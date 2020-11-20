Mor tılsım

Mor ve kırmızı renkli meyve ve sebzeler son yıllarda "süper yiyecekler" olarak tanımlanmaya başlandı.

Konumuz mor olanları… Hani şu çok sevdiğimiz patlıcan gibi…

Çünkü onlar diğer meyve ve sebzelere göre “antosiyanin” olarak tanımlanan çok önemli bir maddeyi daha çok içeriyorlar. Mor renkleri koyulaştıkça bünyelerindeki bu madde artıyor. Yanı sıra magnezyum, potasyum ve C vitamini açısından da zenginler.

Antosiyanin adı Yunan dilinde "anthos - kyanos" kelimelerinden türemiş; "mavi çiçek" anlamına geliyor. Bitkideki miktarı bitkinin türüne, toprağın özelliklerine, sıcaklık ve ışık alımı gibi dış koşullara bağlı olarak değişiyor.

Peki!..Bu madde neden önemlidir?

Yapılan bilimsel çalışmalara göre antosiyaninler yüksek antioksidan güce sahipler.

Antioksidan güç ne demek ?

Cevap; soluduğumuz havadaki oksijen, organizmamızda “serbest radikaller” adı verilen ve zehir etkisi gösteren bazı maddelerin oluşmasına neden oluyor. Antosiyanin, moleküler oksijen ve oluşan bu zehirli maddelerle reaksiyona girerek onların hücrelere ve dokulara vereceği zararı azaltıyor. Bu etkisi nedeniyle vücut sağlığımız açısından sayısız fayda sağlayarak bizleri çok etkin hastalıklardan koruyabildiği ve yaşlanmayı geciktirdiği ileri sürülüyor.

Antosiyanin bitkilerin nerelerinde var?

Antosiyanin yüksek bitkilerin (kaktüsler hariç) meyve ve çiçek salkımları başta olmak üzere yapraklarında ve köklerinde bulunuyor. Buna karşılık hayvanlarda, mikroorganizmalarda ve su bitkilerinde yok. Çünkü bitkide onun oluşması için fotosentez gerekmektedir ve su altındaki bitkiler bunun için gereken yüksek ışık yoğunluğundan mahrumdur.

Antosiyanin en fazla hangi meyve, sebze ve besinlerde vardır?

Bu madde açısından zengin bitkiler şunlardır: Aronia (1480), Patlıcan (750), Kara Mürver (200-1000), Frenk üzümü (meyveleri siyah ve kırmızı olanı vardır) (80-420), Ahududu (10-60); Kiraz (350-400); Kırmızı greyfurt (30-750), Siyah üzüm (888), Kırmızı şarap (24-35), (Parentez içindeki rakamlar 100 gramında miligram olarak bulunan antosiyanin miktarını göstermektedir)

Bunların dışında Yaban mersini, Böğürtlen Mürdüm eriği, İncir, Mor karnabahar, Kırmızı pancar; Mor havuç; Mor patates.

Net olarak görüldüğü üzere en fazla antosiyanin içeren bitki Aronia dır. Kuzey Amerika menşeli ufak bir bitkidir. Bu bitkinin dokuz cinsi vardır. Bunlardan en yaygın olanları siyah Aronia olarak da adlandırılan Aronia arbutifolia ve Aronia melanocarpa'dır. Çok ilginçtir ki Aronia, istediği düzeyde soğuk iklime sahip olmayan yörelerde antosiyanin açısından zenginliğini kaybetmektedir. Ancak besin olarak son derece olumlu özelliği nedeniyle Avrupa’da ve ülkemizde de üretilmeye başlanmıştır.

Çok büyük bir rastlantıdır ki halkımızın en çok tükettiği sebzelerden biri Güney Asya ve Hindistan orijinli olan patlıcandır. Bütün dünyada patlıcan üretiminin %60’ını Çin, %25’ini Hindistan yapmaktadır. Türkiye yaklaşık %2 ile beşinci sıradadır. Ülkemizde bu sebzeye olan düşkünlük nedeniyle sokaktaki bir ev hanımının patlıcanla yapılan 10-15 yemek türünü bir çırpıda sayması mümkündür. Rahmetli annem patlıcandan reçel bile yapardı. Meğer halk olarak ne faydalı alışkanlığımız varmış da farkında olamamışız. Yukarıdaki rakamın da gösterdiği gibi mor rengine de bağlı olarak patlıcan antosiyanin açısından oldukça zengindir. Bu yüzden büyük bir antioksidan güce sahiptir. Ayrıca yüksek konsantrasyonlarda vitamin, mineral ve lif içermektedir.

Ama sakın unutmayın!... Antosiyaninler, mor sebze ve meyvelerde genelde kabukta bulunmaktadır. Bu yüzden yemek yaparken patlıcanı da soymaktan kaçınmalıdır.

Patlıcana devam…

Kaynak:

Dott. Emanuele Fanella, Biologo Nutrizionista – 2018. La sana alimentazione. Combattere l’invecchiamento precoce con i cibi viola.