk Lirası’na kayacak, Türk Lirası değer kazanacak, dolar ve Euro kuru düşecek.

*Düşük kur, ithalatı artıracak, Türkiye yeniden kısır döngüye girecek.

*Faizin yükselmesi maliyetleri artıracak, yeni bir “pahalılık dalgası” yaşanacak.

Faizin etkisi böylesine çoktur, say say bitmez.

Devam edelim

“Acı reçete”nin içinde sadece “faiz artışı” yok elbet.

Başka şeyler de var.

Ama önce şunu belirtelim…

“Düşük faiz” uygulamasında, halk, borçlanarak da olsa belirli bir alım gücüne sahipti.

Sürekli borçlanıyor, sürekli harcıyor, ekonomik büyümeye destek veriyordu.

Hani “Üretimle değil tüketimle büyüme yaşanıyor” diye yazınca bize kızıyorlardı ya, “tüketimle büyüme” işte tam buydu.

Yani, sağlıksız büyüme…

Fos büyüme…

Sağlıksız büyüdük büyüdük, sonunda duvara tosladık.

Kredi faizleri yükselince, halk artık kolay borçlanamayacak, eskisi kadar tüketemeyecek.

Bu da piyasalarda durgunluğa neden olacak.

Durgunluk yatırımsızlığı getirecek, yatırımsızlık ise işsizliği artıracak.

Vergiler artacak, hayat daha da pahalanacak

Yazdıklarımızı özetleyelim:

*Faizler artacak.

*Daha az kazanacağız.

*Daha çok vergi ödeyeceğiz.

*Vergi artışı, ilave vergiler getirecek.

*Hayat pahalanacak.

*Kemer sıkacağız.

*Hayatımızı devam ettirirken zorlanacağız.

*Daha yoksullaşacağız.

“Acı reçete”nin satırbaşlarıyla anlatımı böyle.

Vatandaşın kemer sıkacak hali kaldı mı?

“Acı reçete” diyenler, halkın ne durumda olduğunu sanırım bilmiyorlar.

Halk bitmiş, halkın nefes alacak, kemer sıkacak hali zaten yok.

Daha ne kemer sıkması, sıka sıka kemerde delik kalmadı.

Halk, sadece bugününü değil, gelecek 5-10 yılını da yemiş bitirmiş.

Rakamlar bunu gösteriyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin eylül sonu yayınladığı verilere göre…

* 33 milyon 643 bin kişinin, 836.8 milyar lira bireysel kredi borcu var. Geçen yılın aynı ayında kişi sayısı 31 milyon 375 bin, borç miktarı 572.1 milyar liraydı.

*Ortalama borç da 18 bin 235 liradan 24 bin 874 liraya çıktı. Tasfiye edilecek toplam bireysel kredi (batık kredi) miktarı 22.7 milyar lira.

* Bu kapsamda konut kredisi borcu olan 2 milyon 459 binden 2 milyon 637 bine, ihtiyaç kredisi borcu olan 24 milyon 884 binden 27 milyon 795 bin kişiye çıkarken taşıt kredisi borcu olan 491 binden 425 bin kişiye indi.

* Sayıları 26 milyondan 26.9 milyona çıkan kredi kartı sahibi kişilerin ise 133.1 milyar lira kredi kartı borcu var. Ortalama kredi kartı borcu da son bir yılda 4 bin 482 liradan 4 bin 949 liraya ulaştı.

* Eylül sonu itibarıyla ödenmemiş bireysel kredi ve kredi kartı borcu olan kişi sayısı da 3 milyon 497 bin 886.

* Ekonomik krize eklenen salgın nedeniyle küçülen ticaret ve farklı ödeme kanalları kullanımını azaltsa da çek-senette de sorunlar devam ediyor. Yılın ilk 10 ayında 23 bin 987 tekil kişinin 11.1 milyar liralık 169 bin 874 adet çekine karşılıksız işlemi yapıldı. Protesto olan senet sayısı ise ilk 9 ayda 459 bin 146 adet olurken bunları tutarı 8.6 milyar lirayı geçti.

Önce devlet kemer sıkmalı

Rakamları gördünüz, ne dersiniz, vatandaşın kemer sıkacak hali kalmış mı?

Sayenizde denizi tüketmiş, siz hâlâ “kemer sık” diyorsunuz.

Sonra, sizin (bugüne kadar devleti yönetenlerin) başarısızlığınızın ve beceriksizliğinizin cezasını neden vatandaş çeksin ki!

İşte kendiniz itiraf ettiniz, “Acı reçete uygulayabiliriz” dediniz, bunun anlamı nedir?

Bunun anlamı, “Biz devleti iyi yönetemedik, cezasını siz ödeyeceksiniz” demektir.

“Acı reçete” sözünün anlamı tam budur.

Tamam, bu millet fedakârdır, devleti için hiçbir şeyini esirgemez, ama verecek bir şeyi kalmadı.

Şu “kemer sıkmaya”, şu “acı reçete” uygulamasına, devleti yönetenler kendilerinden başlasa…

Daha yeni, geçtiğimiz pazar günü, Kuzey Kıbrıs’ta bir törene gidilecek, 8 uçak kaldırılıyor.

Bu nasıl bir savurganlık arkadaş?

Bir taraftan “acı reçete”den söz ediliyor, diğer taraftan 8 uçakla salt “gövde gösterisi” için Kuzey Kıbrıs’a gidiliyor.

Dahası var…

“Beş dönümlük bir arsa bulun, buraya da bir başkanlık sarayı yapalım” diyor ve ekliyor:

“Bu tür makamlar, başka ülkelerin bakışını değiştirir…”

Yani, “başka ülkelerin bakışı” bugüne kadar değişmemiş, saray yapılına mı değişecek?

Saray yapılınca mı, o “başka ülkeler” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyacak?

Şu halimize bakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulalı tam 37 yıl olmuş, bugüne kadar hiçbir devlet tarafından tanınmamış, biz böylesine acınacak bir haldeyken “saray yapmaktan” söz ediyoruz.

Bir tarafta, “acı reçetelik” halimiz…

Diğer tarafta, 8 uçakla Kıbrıs gezisi ve Kıbrıs’a saray yapma…

Çok yeni olduğundan bu örneği verdim.

Şöyle devlet kurumlarının haline bakın, baştan sona savurganlık görürsünüz.

Makam odalarından, lüks makam araçlarına kadar…

O belediye başkanlarının makam odalarına, o sıradan müdür odalarına girin, “mobilyacı mağazasına” girdik sanırsınız.

Saltanatları zirvede!

Sonra, devlette bir kişinin yaptığı işi neden 5 kişi yapıyor?

Yazık günah değil mi?

Devletin kasasını “babanın malı” gibi kullan…

Seçim kazanabilmek için devletin kadrolarını “tembel ve iş yapmaz partililerle” doldur…

Ülkeyi yıllarca “üretim ekonomi” ile değil “borç ekonomisi” ile kötü yönet…

Devletin kaynaklarını, her kentte ve genelde belirli partili müteahhitlere akıt…

Kasada para kalmayınca ve borç para bulmakta zorlanınca, milletin önüne “acı reçete”yi koy!

Millet, daha önce de benzer “acı reçeteler” gördü.

Ama artık bıktı.

Kaldıracak gücü kalmadı.

Ülkeyi yönetenler, “acı reçete”yi önce kendileri uygulamaya başlamalı.

Gösteriş olsun diye değil, samimiyetle…

Söylemek istediğim bu!