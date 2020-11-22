Neden hep Kılıçdaroğlu saldırıya uğruyor?

Fiziki saldırı…

Sözlü saldırı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu kaçıncı saldırı, saymaya çalışalım.

*Tarih, 8 Nisan 2014…

Kılıçdaroğlu, TBMM’de grup konuşmasını yapmak üzere salona girerken “yumruklu saldırıya” uğradı.

Saldırgan ifadesinde, “Kılıçdaroğlu’nu vatan haini olarak görüyorum. Kendisine gıcık oluyorum” dedi.

*Tarih, 8 Haziran 2016…

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Fatih Camii’nde cenaze töreninde… Önüne “mermi kovanı” adıldı. Böylece “tehdit saldırısı”na uğramış oldu.

*Tarih, 26 Ağustos 2016…

Artvin’in Ardanuç İlçesi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu taşıyan konvoya PKK militanları tarafından ateş açıldı. Bir Mehmetçik, şehit oldu…

*Tarih, 5 Temmuz 2017…

Adalet Yürüyüşü sırasında bir IŞİD militanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminde bulundu.

*Tarih, 21 Nisan 2019…

Ankara’nın Çubuk İlçesi’nde şehit cenazesine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, linç edilmek istendi. Güvenlik güçleri tarafından çevredeki bir eve götürüldü. Kalabalığın evi taşlaması ve “Yakın evi” sloganı atması üzerine, Kılıçdaroğlu zırhlı bir otomobille bölgeden uzaklaştırıldı.

*Tarih, 18 Kasım 2020…

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından gönderdiği mektupla Kemal Kılıçdaroğlu’nu “kazığa oturtmakla” tehdit etti.

Sadece bu yazdıklarım mı, Kemal Kılıçdaroğlu hemen hemen her gün yandaş medyanın hedef tahtasında.

Hakaret ve tehdit gırla!

AKİT TV’nin o canlı yayınını hatırlıyor musunuz?

Az kalsın unutuyordum, onu da yazayım.

*Tarih, 19 Mart 2019…

AKİT TV muhabiri, 1 Temmuz 2006’da kapatılan Ankara Ulucanlar Cezaevi’nden canlı yayında…

Avluda, idam sehpalarının önünde…

“Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var” diye söze girdi, terör örgütü liderlerini saydı, “Halk, Kılıçdaroğlu gibi isimlerin de bu darağacında idam edilmesini bekliyor” dedi.

Böyle bir şey olabilir mi?

Neden hep Kılıçdaroğlu hedefte?

Hiç düşündünüz mü?

Neden hep Kılıçdaroğlu hedefte?

Bu sözlü saldırıların, bu silahlı saldırıların, bu ölümle tehditlerin hedefinde neden sürekli CHP genel başkanı var?

Neden diğer parti liderleri değil de Kılıçdaroğlu?

Tek neden olamaz.

Kılıçdaroğlu, tek bir nedenle bütün şimşekleri bu kadar üzerine çekemez.

Nedenler, çeşitli…

Bence Kılıçdaroğlu, “düzenli ve planlı” saldırı altında.

Hedefe konmuş, sürekli taciz ediliyor.

Bunda, Kemal Kılıçdaroğlu üzerine yoğunlaştırılan “nefret dili”nin etkisi büyük.

Biliyorsunuz, ülkemizde de “nefret suçu” diye bir suç var.

Bir kişiye veya bir gruba karşı, sürekli nefret dili kullanarak “önyargı” oluşmasını hedeflemek ve sağlamak, yasalarımıza göre suç.

(Nefret ve Ayrımcılık Suçu, 5237 sayılı TCK’nın 122’inci maddesi)

Bu suç, Kılıçdaroğlu’na karşı sürekli işleniyor.

Sürekli “nefret dili” kullanılıyor, bu da saldırganlara cesaret veriyor, saldırganları harekete geçiriyor.

Hele hele bu suçu işleyenlere elle tutulur ceza verilmemesi, hatta ödüllendirilmesi, toplumda suça meyilli olanları daha da cesaretlendiriyor.

Saldırıların ardı arkası kesilmiyor.

Nefret dili, en çok nereden?

Düşünün bakalım…

Günde üç kez beş kez, her kürsüye çıkışında “Bay Kemal” diyen kim?

Hangi yayın organları her gün Kılıçdaroğlu’nu hedef gösteriyor?

Her konuşmalarında Kılıçdaroğlu’na hakaret yağdıranlar kimler?

Böyle bir şey olabilir mi?

Bu saldırıların arkasında, bence, “inanç ve siyasi kimlik ayrımcılığı” var.

Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi…

Olabilir, inançlar sorgulanabilir mi?

Sonra Alevilik, İslam’ın dışında bir inanış mı ki?

İslam’ın dışında olsa ne olur?

Dikkat edin, yeri geldiğinde, özellikle her seçim öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği dile getirilir.

İnanç farklılığı üzerinden düşmanlıklar körüklenir…

Oy devşirilmeye çalışılır…

Yazık!

Türk siyasetinin geldiği nokta, burası olmamalıydı.

Tabii, Kılıçdaroğlu’na saldırıların bir diğer nedeni de siyasi kimliği.

CHP’li olması…

CHP, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” ile yaşıt bir parti.

Atatürk 9 Eylül 1923’te CHP’yi, 29 Ekim 1923’te de devletimizi kurdu.

Atatürk ve cumhuriyetle sorunu olanlar, öfkelerini CHP’nin bugünkü temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çıkarıyorlar.

“Bay Kemal” derken, “Cehape zihniyeti” derken, dikkat edin yüzlerinden öfke fışkırıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıranlar, sanırım kendilerini Atatürk ve cumhuriyete saldırmış kabul ediyorlar.

Osmanlı saplantısından kendilerini kurtaramayanlar, Kılıçdaroğlu’nun şahsında CHP’ye saldırarak Atatürk’ten ve cumhuriyetten intikam almaya çalışıyorlar.

Kılıçdaroğlu ve CHP’yi Türk siyasetinden sildiklerinde, Atatürk ve cumhuriyetin de yok olacağını düşünüyorlar.

Bu kadar değil…

Kemal Kılıçdaroğlu’na sürekli saldırının bir nedeni daha var.

Şu:

Cumhur İttifakı’nın karşısında hangi ittifak var?

Millet İttifakı…

Millet İttifakı’nı organize eden, muhalefet partilerini derleyip toplayıp iktidarın karşısına diken kim?

Kemal Kılıçdaroğlu…

“Kemal Kılıçdaroğlu olmasa, biz muhalefeti tek tek ham yaparız” diye düşünüyorlar.

Dikkat edin, Cumhur İttifakı bütün “var olma” stratejisini, “CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yok etme” üzerine kurmuş.

Benim gördüğüm bu!

Ama yazık, devletimize ve milletimize yazık!

Hiçbir kişi ve kurum “var” olmasını, başka kişi ve kurumların “yok” edilmesine bağlamamalı.