Her birey 18 yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir!

Bugün 20 Kasım…

Dünya Çocuk Hakları Günü…

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram.

Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmedir.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yirminci yüzyılın başlarında çocukların erişkinlerden farklı haklara sahip olduğu, dolayısıyla da bu hakların ayrıca tanınması gerektiği konusunda, değişik ülkelerde farklı hareketler ortaya çıkmaya başlamıştır. Leh eğitimci Janusz Korczak’ın 1919 yılında yayınlanan How to Love a Child (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından sözetmiştir. 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult örgütünün Moskova şubesi bir Çocuk Hakları Bildirgesi üretti.

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Ancak çocuk haklarını savunma konusunda ilk etkili girişim 1923 yılında Eglantyne Jebb tarafından taslağı hazırlanan ve 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir.

Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.

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Bu sözleşme, BM üyesi ülkelerin ikisi hariç tamamı yani 193 ülke tarafından kabul edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Somali hariç en fazla sayıda ülke tarafından onaylanan insan hakları belgesidir. Birleşmiş Milletler’in 1940’larda kuruluşundan bu yana çocuk hakları hareketi dünya üzerinde her zaman ilgi görmüştür.

20 Kasım günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü (Universal Children’s Day) veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında çeşitli ülkelerde farklı günlerde çocuk günü kutlanmaktadır. Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929’da kutlanmaya başlandı ve bu tarihte örgütlenen 4 bin çocuk ilk kez TBMM’den haklarını talep etti. İlk olarak 1924’te çocukların korunmasına yönelik çalışma yürürlüğe girmiştir.

Bizi insan yapan değerlerimizdir: 30 Madde ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Dünyanın her noktasında savaşlar, çatışmalar devam ediyor; insanlara yönelik, insan haklarını ve onurunu hiçe sayan işkenceler ve mezalimler devam ediyor.

Biz de insan haklarını tüm dünyaya ilan eden …

Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.

Tüm bu sebeplerle çocuk hakları büyük bir önem taşımaktadır.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ondan bahsetmemek olmazdı: Leh eğitimci Janusz Korczak’ın 1919 yılında yayınlanan “How to Love a Child” (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından söz etmiş ve konuyu gündeme taşımıştır.

Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından “Çocuk Hakları Bildirgesi” ismiyle kaleme alındı.

Resmileşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir.

Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.

Bu sözleşmeyi yürürlüğe koymayan sadece iki BM üyesi ülke kaldı: ABD ve Somali!

Dünyanın en zengin ülkesi ABD, 1990’lı yılların ortasında sözleşmeyi imzalamış olmasına karşın, sözleşmeyi senatoya kabulü için hâlâ getirmedi ve bu durum ciddi eleştiri alıyor.

ABD’deki sorun bununla da sınırlı değil: ABD çocuk açlığının ve evsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri.

HER BİREY 18 YAŞINA KADAR ÇOCUKTUR

Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de altına imza attığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her birey 18 yaşına kadar çocuktur.

Bunun çiğnenmesini mazur gösterecek herhangi bir açıklamanın geçerliliği de yoktur!…

TEMEL BAŞLIKLAR

Bu sözleşmede yer alan vazgeçilmez hakları şu temel başlıklarda sıralayabiliriz:

-Yaşama ve gelişme hakkı;

-Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;

-Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;

-Eğitime erişim hakkı;

-İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;

-İstismar ve ihmalden korunma hakkı;

-Ekonomik sömürüden korunma hakkı;

-Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;

-Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;

-Düşünce özgürlüğü hakkı;

-İfade özgürlüğü hakkı;

-Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;

-Dernek kurma özgürlükleri hakkı;

-Özel gereksinimleri olan çocukların hakları;

-Engelli çocukların hakları.

-Kısacası çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları var!

Her şeyden öte çocukların çocuk olmaya hakkı var! (Sözcü gazetesi)

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Dünya Çocuk Hakları Günü…

Türkiye’de çocuk haklarına ne kadar değer veriliyor, bu tartışılır…

Ulusal gazetelerden takip ediyoruz,

Çocukluklarını yaşayamayan çocuklar çalıştırılıyor…

Hırsız şebekesi kurup, çocuklara hırsızlık yaptırılıyor…

GENEL-İŞ SENDİKASI’NIN RAPORU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası, “Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak” raporunu açıkladı. Rapora göre ülkede çalışan çocuk sayısı 2 milyona yaklaştı. Çocukların yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştırıldığı belirtilen raporda, 2016 yılında 56 çocuk iş kazalarında hayatını yitirdi.

Raporda çalışan çocuk sayısının 2 milyona yaklaştığı belirtilirken raporda çocuk işçilerin sayısına ilişkin güncel verilerde sadece 15-17 yaş grubunda olan çocuk işçiler mevcut olduğu ve 15 yaş altı tarımsal alanlarda mevsimlik olarak çalışan çocuklara ilişkin veriler bulunmadığı belirtiliyor.

2015 yılında 17 yaşına kadar çalıştırılan “çırak” sayısının ise 401 bin 464 olarak açıklandığı kaydedilen raporda, Aralık 2016 verilerine göre, çırak işçi sayısı 1 milyon 170 bin olduğu kaydedildi.

Raporda çocuk iş gücü kır ve kent ayrımında farklı biçimlerde istihdam edilse de çocukların kentlerde de kırlarda da kayıt dışı çalıştırıldığı ve 2016 TÜİK verilerine göre, çocuk işçilerin yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştırıldığı belirtildi.

Raporda her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı olduğu kaydedildi.

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Sözün özü şu; Türkiye’de çocuk olmak da zor, yaşamak da zor…

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Çocuklarla ilgili söylenmiş EN GÜZEL 10 SÖZ

1. Çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın. Zira onlar size benzeyeceklerdir! Kendinizi terbiye edin.

2. Ruhunuzu iyileştirmek için çocuklarınızla vakit geçirin.

3. Çocuklara ne düşünecekleri değil, nasıl düşünecekleri öğretilmelidir.

4. Çocuklar şekle sokulacak şeyler değil, serpilmeleri sağlanacak bireylerdir.

5. Keşke değil, İyi ki demesi için, çocuğunuz hata yapınca gülümseyin.

6. Bir sabah uyandığımda kapı çalsa gelen çocukluğum olsa ve hep bizde kalsa…

7. Unutmayın, bir çocuk büyükleri dinlemek konusunda iyi değildir. Ancak onları taklit etme konusunda oldukça beceriklidir.

8. Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır. (Fock)

9. Çocuklar yağmura benzer. Onları bir kaba koymaya çalışmayın. Toprak olun. (Anonim)

10. Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. (Michael Marshall)