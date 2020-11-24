Yalova’ya yoğun bakım hastası gönderir haldeyiz  

Çok değil, 2 ay öncesine kadar çok rahattık, etrafımızda, yakınlarımızda hiç covidli vaka yok diyorduk. Ancak durum hayli değişti. Açıklanan vaka sayıları artık 6 binin üzerinde seyrediyor. Yakınımızda, yamacımızda birçok kişi “pozitif” ya da temaslı. Covid sürecinin en ağır günlerini yaşıyoruz. Pembe tablolar çizmek istesek de duruma iyimser bakmak neredeyse imkansız.

Önceki gün özel hastaneleri aradım. Tek tek bütün hastanelerle görüştüm. Vaka sayılarının hayli arttığı, test sayılarının hayli arttığı, yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığını öğrendim.

Öyle ki, özel hastanelerin bazıları vantilatör gibi yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yeni tıbbi cihaz alımına bile başlamış. Yoğun bakım servislerinde yer olmadığı için yakın illere hatta Yalova’ya bile hasta naklediliyormuş.

Hastaneler ilk defa bu kadar çaresizlik içinde. Yoğun bakımda yer açılması için ya birilerinin ölmesi ya da iyileşip taburcu olması bekleniyor. Bütün bu çaresizlikleri yaşamamızın nedeni ise yine bizleriz. Onca insan covid yüzünden yaşamını yitirirken biz yine düğün, nikah, cenaze, ev oturmasına gidiyoruz. Maskemizi ya kolumuza ya çenemize takıyoruz. Sosyal mesafe ise hak getire.

Ben bu virüsü bir asansör düğmesinden kapanı bile gördüm. Değerli okurlarım, sadece kurallara uymak yetmiyor. Kurallara uymayanları da uyarmak gerekiyorsa şikayet etmek gerekiyor. Hersek gerekli özveriyi göstermese bu illet çok fazla can alacak.

Azerbaycan konferansı ileri bir tarihe ertelendi

Körfez Belediyesi tarafından online olarak düzenlenecek olan ve sosyal medyadan yayınlanacak olan “Dünü bugünüyle Azerbaycan” konulu konferansa ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, moderatörlüğünde yapılacak olan konferansın tarihi henüz netleşmedi.

Kreşler açık ama ilkokullarda sıkıntı büyük

Covid sürecinden manevi anlamda en çok etkilenen sağlıkçılar oldu. Ardından ise 10 yaşın altında çocukları olan ve çalışan aileler geliyor.

Kreş, anaokulu ve ilkokul çağında olan aynı zamanda evde tek başına kalamayacak yaştaki çocukların çalışan aileleri, covid sürecinde olumsuz etkilendi. Halen de etkilenmeye devam ediyor. Salgının pik yaptığı bugünlerde ilk alınan tedbirlerden biri okulların yeniden kapatılması oldu. Ancak esnek çalışma ya da evden çalışma durumu olmayan aileler çocuklarını emanet edecek yerler aramaya başladı.

Öyle ya da böyle bu durumu geçici çözümlerle yöneten aileler, özel sektörde de evden çalışma modeli ve esnek çalışma modelinin uygulanmasını istiyor.

Geride bıraktığımız pazartesi günü okullar online olarak eğitime başladı. Yaşları 7-8-9 olan çocuklar, bilgisayar karşısından eğitim almaya çalışırken, hayli zorlanıyor. Aileleri ise bu dönemi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.

Şimdilik okulların yeniden açılma tarihi olarak 4 Ocak 2021 gösteriliyor olsa da vaka sayılarının artışı, sürenin uzayacağı anlamına geliyor.

Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça da bu durum veliler için, içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Okullar açıkken korku ve endişeyle çocuklarını okula gönderen veliler, şimdi de evde eğitim alacak çocukları için çareler düşünüyor.

Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali, velilerin hangi uygulamanın doğru olduğuna kanaat getiremiyor.

Hangi saatte kim dışarı çıkabilecek

Koronaviras nedeniyle alınan tedbirlerin bir diğeri de sokağa çıkma kısıtlamaları oldu. Uygulama henüz yeni, tablo ise biraz karışık. Bu karışıklığı çözmek için ise bir şema şart. İşte o şemayı da sosyal medya içerik üreticileri çıkerttğ. Vapur saatlerinden esinlenilerek hazırlanan şema hem faydalı hem de esprili…