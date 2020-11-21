Cinsiyet eşitliği raporunda Kocaeli

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Yanındayız Derneği’nin hazırladığı, Türkiye’de ilk kez ilçe bazlı bir şekilde yapılmış cinsiyet eşitliği raporu geçtiğimiz hafta içinde yayınlandı. Raporun detaylarına geçmeden önce dernekten kısaca bahsetmek istiyorum.

Derneğin kurucuları siyaset, medya, iş ve sanat dünyasından erkekler. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda inisiyatif alarak, bu alanda kadınların dezavantajlı durumlarına karşı onların mücadelelerinde erkekler olarak katkı sunmak adına bu derneği kuruyorlar. Yönetiminde ve kurucularında oldukça önemli isimlerden bazıları Murat Yetkin, Ferhat Boratav, Necati Özkan, Uğur Gürses, Bekir Ağırdır, Selçuk Pehlivanoğlu, Yekta Kopan, Alemşah Öztürk, Mert Fırat, Soli Özel gibi tanıdık isimler. İsimleri geniş kamuoyu tarafından bilinmeyenler arasındaysa Sabancı Holding, KOTON, Abdi İbrahim, HSBC, Redbull, Pegasus, TEPAV, Tchibo, Teknosa, Vodafone, Arkas, Eczacıbaşı, Penti, TÜRKONFED, Novartis, Zürich Sigorta, Aygaz, Mavi, Net Holding, Borusan gibi ülkemizin önemli kurumlarından temsilciler de yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta yayınladıkları ilçeler bazında cinsiyet eşitliği raporu oldukça kapsamlı bir saha araştırması ve veri analitiği üzerine inşa edilmiş; genellikle vilayetler bazında yapılan ve gerçekleri yansıtmaktan uzak kalan çalışmalara göre oldukça büyük bir fark yaratmış bir araştırma. Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler ve nüfusu bu sayının altında olan şehirlerin en büyük ilçeleri araştırma kapsamına alınmış.

Çalışmanın bilimsel temelinde Dünya Ekonomik ForumuWEF’in“Global Toplumsal Cinsiyet Açığı Endeksi”nin kavramsal yapısı ve hesaplama metodolojisi yer alıyor. Yani kısacası dünyanın her yerinde kabul görecek bilimsel bir çalışma. Bileşenleri oluşturan kriterler arasında araştırma yapılan bölgelerde kadınların ekonomik yapı, üretim faaliyetlerine katılma ve erişimleri, kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımı, kamusal süreçlerde karar alma mekanizmalarındaki konumları ve kadınlarla kız çocuklarının insani hakları kriterler olarak belirlenmiş.

İlçelerin 100 üzerinden puanlandıkları bir yöntemle oluşturulan listenin ilk onunda yer alan ilçeler İzmir’den Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova, İstanbul’dan Kadıköy, Bakırköy, Beylikdüzü, Beşiktaş ve Şişli, Ankara’dan Çankaya ve Çanakkale Merkez ilçe yer alıyor. Listenin 18. sırasındaysa kentimizden İzmit bulunuyor. İzmit’in üzerinde yer alan diğer ilçelerse İzmir’den Buca ve Gaziemir, Bursa Nilüfer, Muğla Menteşe, Denizli Merkezefendi, İstanbul Maltepe.

İzmit’in Başarısı

Araştırmanın detaylı verilerini aktarmadan önce İzmit’in toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda geride bıraktığı yerlere bir göz atalım. İstanbul’dan Sarıyer, Avcılar, Üsküdar, Beykoz, Beyoğlu ve Ataşehir, İzmir’den Çiğli ve Konak, Tekirdağ Çorlu, Eskişehir Odunpazarı, Adana Çukurova, turizmin dünya çapında markaları olan Söke, Kuşadası, Bodrum, Konyaaltı, Manavgat, Fethiye…

Gördüğümüz üzere İzmit, belki de kendisinden daha yaşanır kabul edilebilecek, ekonomisi kendisinden daha büyük, dünyayla kendisinden daha entegre birçok ilçeyi geride bırakarak bu listede kentimizin göğsünü kabartan bir yere sahip olmuş.

İzmit, aşağıdaki başlıklarda Türkiye ortalamasının ne kadar üzerinde olduğuna oranlarla bakalım

Politik Katılım ve Karar Alma

Belediye Başkan Yardımcısı sayısında 3,9 kat

Belediyedeki müdür sayısında 8,67 kat

Müdürlerin yönettiği toplam bütçe miktarında 8,92 kat

Eğitim

Okuma yazma bilme oranında 1,02 kat

Lise seviyesinde eğitim oranında 1,03 kat

Üniversite seviyesinde eğitim oranında 1,09 kat

Lisanüstü seviyesinde eğitim oranında 1,2 kat

Ortalama eğitim süresinde 1,16 kat

Ekonomik Hayat ve Kaynaklara Erişim

Tapu sahipliği oranında 1,05 kat

Tüm mülkiyet satışlarında satın alınan tapu sayısı oranında 1,21 kat

İşyeri sahipliği oranında 1,26 kat

On kişiden fazla çalışan işyeri sahipliği oranında 1,06 kat

Kısmi zamanlı çalışan sayısı oranında 1,16 kat

Özel sektör çalışan sayısı oranında 1,02 kat

Kamu çalışanı sayısı oranında 1,38 kat

Ehliyet sahipliği oranında 1,31 kat

Sigortalı sayısı oranında 1,01 kat

Sağlık ve Spor

Lisanslı sporcu sayısı oranında 1,36 kat

Bu oranlar bize gösteriyor ki İzmit’in sahip olduğu kadın – erkek eşitliği oranı birçok önemli başlıkta Türkiye ortalamasının kat be kat üzerinde. 1,02 gibi oranlar sizlere çok küçük rakamlar gibi gelebilir ancak bunu 500 bin nüfus özelinde hesaba aldığınız zaman, ne kadar ciddi sayıda nitelikli kadının İzmit’te yaşadığını ve karar alma mekanizmalarına erişmekte olduklarını görebiliriz.

Tabi İzmit’in Türkiye ortalamasının altında olduğu ya da negatif göstergelerde ortalamanın üstünde olduğu alanlar da var. Belediyedeki çalışan sayısı, muhtar sayısı gibi oranlarda ortalamanın gerisindeyiz. Sağlıkla ilgili meseleler var ki bu konularda sadece İzmit değil, araştırmada yer alan diğer ilçelerimizin tümünün skorları oldukça kötü.

Bu veriler ekseninde bir değerlendirme yaptığımız zaman, İzmit’in bu listede bu denli üst sırada yer almasını sağlayan temel faktörler eğitimli kadın nüfusu, girişimci kadın sayısı ve elbette kadın belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yönetime geldikten sonra Belediyede kadınlara daha çok yetki vermiş olması.

Bugün için İzmit, Türkiye’nin kadınlar için en yaşanabilir 20 ilçesinden birisi konumunda. Algıda İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Muğla, Antalya gibi şehirlerin birçok ilçesi Türkiye genelinde ya da kentimizde birçok insan için İzmit’ten ya da kentimizdeki diğer ilçelerden daha yaşanası yerler olarak görülüyor olabilir ancak veriler bunun tam tersini söylüyor.

Diğer İlçelerimizin Durumu

100 bin üzerinde nüfusu olan ve araştırma kapsamına giren diğer ilçelerimizin genel sıralamadaki konumları da şu şekilde; Körfez 77, Başiskele 102, Kartepe 131, Derince 121, Gebze 142, Çayırova 144, Gölcük 151, Darıca 154. sıradalar.

Genel bir çerçevede bakarsak bu ilçelerimizin tümünün listede aşağı sıralarda yer almalarına sebep olan kriterler genellikle benzer; Politik Katılım, Sağlık ve Spor alanlarında kentimizin 100 binden fazla insan yaşayan bu ilçelerinin tümü Türkiye ortalamasının altında yer alıyorlar. Bu konuyu tüm belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin il ve ilçe yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarımız ve odalarımız hep birlikte ele alarak gelecek yıllarda yapılacak araştırmalarda kentimizin daha yukarıda yer alması adına bir vizyon belirleyebilirler.

Nihayetinde kadınların toplumdaki sorunları, itelendikleri konumları ve içinde bulundukları genel şartları tüm siyasi görüşlerden, tüm dünya görüşlerinden, tüm mezhep ve inançlardan, tüm makro mikro etnik nepotik bağlardan çok daha köklü bir ayrımı barındırıyor. İzmit’in elde ettiği başarıyı yakından incelemek diğer kurumlara bir şey kaybettirmez aksine onları yüceltir.

Kadın – Erkek Eşitliği En Büyük Meselemiz Olmalı

Kadın – Erkek meselesi bugün ülkemizde ve hatta gelişmiş memleketlerde dahil olmak üzere dünya genelinde çok büyük bir sınıfsal ayrım haline gelmiştir. Kadınlarının devletine, toplumuna, kültürüne ve sistemine güvenmediği hiçbir şehir, hiçbir ülke, hiçbir düzen uzun vadede sorunlarını aşıp ileriye yönelik atılımlar yapamaz. Son yapılan ABD seçimlerinde sadece kadınlar oy vermiş olsa oy oranında Biden %57 Trump %42 oy almış olacaktı ki seçimlerin sonuçlarını genel oy sayılarında %52 ile kazandı. Trump’ın cinsiyetçi politikalarının sebep olduğu bu sonuç, ibret alacaklar için çok dersler içeriyor.

Bu sebeple Yanındayız Derneğinin bu raporu ülkemizdeki tüm yerel yöneticiler, yerel politik ve sosyal aktörler ve yerel kanaat önderleri için satır satır okunarak çalışılması gereken bir rapor olarak hepsinin başucu kitabı konumuna gelmek zorundadır. Umuyorum gönüllülük esasına dayanarak bu konuda farkındalık yaratan bu derneğin çalışmaları herkese bir ışık olacaktır.