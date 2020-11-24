Ekonomiyi batıranlar, futbola ayar vermeye kalkınca…

Bu, yaşanan ikinci “vaka”…

Daha önce…

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un kötü oynadığı bir maçtan sonra Teknik Direktör Ünal Kahraman’a “Hoca, bu nasıl futbol?” diye seslenince, Ünal Kahraman’dan anında “Sayın bakan, ben size bu nasıl ekonomi diye soruyor muyum” cevabını almıştı.

İnkâr edilse de, bu olay herkesin gözü önünde yaşanmıştı.

Anında, hemen o gün Ünal Kahraman’ın bileti kesilmiş Trabzonspor’dan gönderilmişti.

Tabii, Ünal Kahraman bu tepkisi nedeniyle pek çok kişiden “Helal olsun” benzeri övgüler almıştı.

İkinci “vaka” yeni.

Bu vaka da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında yaşandı.

Her ikisi de açıklamalarında isim vermese de, kimin kimden söz ettiği açık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye’nin Macaristan’a 2-0 yenilerek C Grubu’na düştüğü maç sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

*Milyonluk transferler yaşanan şımarık hayatlar…

*Vergisi kaçırılan transfer paraları…

*Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler…

*Futbol hariç her şeyle ilgilenen, milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri…

*Ortada milli takım diye dolaşan mahalle takımı…

*Büyük Türk Milleti'nin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor. Çıkarın o üniformayı! Futbol federasyonu bu ülkeye, bu bayrağa, büyük Türk Milleti'ne yakışmıyor.

Şenol Güneş, çok sert tepki gösterdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yiğit Bulut’un isim vermeden yaptığı bu eleştiriye fena kızdı.

Kendisi de isim vermedi, ama Yiğit Bulut’u yerden yere vurdu:

“Türkiye ekonomisinin tepesindeki adam, konuşuyor… Ekonomiyi batırmış, bana paradan bahsediyor. Sen git ekonomiyi düzelt!”

Yiğit Bulut’un sözleri satırbaşlarıyla şöyle:

*Ay-yıldızdan bahsediyor. Vatandan, milletten bahsediyor. Vergiden, asgari ücretten bahsediyor. Ayıp denen bir şey var. Böyle algı mı olur? Bu milli takıma yapılan en büyük haksızlık. Ben çalmadım ki bir şey? Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz.

*Bir başkasına çalışmadığı dönemde ‘Anlaşması var, para hakkıdır’ diyorsun. Ben çalışıyorum, aldığım paranın dışında bir parayla itham ediliyorum. Türkiye’de kimse avroyla para kazanmıyor. Çok ayıp… Bu konuşulmaz bile… Ben bunu savunmak zorunda kaldığım için üzülüyorum.

*Senin de ülkeye yıllarca verdiğin zararı biliyorum. Ama benim görevim seni suçlamak değil. Senin ekonomide yaptığın hataları ben söyleyemem sana… Sen kendin söyle… İtiraf et… Demagoji yapıyorsun, nasılsa maç var, ben de gündem olayım diye konuşuyorsun. Bu nedir? Tozu dumana katıp, oradan geçiniyorsun. Ahlak değerlerimizi sıfırlamayalım. Ben bir şey mi çalmışım? Ama sen yapmış olabilirsin. Kimin ne aldığı, ne verdiği belli…

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in sözleri de böyle.

Türkiye’de herkes her şeyden anlıyor

Sevgili okurlarım, sizlere iki “ibretlik olay” aktardım.

Basit gibi görünüyor, ama değil.

Anlattığım olaylar, Türkiye’de herkesin her şeyden anladığının, daha doğrusu anlama iddiasında olduğunun kanıtı.

Kimse, “Bu benim konum değil” demiyor.

Hele söz konusu futbol olunca…

Beğendiğim bir söz vardır:

“Ne söylediğin değil, ne işiteceğin önemlidir.”

Berat Albayrak ve Yiğit Bulut, söyleyeceklerini söylüyorlar.

Sanırım, söylerken “Biz güçlüyüz, kimse bize cevap verme cesaretini gösteremez” diye düşünmüşlerdir.

Öyle ya, o dönemde birisi bakan, diğeri de bugün halen “Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı” koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Ama Ünal Kahraman’a da, Şenol Güneş’e de helal olsun, söylenen sözlerin altında kalmadılar.

Kendilerini ezdirmediler…

Deyim yerindeyse, Berat Albayrak’a da, Yiğit Bulut’a da ağızlarının payını verdiler.

Bu, bir “haddini bilmeyene, haddini bildirme” olayıdır.

İnşallah yaşanan bu iki olay, haddini bilmeyenlere ders olur.