Adanalı Adanalıyı,  Trabzonlu Trabzonluyu yiyor, Yusuf Yazıcı, yazmaya devam ediyor… 

Pazar gecesi Lille takımı ile Lorient takımını özellikle izledim…

Genelde Avrupa liglerini takip eder, hemen hemen her gün 2-3 maç izlerim.

Ligde fırtına gibi esen Lille, Türk oyuncularla rekor üstüne rekor kırarken, Yusuf Yazıcı, takımın lokotomifi görevini sürdürüyor..

Maçta, Olympique Lille takımını, Orient karşısında Yusuf Yazıcı için özellikle izlemek istedim…

4-0 kazanan takımda yine mükemmel bir oyun sergiledi, 2 gol attı, bir asist yaptı, bunun yanı sıra 3 asistinde de golcüler beceremediler…

Geride bıraktığımız dönemde hep arka plana itilen Yusuf Yazıcı, milli takımımızın maalesef yeterli düzeyde olmasına rağmen, ardından da küme düşmesine rağmen hemşerisi Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi…

Ne garip bir durum…

Sanki tarih tekerrür ediyor…

2008 yılında Taner Gülleri, Galatasaray’a 5-2 kazandığımız maçta Ali Sami Yen'de 4 gol atmışken, kendisi gibi Adanalı olan zamanın teknik direktörü Fatih Terim tarafından milli takıma davet edilmemişti…

Kritik 2 İspanya maçında da gol atamamıştık, ama o da kaderin cilvesi olarak, gol krallığının zirvesinde bulunuyor, ama milli takımda yer alamıyordu…

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Fransa'nın gol kralı Yusuf da, Trabzonlu olan Şenol Güneş tarafından yeteri kadar değerlendirilmedi…

Son maçta fazla oynatıldı ama iş işten geçmişti. Başlarda Yusuf'u sürekli sonradan oyuna soktu, hemşerime torpil yapmıyorum demek istiyorsa, sözünü tuttu…

Fatih Terim gibi milli takımı harcadı…

Dolayısıyla Yusuf Yazıcı da önceki gece Şenol Güneş’e en güzel yanıtı yine sahada verdi…

Bu sana 3 kere hat-trick yapan Yusuf, pazar gecesini de boş geçmedi. İngiltere'ye yol alırken, bakalım Şenol Güneş nereye gidecek….

Garip futbol anlayışımız var…

Formda adamları nedense milli takıma almıyoruz…

Kimse tepki göstermiyor…

Garip ki, ne garip…



TANER GÜLLERİ