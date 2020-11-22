AKP seçmeninin yüzde kaçı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor?

Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyordu…

Mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte, ekonomi iyice çıkmaza girdi…

Hükümet, Merkez Bankası başkanını değiştirerek, Bakanları istifa ettirerek durumu kotarmaya çalışıyor ama, nafile…

Son olarak faizler 10.25 bandından 15 bandına çıkarıldı…

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Ekonomide acı reçete tartışılırken, borç ve salgın kıskacındaki vatandaş ağır geçim sıkıntısı içinde. Metropoll’un anketine göre AKP seçmeninin yüzde 22.2’si, CHP seçmeninin yüzde 20.1’i, MHP seçmeninin yüzde 24’ü temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını açıkladı. Sözcü gazetesinde çıkan araştırmayı birlikte okuyalım;

İŞSİZLİK ENDİŞESİ ARTTI

Ekonomik kriz ile salgının yarattığı hastalanma korkusu arasında sıkışan vatandaşların büyük bir bölümü geçim sıkıntısı içinde. Salgınla birlikte işsizlik endişesinin arttığı ve kapanma kararları ile milyonlarca çalışanın aylık 1100 TL'lik gelire mahkum olduğu bu dönemde yapılan araştırmalar, halkın yüzde 40'ının maaş almadan 1 ay geçinecek birikime bile sahip olmadığını ortaya koydu. Gelirini kaybederse geçimini sağlayamayacağını açıklayanların oranı yüzde 39.4'e ulaşırken, halkın yüzde 25.5'i ise birikimleri ile en fazla 1-2 ay geçinebileceğini açıkladı.

Her 4 kişiden biri aldığı maaş ile kira ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, AKP seçmeninin yüzde 22.2'si, CHP seçmeninin yüzde 20.1'i MHP seçmeninin yüzde 24'ü ise temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını açıkladı.

KRİZ HERKESİ VURDU

Hane halkının kredi, kredi kartı ve farklı alanlardaki yüksek borçluluk oranı ile yakalandığı ekonomik krizin ardından gelen koronavirüs salgınının, vatandaşın bütçesi üzerinde yarattığı tahribat her geçen gün artıyor. Metropoll tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının sonuçları, vatandaşın geçim sıkıntısını net bir şekilde ortaya koyarken, parti tercihlerinin ise ekonomik duruma bakışta büyük bir fark yaratmadığı görüldü.

YETERLİ BİRİKİM YOK

Araştırmaya göre, maaş ya da geliri olmadan 1 yıl boyunca geçinebileceğini açıklayanların oranı yüzde 7.4'te kalırken, AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 37.2'si CHP'y oy verenlerin yüzde 46.8'i, MHP'ye oy verenlerin yüzde 33.9'u gelirlerinin kesilmesi halinde hiçbir şekilde geçinemeyeceğini açıkladı. AKP seçmeninin sadece yüzde 2.1'i herhangi bir gelir olmadan geçimini 1 yıldan fazla sürede birikimleri ile sağlayabileceğini açıklarken, bu oran CHP'ye oy veren seçmende yüzde 0.8, İyi Partili seçmende yüzde 4.5, MHP'li seçmende ise yüzde 5.6 oldu.

3 KİŞİDEN 2'Sİ GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR

Araştırma ile ortaya çıkan bir başka acı tablo ise vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak noktada olması.

Halkın yüzde 25.5'i geliri ile temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, sadece kira ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayanlar ise yüzde 48.2 oldu.

AKP'ye oy verenlerin yüzde 43.8'i CHP'ye oy verenlerin yüzde 64'ü, İyi Parti'ye oy verenlerin yüzde 48.2'si, HDP seçmenlerinin yüzde 54.3'ü MHP seçmenlerinin ise yüzde 35.7'si maaşı ile sadece beslenme ve barınmayı karşılayabildiğini açıkladı.

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Yukarıdaki araştırmayı okudunuz…

Her geçen gün fakirleşiyoruz…

Böyle giderse, işler daha da kötüleşecek…

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Gazeteci Şahin Asker’den teşekkür

İlimizde uzun yıllardır gazetecilik yapan ve yapmaya da devam eden Şahin Asker’in ikinci kez kalbi tekledi. Asker önceki gün yine kalbi tekledi, önce Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, oradan da konak Hastanesi’ne götürüldü… Operasyon yapıldı. Asker, şu sıralar evinde istirahat ediyor… Asker ile telefonda görüştüm. Asker, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde pazartesi günü görev yapan bütün acil servis personeline, Konak Hastanesi’nde doktor Arif Yeşil’e, hemşireler Şahseden, Nida ve Nilay hemşireye teşekkür etti. Biz de Asker’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Piyangoda bu rakamlara dikkat!

100 milyon lira ikramiyeli yılbaşı biletleri satışa çıktı. Son 21 yılın istatistikleri 2021'ye milyoner girmek isteyenlere ipuçları veriyor: Çeyrek bilet alın. Biletinizde mutlaka 0, 3, 2 olsun. Numaranın toplamı 23'ten küçük, 42'den büyük olmasın! Şimdiye kadar birçok bilet aldım, son iki rakamı dışında ikramiye çıkmadı.

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Uyanıklar bankaya koştu!

Merkez Bankası'nın faiz artıracağını ve dolayısıyla kredi faizlerinin daha da yükseleceğini düşünen vatandaş ve şirketler, geçen hafta kredi taleplerini bir önce haftaya kıyasla 5 kat artırdı. Yani bir nevi uyanıklık yapıp, işlerini yoluna koydular…

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Covıd-19 iletişim merkezi!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İzmit ve Gebze bölgesinde Covid-19 iletişim merkezleri kuruldu. Kocaelili vatandaşlarımız 0262 550 50 85 ve 0262 550 50 86 numaralı telefonlar üzerinden çağrı merkezine 7/24 ulaşarak bilgi alabilmekte. Çağrı merkezlerinde; Covid pozitif ve temaslı hastaların karantina süresi boyunca bilgilendirilmesi için eğitim almış hali hazırda 10 tanesi hekim olmak üzere toplam 95 personel ile hizmet verilmekte.

Covid-19 iletişim merkezinde pozitif ve temaslı kişilerin;

- Bilgilendirme talepleri

- Rapor talepleri

- İlaç talepleri

- Evden hastaneye ve hastaneden eve transfer talepleri

- PCR test verme talepleri

- Sınavlara giriş izin talepleri

- İl dışı çıkış izin talepleri

- İl içi adres değiştirme talepleri

- Evde sağlık hizmeti talepleri

- Sosyal destek talepleri vs.

değerlendirilerek ilgili hizmet birimleri ile iletişime geçilip taleplerinin yerine getirilmesi sağlanmakta. Ayrıca karantina süresince evde olan hastalar çağrı merkezlerindeki izleme yapan ekiplerce belli aralıklarla telefon ile aranarak süreç hakkında bilgilendirme yapılmakta. Her zamanki gibi Maske, Mesafe ve Temizliğe dikkat…

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İzmit Halkevi’ne siyah kurdele bağlanıyor

Biz İzmitiz Platformu’nun kurucusu Hüseyin Erol’un çağrısıyla ‘Karalar bağladık’ diyerek kaderine terk edilen tarihi İzmit Halkevi Binası’nın restore edilmesi için başlatılan siyah kurdele bağlama kampanyası devam ediyor… CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, önceki gün Halkevi Binası’nın demir parmaklıklarına siyah kurdele bağladı. “İzmit Halkevi Binası'nın restore edilme işlemlerine 2 yıl önce onay verilmesine rağmen hala bir adım alınmadı” dedi. İzmit Halkevi Binası neden restore edilmiyor, bunu anlamak zor… Devleti ve kenti yönetenler konuyla ilgili açıklama yaparsa seviniriz.

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Güney ve Çakar’ın SEÇİM DÜELLOSU

Bilindiği gibi 31 Mart 2019’da yapılan seçimde İzmit Belediyesi’ni CHP kazanmıştı… Tabi, AKP bu yenilgiyi hazmedememişti… AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, önceki gün bir açıklama yaptı… “Belsa’da (İzmit Belediyesi) önümüzdeki dönem AK Partili başkan oturacak” dedi… Güney’in bu açıklamasına CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’dan cevap gecikmedi… Çakar, sokak ağzıyla “Avucunu yalar” dedi… Anlaşılan bu ikilinin düellosu, seçim yaklaştıkça sertleşecek…