Şarapla turşu kurulur mu?

Bir haber okudum ve aklıma bu soru geldi.

Önce o haberi aktarayım.

TBMM KİT Komisyonu’nda Atatürk Orman Çiftliği hesapları görüşülürken, “depolarda olması gereken 30 bin litre dökme ve 50 bin 874 şişe şarabın akıbeti” tartışılmış.

Bir yıl önce stoklarda görünen şaraplar, bu yıl yokmuş.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Ne oldu bu şaraplara, içtiniz mi, çöpe mi attınız?” diye sormuş.

Öyle ya, satılsa, hesapta olur.

Dursa, stokta görünür.

Soruya AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım cevap vermiş:

*Şu an stoklarda şarap kalmadı.

*Bakanlığımız teftiş başkanlığı bir rapor verdi,“Şarapları sirkeye dönüştürün, öyle değerlendirin” dedi.

*Bu rapor doğrultusunda uzmanların da desteği ile şarapları sirkeye

dönüştürdük, bu sirkeleri sofrada ve turşu yapımında kullanılmak üzere sattık.

Haber satırbaşlarıyla böyle.

Nasıl, yöntem müthiş değil mi?

Böylece devleti yönetenler, şarap üretip satmaktan, yani kendilerine göre “günaha girmekten” kurtuldular.

Ama bu işten devletin zarara uğradığı da bir gerçek.

Şarap kaç lira, sirke kaç lira, bir düşünsenize.

Bu arada, “acaba şarapla turşu kurmak mümkün olabilir mi” diye düşündüm.

Baksanıza, sirkeye dönüştürülse de, özü şarap!

Hınzırlığına başka şeyler de düşünmedim değil.

Atatürk Orman Çiftliği’nin “şaraptan dönüştürerek piyasaya sürdüğü sirkelerle” kurulan turşular, acaba inançlı kişilerin farkında olmadan günah işlemelerine neden olmuş mudur?

Amacım, kafaları karıştırmak değil.

Aklıma geldi soruyorum.

Bugüne kadar karşılaşılmamış bir durum.

Hiç 30-40 liralık şarap, 3-5 liralık sirkeye dönüştürülür mü?

Çiftlik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı.

Bakanlık yetkililerinin düşüncesi ortada…

Şarabı şarap olarak satmayarak, kendilerini ve vatandaşı güya “günah işlemekten” korumuşlar.

Tamam da, “şaraptan dönüştürülen sirkeyi” kullanmanın, dini yönden sakıncası olup olmadığını araştırdılar mı?

Kaç kişi acaba bu yıl Atatürk Orman Çiftliği’nin sirkeye dönüştürdüğü şaraplarla turşu kurdu?

Kaç kişi acaba o sirkeye dönüştürülen şarabı salatasında kullandı?

Yok yok, bence aldıkları karar hatalı.

O şaraplar sirkeye dönüştürülmemeliydi.

Bunun adı, “kaş yapayım derken göz çıkarmak”tır.

“Yağmurdan kaçarken fırtınaya tutulmak”tır…

Şarabı şarap olarak satsalardı, içen içerdi.

Ama şimdi şaraptan dönüştürülen o sirkeleri kimlerin kullandığı belli değil.

Ya günah konusunda hassas birileri kullandıysa…

Ben yine de, şaraptan dönüştürülen sirkeden turşu kurulduğuna göre, direkt şarapla da turşu kurulabileceğini söylemek istiyorum.

Şarap ve turşu sevenlerin ilgi ve bilgisine…

İyi pazarlar!

“İslâm’ın Kozmik Odası”

Bu bir kitap adı.

Ülkemizin önde gelen ilahiyat uzmanlarından Nazif Ay tarafından yayımlandı.

“Dinsel sömürü treninin ahlaksızlığa doğru nasıl hızla yol aldığını” anlatıyor.

Nazif Ay, “İçinde yıllarımı geçirdiğim İslamcı grupları ve kurumları yazdım. Her hareket içinde kötüler ve iyiler olduğu gibi, İslamcı gruplar içinde de iyi niyetli kişiler olduğu gerçeğini de atlamadım” diyor.

Nazif Ay’a göre, İslamcı kimdir?

“Dini kendi çıkarı için kullanıp, o kutsal manzumeyi sapkın düşüncelerine göre yorumlayan, üstelik muhaliflerini, gerekirse ve ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmaya kurgulu siyasi yapıya İslamcılık denir. İslamcılığın diğer adı, argo tabirle dinciliktir.”

Nazif Ay, aramızdaki din tüccarlarını ve Türk toplumunda son yıllarda görülen köklü değişimleri net gözlemlerle anlatmış.

Öneririm.