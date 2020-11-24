Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, ülkemizin en önemli sosyo-kültürel sorunlarından biridir.

Anayasamızın 17. Maddesinde; “Herkes, yaşama, maddi manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz” diyor!

Ülkemizin de altına imza attığı, “Anayasa hükmü” taşıyan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ilk maddesinde de “Yaşama hakkı” ve “kişi güvenliği” yer alıyor!

Kadın; annedir, kız kardeştir, evlattır, eştir.

Kadın; İNSANDIR…

Ancak; kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde “utanç duyulacak” bir durumdayız.

Bu insanlık dışı şiddet ve cinayetlere karşı birey ve toplum olarak bir şeyler yapmalı ve bu utançtan kurtulmalıyız.

Neden şiddet?

Kadına yönelik şiddetin ilk nedeni “ aile içindeki inanç ve kültür değerleri” olmalı. Özellikle feodal kültür değerlerinden arınamamış büyük aile yapıları içinde kız çocukları aileye yük, kadın ise değersiz bir varlık olarak görülmektedir. Din adına da kadının “değersiz bir varlık, bir köle” olduğu inancı yayılmaktadır!

Evliliklerde eşler arasında “ eğitim ve kültürel uyumsuzluk” da aile içi şiddetin önemli bir nedeni olarak görülmektedir.

Bir başka neden de, kadın ya da erkeğin “RUHSAL DURUMU” olmalı.

Özellikle, işini ve ekonomik gücünü yitiren bir erkeğin ruhsal dengesinin bozulmaması olası değildir!

Şiddete karşı direnemeyen “güçsüz kadın” ise, ailesi içinde aldığı eğitim-kültürün ve “yaşamak için kocasının eline tutsak” olmanın baskısı altındadır.

Son olarak; ülkede egemen olan siyasal gücün “kadına bakışı” da yaşanan şiddet olaylarında etkindir!

Bir siyasi kimlik diyor ki; “Kadının fıtratında erkeğe köle olmak var…Ben sahip olurum, sen (kadın) ait olursun!”

Ne yazık ki bu ülkede;

· Tüm kadınların yüzde 25’i fiziksel şiddete uğruyor.

· Şiddete uğrayan kadınların yüzde 75’i eşinden şiddet görüyor. Büyük çoğunluğu eşinden şikayetçi olmuyor, olamıyor! Çünkü, “ekonomik güvencesi” ve “ailesine sığınma” olanağı yok!

· Şiddete başvuran erkeklerin büyük çoğunluğu, çocukluğunda annesinden şiddet görmüş kişiler!

· Cinayet sonucu ölen kadınların 7üzde 70’i eşi tarafından öldürülüyor.

· Her 4 kız çocuktan biri cinsel şiddete uğruyor. AİLE İÇİ CİNSEL ŞİDDET (Ensest) çok yaygın!

Özetle sorunun kaynağı aile içinde başlıyor!

Eğitimsizlik, dinsel değerlerin yanlış öğrenilmesi, ekonomik sorunlar, yıkılan gurur ve onur, ruhsal sorunlar, üst üste biniyor ve kadına yönelik şiddet ortaya çıkıyor.

Aileler, “yaşam arkadaşlığı” anlayışı ve “kültürel ortak değerler” üzerine kurulmayınca, bir de işsizlik ve ekonomik çöküş eklendiğinde şiddet “toplumsal bir yara” olarak karşımıza çıkıyor.

Hazreti Mevlana ne diyor?

“Kadın Hak nurudur.”

Kadına saygı, İNSANA saygıdır.