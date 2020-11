Takımlarımızın istikrarsızlığı kesinlikle coronadan

Tabii bunun içinde transfer yasakları, yanlış transferler, bütçenin darlığı nedeniyle istenen oyuncularının alınmaması, şu anda futbolumuzun içinde bulunduğu iflas görünümünü yineliyor.

Kocaelispor ikinci ligde istediği sonuçları alamıyor. Dünyanın parası harcandı, takımın yürüyecek hai yok. Bir iki Saman Alevi gibi parlama oluyor, gerisi gelmiyor. Aynı şekilde de Kocaelispor yönetimi de sanki dışarıdan bir baskı altında tutulmuştur. Sanki birileri, yönetim gitsin, yeni bir yönetim gelsin futbolcu grubu düzelir, her şey düzelir mantığını da ortaya koyuyor. Tabii ki yönetimlerin içinde her zaman bu hareket olur, demokrasinin kuralları budur, ancak yine de şu ortamda çok fazla baskı yapıp takıma zarar vermek, bence en kötü karardır.

Yönetim gitsin, sonra takımı nasılsa biz toplarız mantığıyla büyük bir riske giriyorlar. Takımın başarısını engelliyor, geleceğini baltalıyorlar yıllardır…

Yani kimseye bir şey olduğu yok, olan takıma oluyor…

Yıllardır bu siyasi çekişmeler ve diğer kişisel EGO çekişmeleri, benim dediğim olacak, en iyisini Ben bilirim mantığı, her zaman için her kurumda zarar verir, Lider pozisyonunda yönetici konumunda olanların daha anlayışlı, daha geniş açılı bakması gerekir, Ben dedim oldu demek doğru değildir, fayda getirmemiştir, getirmez. Her şeyi dört dörtlük olan kulüplerde belki böyle bir yöntem başarı getirebilir. Sefa Sirmen dönemindeki gibi…

Ama ortam bozukken, kimseye danışılmadan alınan kararlar ve diğer atılan adımlar maalesef tek taraflı olduğu için zarar getirmektedir. Şu anda Kocaelispor'un bulunduğu durum ortada. Engin Koyun tarafından yönetiliyor. Başkanın tedavi sürecini sürüyor. Alınan futbolcular da maalesef boş çıktılar. Kimler gönderdi nasıl gönderdi az çok onu biliyoruz tabii ki, ama sonuç şu ki gönderilen futbolcuların hiçbirinin kendine bile bir faydası yok, birkaç kişi hariç. Ancak malzeme bu, şu anda yapılacak bir şey de yok, dediğim gibi devre arasına kadar ne toplarsak kar mantığıyla yola devam etmeli, en az zararla kamp ve transfer döneminde girilmeli.

Panik havası takıma zarar verir, daha da kötü bir duruma gelebiliriz, bunun için sabretmek gerekiyor.

Bu söylediklerim Gölcükspor için de Darıca için de, Derince için de geçerlidir. Hiçbiri sezona rahat başlayamadı ve dolayısıyla erken çözüldü. Demek ki zor şartlar alışık bir takım değil hiçbirisi.

Sonuçta Kocaeli futbolu, bu hafta geride kalırken, yine rezalet durumda bulunuyor. Baktığınız zaman başarılı olabilen diyebileceğiniz bir kulübümüz yok. Hepsi play-off'lara uzak. Devre arası gelsin bir an önce kurtulalım mantığı içindeler. O mantıkla da Kocaeli Futbolu hiçbir yere gidemez…