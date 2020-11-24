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Makale Yazısı-24 Kas 2020 - 20:00

Öğretmenlerim…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Genç bir kız olarak geldiği Kocaeli’nin Bahçecik nahiyesinde 65 yaşına kadar öğretmenlik yapıp,  dokuz neslin öğretmenliğini yapan, başta rahmetli babam olmak üzere köyümüzden çıkıp da  öğrenimini sürdüren yetişkinlerin üstünde kutsal bir emeği olan,  Zeynep  Ultav  öğretmenimizi,  

Yıllarca  aynı okulda  Başöğretmenlik yapan  Avni  Gülener  öğretmenimizi, 

dayanılmaz  haşarılıklarıma  ve  yaramazlıklarıma rağmen ;

İlk okul 1. Sınıfta  İstanbul Eyüp de Topçular ilk okulundaki ilk öğretmenim Mahir Beyi,

2. Sınıfta  Bahçecik İlk okulundaki öğretmenim Asiye  Yıldırım’ı

3. Sınıfta  Ağrı Alpaslan ilk okulundaki öğretmenim Alaattin Beken’i

4. Sınıfta  Ağrı Alpaslan ilk okulundaki öğretmenim  Medet Koruk ( KAFKASLI ) yı (ilk dönem),

4. Sınıfta  Polatlı Atatürk İlk okulundaki öğretmenim  Osman Akın ‘ı .( Bu öğretmenimin  şahsi dosyama  yazdığı   “çocukta  yılmayan bir zeka  vardır”  sözleriyle   hakkımdaki düşünceleri  nedeniyle  minnetle  anarım)

5. Sınıfta  Burdur Hüsnü Bayer ilk okulundaki  Köy Entütüsü  mezunu, öğrencilerinin yırtığını söküğünü, önlüğünü dikip, ders bitiminden sonra  bile  bizleri salmayıp çalıştırmaya  devam eden,  insani münasebetleri ve adabı muaşereti bize  öğretmek için çırpınan  öğretmenim  Seher Yılmaz’ı  ;

(Burdur Lisesi  Orta ve  Lise   kısmında ve   Orta 3. Sınıftayken  yeni açılan, son sınıfı orada okuyup  daha  sonra  tekrar Burdur Lisesi’ne  döndüğümüz Burdur Cumhuriyet ( Merkez) Ortaokulundaki,   Coğrafya  ve Türkçe  öğretmenim  Kamile   Dündar Kara’yı, matematik öğretmenim İrfan Mahmut’u,  Türkçe  ve Müzik  öğretmenim  Gülseren Sezen Şanlıoğlu ve  eşi Tarih öğretmenim Muharrem Şanlıoğlu ’ nu, Tabiat  bilisi  öğretmenim  Semahat Uçkan’ı,  Fahri beyi, Resim ve  Elişi öğretmenim Adnan  beyi,   Müzik öğretmenim  Yılmaz  Yaldız ve  eşi Gülseren Yaldız’ı, din dersi öğretmenim ve  Okul Müdürümüz   Nurullah Berberoğlu’nu,  Fizik öğretmenim   İsmet Özkaya’yı, Beden eğitimi öğretmenlerim   Hilmi Erdem, Ayla Sezen,  Korkmaz  Yıldırım’ı, Faruk  Gürşen’i, Biyoloji  öğretmenim  Mübeccel Tanyü’yü,  Matematik öğretmenim  Ali Söylemez’i,   kimya  öğretmenim İbrahim  Gülsoy’u,  ve   Türkan Us’u,  Matematik öğretmeni  Türkan Arın’ı,  Resim öğretmenimiz  Cahit Anık’ı, Coğrafya öğretmenim  HASAN Küçükali’yi,   Sonraki Lise Müdürümüz  Ali  Hikmet  Fırat’ı  ve Özellikle de  Yücel Bulgu öğretmenimi…

Çorlu Lisesindeki;  Başta Edebiyat öğretmenim ve  efsane Lise  müdürümüz   Yusuf Baran olmak üzere,  Cebir Geometri  öğretmenim  Ahmet  Korkmaz’ı, Tarih öğretmenim  Vuslat  Sertel’i ,  Coğrafya  öğretmenim Meral Öztürk’ü,   İngilizce  öğretmenim  Nebahat Özkök’ü,  Fizik öğretmenim  Aynur  Tüylek’i  ,  Beden eğitimi öğretmenim İsmail Kuleli  Biyoloji öğretmenim  Hatica  Can’ı,  Din dersi öğretmenim  Ruhi Dereci’yi,  Resim öğretmenim  Gülistan Şenyurt’u, Kimya  öğretmenim  Fatma  Açıkgöz’ü, İngilizceci  Oya Ardor’u , Göksennin beyi,  Müdür Yardımcılarımız  Hüseyin Önder  ve Orhan Peker’i…

 Nihayet mezun olduğum  Erzurum  Lisesinde’ki;   Müdürlerimiz Raif  Akbulut ve  Necip Çadırcı’yı Tarih öğretmenlerim  Ergun  Bey  ve  Turan Tavukçular’ı,  Cebir Geometri  öğretmenim Vuslat Odçıkın ve eşi Fizikçi Fatma  Odçıkın ‘ı,  Matematikçi Bahattin  Tanrıkulu’nu,   Edebiyat  öğretmenim  Nergül Parin  ve   Ülkü  Hatinoğlu’nu,  Fizik öğretmenim Kezban Tan, İngilizce  öğretmenim  Nurdan  hanım,  Beden  eğitimi öğretmenlerim  Faruk Sükan  ve  Ali Rıza  Karapınar , Din dersi öğretmenim Abdullah  Apa,  Felsefe Mantık psikoloji  öğretmenim  Mustafa  Tuncer,    Fizik  öğretmenimiz  Mukaddes  hanımı,  Biyoloji öğretmenim  Ali Engin’i…

Kendilerini anımsayıp  İsimlerini aklımda  kalabildiği  kadarıyla söyleyebildiğim ve bu arada  varsa  anımsayamadıklarımdan;  beni bu günlere  ulaştıran,  elleri  öpülesi    Fedakar, çalışkan, Yurtsever birbirinden değerli  ÖĞRETMENLERİMİ MİNNET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM ! 

 Ne yazıktır ki,   bu güne kadar  geçen süreçte,  her birisi ayrı bir eğitim abidesi olan Öğretmenlerimize  layık oldukları değeri veremedik.  Onları  bütün dertlerini  sınıfın  kapısında  bırakarak   derse  girecek sosyal ve  ekonomik   konuma  getiremedik !  Geleceğimizin teminatı olan  çocuklarımızı eğitirlerken, kendilerini gerektiği  şekilde  geliştirip  çocuklarımıza  aktaracak bilgi  ve  birikim  olanakları   sağlayamadık.    Çocuklarımızın ve toplumumuzun   gözünde  hak ettikleri yüksek konumda  oturtamadık…

 Şimdi bu şartlarda;  yılda  bir günü Öğretmenler  Günü  ilan edip,   öğretmenlik  mesleğine  ve   Eğitimin  gelişmesine  hiçbir katkı sağlamayan , yarın  hepsi bir  kenara itilecek  boş laflarla sözüm ona  kutluyoruz… 

 Hayatta olanların  hemen hepsi ile  görüşmeye  devam ediyorum.  Bir çoğu ile  vefatlarına  kadar geçen sürede görüşmelerimi  sürdürdüm.  Bu Kutlu yolda, kutsal hizmetleri  nedeniyle    Yaşamını    sürdürenlere , sağlıklı mutlu uzun ömürler diliyorum.  Ebediyete intikal  eden  o yüce  insanlara  da   Allahtan  gani gani  Rahmet ve  mağfiret diliyor, Cennet mekan olmaları için dualar ediyorum…

NOT :  Sayabildiğim öğretmenlerimin   bir çoğunun öğrenciler  arasında  LAKABI  olduğunu  bilirsiniz.  İsimlerini sayarken  çoğunu   lakaplarıyla  anımsadım,  içimde  garip bir hoşluk oluşturdu, gülümsedim…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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