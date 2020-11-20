AKP’nin kongre masraflarını Büyükşehir mi, parti mi ödedi?

Bilindiği gibi AKP 7. Olağan İl Kongresi geçtiğimiz hafta Uluslar arası Kongre Merkezi’nde yapılmıştı…

Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı…

İl Başkanı Mehmet Ellibeş, korona nedeniyle kongreye katılamamıştı…

Kongrede bir de skandal yaşanmış, DEVA Partisi’nin bayrakları kongre salonunun belirli yerlerine konmuştu…

Bu bayrakları kim koydu?

Kongreyi organize eden firma mı yanlışlık yaptı…

Yoksa birileri provoke mi etti?

Hala bir açıklama yapılmadı…

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SP İl Başkanı Zafer Mutlu, önemli bir iddia ortaya attı…

Milyonlarca liraya mal olan ve Uluslar arası Kongre Merkezi’nde yapılan kongrenin masraflarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını açıkladı…

Mutlu’ya cevap AKP İl Yöneticisi Halit Çokan verdi…

“ELİNDE BELGE VARSA AÇIKLASIN’

Çokan, “Çokan, “Salonun kiralanması dahil her türlü masraf partimizin kasasından karşılanmıştır. Aksini iddia ediyorsa buyursun delillerini ortaya koysun” dedi…

Yani, herhangi bir belge göstermedi…

Çokan, masrafların parti tarafından karşılandığının belgesini veremeyince, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, Çokan’a yüklendi…

“MİLLETİ İKNA ET”

Mutlu şunları söyledi;

“İddiamıza bir arkadaş (Halit Çokan) cevap vermiş.

‘Elinde belge varsa açıklasın’ demiş.

Bizim gördüklerimiz, bizzat görenlerden duyduklarımız da var.

Bunu bir kenara koyalım.

Ancak şu kadarını söyleyelim ki iktidar AK Partili Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçe belediyesi AK Partili ise yapılan il kongresinin ve diğer parti harcamalarının belediye veya kamu bütçesinden harcanmadığını bilmek hakkımızdır.

Bu durum bırakın bir siyasi parti il başkanını, sıradan vatandaşın dahi sorgulaması gereken bir durumdur.

Sıradan vatandaş için ortaya atılan bir iddia için iddianı ispat et diyebilirsin Halit Efendi.

Ama iktidar partisi isen bunu diyemezsin, çıkarır faturanı ibraz edersin.

Milleti de ikna edersin. Ha bir de keşke bu açıklamayı yapan arkadaşa bir basın muhabiri arkadaş sıcağı sıcağına sorsaydı. 'Kongre hazırlığını hangi firmaya yaptırdınız' diye. Acaba cevap verebilir miydi sizce” dedi…

BELGEYİ GÖSTERMEDİĞİ MÜDDETÇE…

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu’nun açıklamalarına katılıyorum…

AKP İl Yöneticisi Halit Çokan, belgeyi göstermeliydi…

Belgeyi göstermediği müddetçe, Mutlu’nun söylemlerini doğru kabul ederiz…

MUHABİRLER DERS ÇIKARMALI

Zafer Bey, bir de basını eleştirdi…

“Ha bir de keşke bu açıklamayı yapan arkadaşa (Halit Çokan) bir basın muhabiri arkadaş sıcağı sıcağına sorsaydı. Kongre hazırlığını hangi firmaya yaptırdınız diye?”…

Siyasetçileri takip eden muhabir arkadaşlar, SP’li Mutlu’nun bu söyleminden ders çıkarmalı…

Sorulması gereken soru, sorulmalıydı…

Halit Çokan’ın toplantısını takip eden muhabirlerden biri “Halit Bey, kongre organizasyonunu yaptığınız firma hangisi, firmaya kestiğiniz faturayı bize gösterebilir misiniz?” diye sormalıydı…

Bu soruyu iktidara yakın gazetelerin muhabirlerinden beklemek iyimserlik olur, ama hiçbir partiye gebeliği olmayan gazetelerin muhabiri, bu soruyu sormalıydı…

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Bakalım SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun iddialarına karşılık AKP’liler kongre masraflarının parti tarafından karşılandığına dair belgeyi gösterebilecek mi?

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Türkiye’de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor?

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, akıllı telefon kullanıcı sayısı belli oldu. Böylelikle 2019 raporuna göre Türkiye’de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı saptanırken, İran’da da bu sayının aynı olduğu gözlendi. Akıllı telefon kullanıcı sayısında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak kaydedildi. Çin bu rakamla açık ara önde olurken, onu 346 milyon ile Hindistan, 260 milyon ile de ABD takip etti. İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye’den az olduğu görüldü. Araştırma kapsamında ilk on içerisinde yer alan bazı ülkeler ise Brezilya (97 milyon), Rusya (95 milyon), Endonezya (84 milyon), Japonya (73 milyon), Almanya (66 milyon), Meksika (65 milyon),Birleşik Krallık (55 milyon) oldu.

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Angola, Papua Yeni Gine seviyesindeyiz

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Aykut Erdoğdu, AKP’nin çok değil 6 yılda en yoksuların milli gelirini Angola, Papua Yeni Gine seviyesine indirdiğini bildirerek, “2020’de Gana ve Kongo Cumhuriyeti ortalamasına gerileyecek” dedi… Düşünün Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle mücadele edeceğimize, Angola, Papua Yeni Gine seviyelerinde dolaşıyoruz.