Öğretmen "Ol"mak

Meslek denildiğinde genellikle insanın "hayatını idame ettirdiği" işler akla gelir.

Bir başka ifadeyle hayatını kazandığı işler...

Hayatını sürdürdüğü işler...

Yani meslek denildiğinde ilk akla gelen insanın "kendi hayatıdır".

Kendi hayatına katkısıdır.

Dolayısıyla meslek söz konusu olduğunda genellikle merkeze bireyin kendi hayatı alınır.

Genellikle diyorum...

Zira bazı mesleklerin tabiatı insanın kendi hayatını merkeze almasına imkan tanımaz.

Çünkü o mesleğin esası başkalarına "hayat vermek"tir.

Bu öncelikle sevgi ile yapılır.

Mesela çocukların aileden sonra sığındıkları "ilk kucağın", hayata atıldıkları ilk yer olarak onları sevgiyle sarmasında görürüz bunu.

Sevgiyle başlatılan yeni bir hayat misali...

Ardından bilgi ile yapılır.

Çocukların, gençlerin, hatta yetişkinlerin, hayata hazırlanmak veya hayata devam edebilmek için gerekli olan bilgiyle donatılmasında görürüz bunu...

Bilgiyle aydınlanan ve istikamet bulan hayatlar misali...

Aynı zamanda ilgiyle yapılır...

Sevgi ve bilgi ile hayatlarına dokunulan insanların sevinç ve sıkıntılarının farkında olunarak, paylaşılmasında görürüz bunu...

Yaraları sarılıp mutlulukları çoğaltılarak canlandırılan hayatlar misali...

Dolayısıyla bazı meslekler için mesele, mesleğin sizin hayatınıza ne kattığından ziyade sizin mesleğiniz vasıtasıyla dokunduğunuz hayatlara ne kattığınızdır.

Öğretmenlik misali...

O nedenle öğretmenlik kutsaldır.

Çünkü almaktan çok vermektir.

Bunu seve seve yapmaktır.

Kimi zaman karşılığı vefasızlık da olsa, fedakarlıktan kaçmamaktır.

Gönül inşa etmek üzere gönül, zihin inşa etmek üzere bilgi paylaşmaktır.

Vermek ve paylaşmanın esas olduğu bir mesleği tercih ederken "almak" beklentisi zemin olamaz.

O nedenledir ki herkes öğretmen olamaz...

Olabilen ve olmaya çalışan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun...