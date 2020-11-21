Kaymakam “SEÇME YOK” demiş(!)

Cuma günü Karamürsel’in büyük pazarıdır.

Öğle üzeri,Cuma namazı öncesi olsa,

Cuma Pazarı’nın kurulduğu “İlhan Çınar Alanında” kenarlarda resmi üniformalı polisler,ortada Karamürsel Kaymakamı,yanında Belediye Başkan Yardımcısı arkalarında 5-6 görevli kişi.

Onlar tezgahların önünden geçerken,arka tezgahlardan birinde alışverişe gelen müşteriye tezgah sahibi:

“Seçmek yok,kaymakam ellemeyindedi”

diye,söyleniyordu.

Kamu görevlileri bulundukları il ve ilçelerden ilginç anılarla ayrılır.Kimisi kalıcı unutulmayacak izler bırakır.

Örneğin; Karamürsel’de Kaymakamlık yapan “Hikmet Özbağcı” gibi…

Karamürsel’e ismini taşıyan bir okul yaptırmış.

Yaşar Kırımlı ise, eşini boşamış,

Karamürsel’den bir bayanla evlenmiş,Karamürsel’in eniştesi olmuş.

MANGALOĞLU; Bayramlaşmaları camide yapalım demesiyle Karamürsel’de İZ bırakmıştır.

Mürsel Alp’in Kadırgasını bulmak ve Karamürsel’e DENİZ MÜZESİ kazandırmak için çalıştaylar düzenleyen Ahmet Narinoğlu Tekirdağ’a Vali Yardımcısı olarak gitmiş.

İsmail Aka ise, Kaymakamlık binasından kendini aşağı atarak intihar edip İZ bırakmıştır.

Karamürsel’in son kaymakamı ise PAZAR denetimi ile gündemde.

Kaymakam’ın denetlediği ve Corona’dan halkı korumak için pazarcı esnafını “seçme yaptırmayın,elleme yok!” ikazı ve talimatı nedense pek tutmamış.

Kaymakam ve beraberindeki heyet’in hemen arkasındaki tezgahta pazarcı müşterisine “Seç abla seç!”diye satış yapıyor…

Kaymakam Bey eğer denetim yapacaksa, Karamürsel’de İZ bırakacaksa, denetimini böyle tören geçidi gibi değil, Vali Yazıcıoğlu,geçtiğimiz günlerde vefat eden Saygı Öztürk’ün abisi Vali gibi,

“Mecit Altan Canbiçer,asker öğretmen olarak görev yaptığı Erzurum-Horasan’a tezkere almaya gidiyordu.Otobüste,nereden bindiğini hatırlayamadığı bir beyefendi ile sohbet ediyordu.Ona nereli olduğunu ne iş yaptığını sordu.

Aydın’da öğretmen olduğunu,askerlik nedeniyle Erzurum’a gittiğini belirtti.

Canbiçer deyol arkadaşına ne iş yaptığını sorduğunda yolculuğun Erzincan’a olduğunu,Valilikte memur olduğunu söyledi.

Canbiçer’in yazdıklarından okuyalım:

“Molalarda dinlenme tesislerinde beraber kısa yürüyüşler yaptık.Erzincan’a giriş yaptığımızda “Öğretmenim Erzincan’a yolun düşerse beklerim” dedi.Ben de “Aydın’a gelirseniz beklerim” karşılığını verdim.

Otobüs perona girdi,otobüse binen biri inmek için ayağa kalkan yol arkadaşıma,

“Sayın Valim hoş geldiniz” dediğinde dondum kaldım.

Yanımdaki yol arkadaşım meğerse Erzincan Valisiymiş.

Yolcular şaşkın,kaptan koştu geldi, “Sayın Valim neden söylemediniz?”

“Ben de herkes gibi yolcuyum neden söyleyeyim” diyerek otobüsten indi.

Sayın Karamürsel Kaymakamı,

Gerçekten Karamürsel’de İZ bırakmak istiyorsa;

Kaymakamlık binasının hemen önünde kaldırıma park eden yayaların hakkına tecavüz eden,özellikle denetim yaptığı Cuma Pazarı günü Kaymakamlık önünde trafik tıkanıklığına neden olan ÖZEL araçların buralara PARK etmemelerini sağlasın.

Karamürsel’de Cuma Pazarı dışında maske kuralını ihlal eden maskeyi kollarında süs eşyası gibi takanlara YAPTIRIM uygulasın…

Yanında resmi elbiseli korumalar,polislerle kaymakam olarak değil,Ali Osman Canbaba olarak bi dolaşsın,Karamürsellinin yaşadığı sıkıntıları bir görsün.

Yalova hattında,şehiriçi minibüslere yolcu olarak binsin,bakalım ayakta yolcu alıyorlar mı,Corona’yla

mücadele ediyorlar mı, bi görsün!