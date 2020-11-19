Kaderine terk edilen Covid hastaları

Pembe bir tablo çizmemize hiç gerek yok. Durup apaçık ortada.

Covid virüsü kaparsanız kendi kendinizin doktoru olmanız gerekiyor. Özel bir ilgi ya da kapsamlı bir tedavi beklemeyin. Her ne kadar ilimizde “korkulacak bir durum yok” dense de pek itibar etmeyin, ilimizde korkulacak bir dönemden geçiyor.

Hastanelerin önleri test yaptırmak için sırada bekleyenlerle dolu. Hastaneler dolmuş durumda. Yoğun bakımlarda ise neredeyse yer yok.

Zaten bunların aksini söylemek, insanların aklıyla dalga geçmek anlamına gelir. Yaz aylarının başında geçilen normalleşme sürecini halk olarak elimize yüzümüze bulaştırdık. Normalleşelim derken, anormalleştik. Rahatlığın verdiği rehavete kapıldık.

Kimileri vaka sayılarının yeniden yükselmesini okulların açılmasına bağlıyor ama kimse yazın tatile gidenlerin bu sayının artışında önemli bir rol oynadığını kabul etmiyor.

COVİDLİ HASTALARIN İSYANI

Gün geçmiyor ki çevremizde, iş yerimizde ve ailemizde Covidli birine çıkmasın. Her gün bir tanıdığımızın “Pozitif” olduğunu duyuyoruz. Zor ve meşakkatli bir sürece giren Covid vakaları, kendi kendisinin doktoru oluyor. Psikolojik acıdan da insanları yıpratan budum insanları karamsarlığa itiyor. Covid’e yakalananlar, yaşadıkları durum karşısında isyanın eşiğine geliyor.

EVLERE GELEN GİDEN YOK

Covid belirtileri yaşıyorsunuz diyelim. Hastaneye gittiniz ve test yaptırdınız. Testin sonucunu beklemek üzere eve gönderiliyorsunuz. Sonuç çıktığında aranacağınızı sanıyorsunuz… Yol öyle bir şey, gireceksin e-devlete, sonucunun çıkıp çıkmadığını sen tespit edeceksin. Sonra yoğun bir gayretle aranmayı bekleyeceksiniz. Aranmıyorsanız da siz sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçeceksiniz.

Sakın sizi hastaneye davet edeceklerini sanmayın, ilacınızı yazacaklar ve tedavinizin evde devam edeceğini söyleyecekler. Ve böylelikle ev halkıda birer Covid adayı olacak. Karantinaya alınacak. Tüm ev halkının evden çıkışı yasaklanacak. Gölcük’te oturan ve Covid’e yakalanan bir vatandaşımız eşinin ve kızının da belirti gösterdiğini söyleyerek, İl sağlık, ilçe sağlık, 112, devlet hastanesi, kısacası aklına neresi gelirse aramış. Ama evden bile çıkmaları yasak olan aileye herhangi bir ekibi gelmemiş. Evdeki kimseye test yapılmamış. Aile resmen kaderine terk edilmiş.

İSYAN EDEN VATANDAŞIN SÖYLEDİKLERİ

Bir diğer ihbarımız ise Kartepe bölgesinden. Murat Adıgüzel isimli vatandaşımız Whatsapp İhbar Hattımız aracılığıyla bize ulaşan ve durumunu ağlayarak anlatan vatandaş, “halsizim konuşamıyorum” diyerek durumunu yazılı olarak aktardı. İşte vatandaşımızın söyledikleri;

“07.11.2020 Cumartesi tarihinde babamları ziyarete gittik.08.11.2020 pazar günü babamın artan şikayetleri üzerine Akademi Hastanesinde babam,kendim,annem,eşim ve 5 yaşındaki çocuğumu test yaptık. Yalnızca babam pozitif çıktı.

Biz babamın sonucu alır almaz kendimizi eve kapattık. İlgilileri aradık ve dedik ki“gelin bize test yapın.Temaslıyız ve temas ettiğimiz (babam) pozitif.”

Sağlık ekipleri bize tam 5 gün sonra 13.11.2020 cuma günü geldiler.Sonucumuz pozitif ve sonucumuzu 14.11.2020 tarihinde gece e-nabızdan öğrendik. Bu durumda tam 1 hafta boyunca yüksek ateş, mide bulantısı, tat alamama ve halsizlik şikayetleri ile sürekli ilçe sağlık ve sağlık bakanlığı 184 Çağrı Merkezini aradık.Ama sürekli bize “ekipler gelecek,yoğunluk var” dendi. İnsanlar test sonucu veya Çin’den ithalat ettikleri ilacı beklerken ölmesinler.

Annemle babama gelince, annemde babamla beraber pozitif vaka olarak hastaneye yatırıldı.Ama 2 gün sonra resmen hastaneden kovuldular. Hastaneye, “bakın bizim alt hastalıklarımız var,bizi çıkartmayın” ama onlar iyisiniz diye çıkardılar.Aradan bir gün geçtikten sonra babam nefes alamamaya başladı ve tekrar hastaneye aldılar.Halen hastanede babam.Bizlerde evdeyiz.Annem lüpus hastası ve ciğerlerine inmiş durumda.Diğer tarafta bizim ilaçlarımız bitti.Ne yapacağız nasıl bir işlem devam edecek diye kimseye sormak istiyoruz, kimseye ulaşamıyoruz” diyerek hakkını helal etmediğini söylüyor.”Ayrıca “3 gündür ilçe sağlık filyasyon ekibinin bize verdiği numaraya ( 0 262550 50 87) ulaşamıyoruz” diyor.

Kısacası sevgili okurlarım, bu dönem herkes kendi bacağından asılıyor. Siz siz olun tedbiri elden bırakmayın ve sakın hasta olmayın. Mesafe, maske ve kişisel temizliğinize dikkat edin. Sizi, sizden başka kimse yeterince koruyamaz.

Sanayi Sitesi önüne üstgeçit şart

Binlerce kişinin çalıştığı ve binlerce kişinin de her gün girip çıktığı Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki İzmit Sanayi Sitesi önüne bir üstgeçit gerekiyor. İzmit- Başiskele istikametindeki Ömer Türkçakal Bulvarı, hayli yoğun bir trafik akışıyla biliniyor. Sabah işe gelen ya da akşam evine dönen sanayi sitesi çalışanları ile sanayi sitesine girip çıkan vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Her gün defalarca yaşanan kaza tehlikelerinin önüne geçebilmek için üstgeçit yapılması şart.

Fidan desteği için son gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibe fidan desteği için başlayan başvurular bugün sona eriyor. Büyükşehir belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayan çiftçilere “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olan başvurular 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da çiftçi belgelerini belirtilen tarihe kadar getirmeleri yeterli olacak.