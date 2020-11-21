Tunahan hoca, açıkla şu köstek olanları, yazalım, kurtulalım

4 takımımız, yani Kocaeli'ni profesyonel liglerde temsil eden Kocaelispor, Darıca, Gölcükspor ve Belediye Derincespor çok zor şartlarda lige başladılar.

Gölcükspor ise İsmail Yüksek’i Fenerbahçe'ye vererek, Topuk Yaylası'nda kamp yapma imkanı buldu, transferlerini yaptı ve Tunahan Akdoğan gibi tecrübeli bir hoca ile anlaştı. Ne kadar eski efsane isim gelirse gelsin. maalesef 4 takımımız içerisinde Gölcükspor’da çok fazla tutunamıyor, garip sonuçlar alınıyor, kafalar karışıyor.

Kulüp üzerinde baskı sanki en çok bu kulübümüzde var…

Geçen sene Taner Gülleri, daha önce 6’da sıfır çeken Ogün Temizkan, şimdi de Tunahan Akdoğan…

Her biri futbolculuk zamanında Süper Lig'in flaş isimleri idi…

Ancak nedense üçü de gördük ki, Gölcükspor’da, spor tarihinin en garip sonuçlarını aldı…

Sanki ünlü bir futbolcu teknik adam olarak gelip görev yaptığı zaman, Gölcükspor’da olanlar oluyor ve “Kimse bizden benden daha üstün değildir” denerek, özellikle eski yıldız oyunculara karşı bir cephe oluşturuluyor…

Tunahan Akdoğan da son açıklamasında, sanki bunu irdeler gibiydi…

“Teknik ekibe köstek olmak, kulübe köstek olmaktır” diye açıkça konuştu, birilerini suçlu gösterdi, ama isim vermedi…

Bir tek şey var ki Gölcükspor da nedense muhalefet gerçekten çok fazla etkili oluyor…

Ağzınızla kuş tutsanız yaranamıyorsunuz. Nitekim Sadi Tekelioğlu gibi usta bir teknik adam bile, Gölcükspor’dan arkasına bilei bakmadan, kaçarak gitti, giderken İsmail Yüksek’i de Fenerbahçe’ye transfer etti…

Bunu da bildiğim gelişmeler dahilinde açıkça yazmakta beis görmüyorum…

Gölcükspor, gariptir, bu kadar huzursuzluk yaratan kötü yaklaşımlara rağmen, hâlâ profesyonel liglerden düşmeyen tek takım. Bu da tarihi bir rekordur. 3.Ligde kalan tek Türk takımı Gölcükspor’dur. Gerçekten alkışlanacak bir başarıdır, bu kadar kaosun olduğu bir kulüpte…

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Şimdi birileri göreve gelecek, yeni bir proje oluşturulacak, ama korkuyorum ki, 4-5 maç sonra ona karşı da çok sert bir muhalefet rüzgârı esecek… Yani Türkiye'de en sert muhalif grup olan tek kulüp diye sorsanız, ben direkt Gölcükspor’dur diyebilirim. Bunu da siz yorumlayın artık…

Ancak şu bir gerçek ki, Gölcükspor’da görev yapmak, kelle koltukta çalışmak gibi bir şey…

Özellikle de teknik direktörler için…

Hayırlısı olsun…

Gölcükspor ve Tunahan Akdoğan'a ömür boyu başarılar diliyorum, ama biliyorum ki, bir gün yine Tunahan Hoca göreve gelecek, ama o zaman kafalar değişecek…

Eleştiriler ve muhaliflik, şimdiki gibi sağlıksız değil, demokrasi sınırlarını aşmayacak diye düşünüyorum…

Tunahan hocadan da beklentim şudur:

İsim isim belli ederek, köstek olanları açıklamalı…

Bunu hâlâ bekliyorum…

Sütunlarımız ardına kadar açık…