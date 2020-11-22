Tarım Orman Bakanlığı'ndan gelen ileti

Tarım Orman Bakanlığı’ndan cep telefonuma gelen bir ileti aynen şöyle;

“Geleceğimize sahip çıkalım, tek lokmayı bile israf etmeyelim. Gıdanı koru kampanyasında bize katıl! www.sofranasahipcik.com’a gel, sen de söz ver.”

Kuşkum yok, bu ileti milyonlarca vatandaşa ulaşmıştır! Bedelini de vergilerimizle ödeyecekler!

Bakanlık, vatandaşın aklı ile dalga mı geçiyor?

Çarşı-pazarda temel gıda ürünleri öylesine ateş pahası ki, hangi vatandaş lokmasını israf edebilir?

Bu ülkede milyonlarca insan “sağlıklı ve dengeli beslenme” olanağı bulamıyor! “Askıda ekmek” bulursa kaçırmıyor!

Peki, “TARIM ve ORMAN” Bakanlığının asli görevi ne olmalıdır?

Tarımsal üretimin ve besiciliğin önündeki tüm engelleri kaldırmak, üreticiyi desteklemek, TARIM ALANLARINI KORUMAK, tarımsal ithalatı en az düzeye indirmek!

Orman yangınlarını önlemek, ormanların “siyanürle altın aramak” başta olmak üzere, “vahşi madencilik” ile talanına engel olmak!

Bu asli görev tanımına, bu ülkenin “vatandaşları” olarak bir itirazınız var mı? Olmadığını sanıyorum.

Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu temel görevlerini hakkıyla yapabiliyor mu? HAYIR!

Son iki ay içinde tarım konusunda medyada yer alan bazı haberlere göz atalım mı?

Salihli’de, biyogaz tesisi için köylülerin arazisine “ACELE KAMULAŞTIRMA” ile el konuldu!

Rekor kıran dolar, Ayçiçeğini vurdu. 40 TL’ye satılan 5 litre ayçiçeği yağı bir ay içinde 60 TL’ye çıktı!

2003’den bu yana tarım ürünleri ithalatı hızla artıyor. Çiftçilerimiz para kazanamadıkları için tarlalarını terk ediyor!

Ankara-Doğanyurt köyünde “kalker ocağı” kurulması planlanıyor. Köylüler; “Tarım ve hayvancılık bitecek. Biz ne yapacağız?” diyorlar!

Üç Trakya kadar arazi artık ekilmiyor!

Hayvancılığın en önemli girdisi yem, tamamen ithal. Dolarla hayvancılık olmuyor!

2019’de 814 bin ton lifli pamuk üretimine karşılık, 951 bin ton pamuk ithal edildi. Pamuk ekim alanları yüzde 55 daraldı. Son 10 yılda 14 milyon ton pamuk ithalatına 23.2 milyar DOLAR ödendi!

Hayvan hastalıklarıyla mücadele için alınan binlerce doz aşı, “soğuk zincir altyapısı” olmadığı için zayi oldu!

Hasat döneminde çay ithalatına yerli üretici tepkili. Bakan Pakdemirli; “İthalata sınırlama yok” dedi!

Temmuz 2020 itibariyle çiftçilerin bankalara 123.5 milyar TL. borcu var!

Daha pek çok örnek verilebilir.

Gerçek şu ki;

“Ulusal bir TARIM-HAYVANCILIK-ORMAN Politikamız yok!”

Tarım ve hayvancılıkta “ithalat ve ithalatçı” korunuyor, yerli üreticiler gereğince desteklenmiyor!

Vahşi Madencilik düzeni ile tarım alanları, ormanlar tüketiliyor!

Tarım ve hayvancılıktan yeterli gelir sağlanamadığı için, genç nüfus kentlerde iş aramaya çalışıyor! Bu da üretimin önündeki bir başka engel.

YERLİ TOHUM, YERLİ YEM üretimi yerine her iki konuda İTHALAT LOBİSİ besleniyor!

Ülkede egemen olan “ENFLASYON” ve dolara bağımlı “girdi maliyeti” sürekli artarken, yerli ürün satış fiyatları üreticiye kazanç sağlayamıyor!

Bu kısır döngüden ve ithalat yoluyla ülke ve vatandaş ekonomisine daha fazla zarar vermemek için, bu temel sorunlara “ULUSAL ÇIKARLARIMIZA UYGUN BİR ÇÖZÜM” getirmesi gereken Bakanlık, “aman lokmalarımızı israf etmeyelim” kampanyası açıyor!

Gülünç ve içler acısı bir durum değil mi?