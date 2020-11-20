Kocaeli Azerbaycan'da bir numara

Sevgili okurlarımız Türkiye ile Azerbaycan hem kardeş hem de dostlar. Dünyada dostluklar çıkarlara endekslidir. Çıkarlar bitince dostluklarda bitiyor.

Bunun tek istisnası hakikaten bir millet iki devlet olan Türkiye ile Azerbaycan'dır.

Dıştan ve içten bu dostluğu ve kardeşliğimizi bozmak ve azaltmak için ama, fakat diyerek ve de saman altından su yürüterek çalışanlara rağmen ilişkilerimiz zirve yaptı.

Bu artan sağlıklı ilişkilerimizde Kocaeli'nin payı çok büyüktür. Kısaca hatırlarsak;

2010 yılında Kartepe de park.

2011 yılında Derince de park.

2012 yılında Sekapark da Haydar Aliyev Kültür Evi'nin açılışı.

2015 yılında İzmit'te Kaymakamlık karşısında şehitler anıtının açılışı ve aynı gün 26 Şubat’ ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı adına açılan hatıra ormanı.

2018 de Körfez de park ve şehitler anıtının açılışı.

İzmit Belediyesi ile Nesimi Belediyelerinin kardeş belediye olmaları.

İzmit adına Bakü de büyük bir park açılışı.

Körfez Belediyesi ile Göyçay Belediyelerinin kardeş belediye olmaları.

Kocaeli de bu faaliyetler başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere adı geçen ilgili tarihlerde ki her bir belediye başkanımızın teşviki, desteği ve emeği büyüktür. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Şimdiki başkanlarımız da aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Çünkü ilişkilerimizi aynen devam ettirmektedirler.

Azerbaycan da devlet destekli toplantılara Kocaeli'den yüz kişiden fazla insanımızı götürdük.

Karşılıklı gidip gelmeler çoğaldı. Açılışlara devletin tepe noktasından cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan düzeyinde önemli iştirakler de ilişkilerimize ivme kazandırdı.

Federasyonumuzun üniversitelerimizle işbirliği ile yürüttüğü panel ve konferanslara milletvekillerinin ve akademisyenlerin İştirakleri ilişkileri canlı tutarak geniş dostluklara sebep oldu.

Buna benzer faaliyetler de kardeşlerin birbirini yakınen tanımalarını ve işbirliği yapmalarını sağladı.

2018’de Kocaeli adı ve yaptıkları tarihi hizmetleri ile Azerbaycan medyasında 177 kez yer almıştır. Bu haberlerle ilgili belgeler sayın başkanımıza iletilmiştir.

Görünenlerin yanında görünmeyenler ve bilinenlerin yanında bilinmeyen birçok yerde ve zamanlarda yapılan hizmetleri tarihe hizmet olarak değerlendiriyoruz.

Bu hizmet alanımızı dikenli gül bahçesine benzetiyorum. Teşvik eden, destek veren hatta hizmetleri katkıları çoğaltan her bir insanımıza teşekkür ediyoruz.

Bunun yanında yalan, dolan, önyargı, her türlü karalama ve hainlikleri yapan kişileri de gül bahçesinde dikenler olarak değerlendirip önemsemeden çalışmalarımızı daha da hızlandırdık.

Sağduyu sahibi bu kişilerin teşvik edici bir iki takdir edici sözleri insana sorumluluk yükleyip daha fazla çalışmaya sevk ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından Salim Bey "sizi 16 senedir izliyorum. Azerbaycan adına büyük hizmet vermektesiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yorulmayasınız. Salamlar."

Bunun gibi kadir kıymet bilip teşvik eden sıcak samimi sözler insanı daha fazla çalışmaya mecbur ediyor.

Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ederek kardeş ve dost Azerbaycan'ın şanlı ordusunun cephede Ermenileri perişan ederek işgal altındaki topraklarını kurtarmasının onurunu ve sevincini paylaşmak için Azerin kızımıza Kocaeli'de Kardeşlik Konseri verdirmemizin Azerbaycan da büyük bir sevinç ile karşılandığını gazeteci kardeşlerimiz bize ileterek birlikteliğinize ve emeğinize teşekkür ediyoruz dediler.

Azerbaycan da çıkan birçok haberden bir tanesini aynen iletiyorum.

Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz.