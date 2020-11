Boru Çiçeği –Datura

Bu yazımda sizlerle Latince ismi “Datura” olan boru çiçeği ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Çiçeklerinin güzelliği, özelliği ve kendine has hoş bir kokusu olan boru çiçeği, herkes tarafından sevilen ve aranan değerli bir bitkidir. Çiçeklenmesi, mart ayından başlayarak kasım ayı sonuna kadar uzun bir süre devam etmektedir. Katmerli ve yalınkat çiçekleri olan boru çiçeğinin değişik renkleri bulunmaktadır. Boru çiçeği; saksı içinde evlerde, oda ve salonların süslenmesinde kullanıldığı gibi ev bahçelerinde, park ve bahçelerde de kullanılmaktadır. Ancak dışarıda toprağa dikili olan boru çiçekleri, kış aylarındaki don olaylarından ve soğuklardan korumak için sarılmalıdır; aksi halde kısmen veya tamamen zarar görebilirler. Boru çiçeği, ev içlerinde oda ve salonlarda tam ışık alan yerlere konmalıdır. Ev bahçelerine ve park ve bahçelere dikilecek olan boru çiçeklerinin yeri fazla rüzgar almayan güneşli veya az gölgeli yerler olmalıdır. Dikili olduğu toprak, susuz bırakılmamalı, nemli tutulmalıdır.

Boru çiçeğinin üretimi, tohum ve çelikle yapılır. Her iki şekli ilkbaharda olur. Çelikler, on veya onbeş santim uzunluğunda olacak şekilde hazırlanarak, kasa veya yastıklara dikilir ve burada köklendirilir. Burada köklenen çelikler, daha sonra sökülerek uygun boydaki saksılara dikilir; dışarıda park ve bahçelerde dikili olan boru çiçekleri, donlardan ve soğuklardan korumak için sarılmış olsalarda taze sürgünleri zarar görmekte ve kurumaktadırlar. İlkbaharda don tehlikesi ve soğuklar geçtikten sonra bitki üzerinde bulunan bütün kuru, kırık, cılız ve zayıf dallar budanarak temizlenir.Ayrıca dallar arasında dengesiz büyüyüp uzayanlar varsa bunlarında uçları kesilerek her tarafın dengeli bir şekilde büyümesi sağlanır. Ev içinde saksıda bulunan boru çiçeklerine Yazın bolca su vermeli, kışın ise hafif nemli tutulmalıdır; ayrıca ilkbahar ve yaz aylarında, ayda bir dibindeki toprağa gübre koyarak güzel bir şekilde gelişmesine katkı sağlanmalıdır. Boru çiçeğinin üzerinde bulunan iri yaprakları ve bol şekilde açan, büyükçe açan çiçeklerinden dolayı meydana gelen ağırlığa karşı yıkılmasını önlemek için dibine bir kazık koyarak bağlanmalıdır. Söz konusu durum dallarda da olursa bunlarda desteklenerek bağlanmalıdır. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...