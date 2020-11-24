Genç bir kız olarak geldiği Kocaeli’nin Bahçecik nahiyesinde 65 yaşına kadar öğretmenlik yapıp, dokuz neslin öğretmenliğini yapan, başta rahmetli babam olmak üzere köyümüzden çıkıp da öğrenimini sürdüren yetişkinlerin üstünde kutsal bir emeği olan, Zeynep Ultav öğretmenimizi,

Yıllarca aynı okulda Başöğretmenlik yapan Avni Gülener öğretmenimizi,

dayanılmaz haşarılıklarıma ve yaramazlıklarıma rağmen ;

İlk okul 1. Sınıfta İstanbul Eyüp de Topçular ilk okulundaki ilk öğretmenim Mahir Beyi,

2. Sınıfta Bahçecik İlk okulundaki öğretmenim Asiye Yıldırım’ı

3. Sınıfta Ağrı Alpaslan ilk okulundaki öğretmenim Alaattin Beken’i

4. Sınıfta Ağrı Alpaslan ilk okulundaki öğretmenim Medet Koruk ( KAFKASLI ) yı (ilk dönem),

4. Sınıfta Polatlı Atatürk İlk okulundaki öğretmenim Osman Akın ‘ı .( Bu öğretmenimin şahsi dosyama yazdığı “çocukta yılmayan bir zeka vardır” sözleriyle hakkımdaki düşünceleri nedeniyle minnetle anarım)

5. Sınıfta Burdur Hüsnü Bayer ilk okulundaki Köy Entütüsü mezunu, öğrencilerinin yırtığını söküğünü, önlüğünü dikip, ders bitiminden sonra bile bizleri salmayıp çalıştırmaya devam eden, insani münasebetleri ve adabı muaşereti bize öğretmek için çırpınan öğretmenim Seher Yılmaz’ı ;

(Burdur Lisesi Orta ve Lise kısmında ve Orta 3. Sınıftayken yeni açılan, son sınıfı orada okuyup daha sonra tekrar Burdur Lisesi’ne döndüğümüz Burdur Cumhuriyet ( Merkez) Ortaokulundaki, Coğrafya ve Türkçe öğretmenim Kamile Dündar Kara’yı, matematik öğretmenim İrfan Mahmut’u, Türkçe ve Müzik öğretmenim Gülseren Sezen Şanlıoğlu ve eşi Tarih öğretmenim Muharrem Şanlıoğlu ’ nu, Tabiat bilisi öğretmenim Semahat Uçkan’ı, Fahri beyi, Resim ve Elişi öğretmenim Adnan beyi, Müzik öğretmenim Yılmaz Yaldız ve eşi Gülseren Yaldız’ı, din dersi öğretmenim ve Okul Müdürümüz Nurullah Berberoğlu’nu, Fizik öğretmenim İsmet Özkaya’yı, Beden eğitimi öğretmenlerim Hilmi Erdem, Ayla Sezen, Korkmaz Yıldırım’ı, Faruk Gürşen’i, Biyoloji öğretmenim Mübeccel Tanyü’yü, Matematik öğretmenim Ali Söylemez’i, kimya öğretmenim İbrahim Gülsoy’u, ve Türkan Us’u, Matematik öğretmeni Türkan Arın’ı, Resim öğretmenimiz Cahit Anık’ı, Coğrafya öğretmenim HASAN Küçükali’yi, Sonraki Lise Müdürümüz Ali Hikmet Fırat’ı ve Özellikle de Yücel Bulgu öğretmenimi…

Çorlu Lisesindeki; Başta Edebiyat öğretmenim ve efsane Lise müdürümüz Yusuf Baran olmak üzere, Cebir Geometri öğretmenim Ahmet Korkmaz’ı, Tarih öğretmenim Vuslat Sertel’i , Coğrafya öğretmenim Meral Öztürk’ü, İngilizce öğretmenim Nebahat Özkök’ü, Fizik öğretmenim Aynur Tüylek’i , Beden eğitimi öğretmenim İsmail Kuleli Biyoloji öğretmenim Hatica Can’ı, Din dersi öğretmenim Ruhi Dereci’yi, Resim öğretmenim Gülistan Şenyurt’u, Kimya öğretmenim Fatma Açıkgöz’ü, İngilizceci Oya Ardor’u , Göksennin beyi, Müdür Yardımcılarımız Hüseyin Önder ve Orhan Peker’i…

Nihayet mezun olduğum Erzurum Lisesinde’ki; Müdürlerimiz Raif Akbulut ve Necip Çadırcı’yı Tarih öğretmenlerim Ergun Bey ve Turan Tavukçular’ı, Cebir Geometri öğretmenim Vuslat Odçıkın ve eşi Fizikçi Fatma Odçıkın ‘ı, Matematikçi Bahattin Tanrıkulu’nu, Edebiyat öğretmenim Nergül Parin ve Ülkü Hatinoğlu’nu, Fizik öğretmenim Kezban Tan, İngilizce öğretmenim Nurdan hanım, Beden eğitimi öğretmenlerim Faruk Sükan ve Ali Rıza Karapınar , Din dersi öğretmenim Abdullah Apa, Felsefe Mantık psikoloji öğretmenim Mustafa Tuncer, Fizik öğretmenimiz Mukaddes hanımı, Biyoloji öğretmenim Ali Engin’i…

Kendilerini anımsayıp İsimlerini aklımda kalabildiği kadarıyla söyleyebildiğim ve bu arada varsa anımsayamadıklarımdan; beni bu günlere ulaştıran, elleri öpülesi Fedakar, çalışkan, Yurtsever birbirinden değerli ÖĞRETMENLERİMİ MİNNET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM !

Ne yazıktır ki, bu güne kadar geçen süreçte, her birisi ayrı bir eğitim abidesi olan Öğretmenlerimize layık oldukları değeri veremedik. Onları bütün dertlerini sınıfın kapısında bırakarak derse girecek sosyal ve ekonomik konuma getiremedik ! Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı eğitirlerken, kendilerini gerektiği şekilde geliştirip çocuklarımıza aktaracak bilgi ve birikim olanakları sağlayamadık. Çocuklarımızın ve toplumumuzun gözünde hak ettikleri yüksek konumda oturtamadık…

Şimdi bu şartlarda; yılda bir günü Öğretmenler Günü ilan edip, öğretmenlik mesleğine ve Eğitimin gelişmesine hiçbir katkı sağlamayan , yarın hepsi bir kenara itilecek boş laflarla sözüm ona kutluyoruz…

Hayatta olanların hemen hepsi ile görüşmeye devam ediyorum. Bir çoğu ile vefatlarına kadar geçen sürede görüşmelerimi sürdürdüm. Bu Kutlu yolda, kutsal hizmetleri nedeniyle Yaşamını sürdürenlere , sağlıklı mutlu uzun ömürler diliyorum. Ebediyete intikal eden o yüce insanlara da Allahtan gani gani Rahmet ve mağfiret diliyor, Cennet mekan olmaları için dualar ediyorum…

NOT : Sayabildiğim öğretmenlerimin bir çoğunun öğrenciler arasında LAKABI olduğunu bilirsiniz. İsimlerini sayarken çoğunu lakaplarıyla anımsadım, içimde garip bir hoşluk oluşturdu, gülümsedim…