Vahap Şanal Türkiye şampiyonu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası 11-21 Kasım günlerinde Antalya’da oynandı. Türkiye Kupası, Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası ve ELO Listesinden belirlenen 10 sporcu ile oynanan şampiyona sonunda Türkiye Şampiyonu belli oldu.



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından oluşturulan ve benim de üyesi olduğum Covid 19 Çalışma Prensipleri Komisyonu tarafından hazırlanan Etkinlikler Rehberi hükümlerine gore oynanan şampiyona Berger Sistemle 9 tur üzerinden (tek devreli lig usulü) eşlendirildi.



Düşünme süresi olarak 90 dakika 40 hamle devamında 30 dakika ve ilk hamleden itibaren 30 saniye eklemeli tempo kullanılan şampiyonanın güç ortalaması ise 2414



Başhakemliğini FIDE hakemlerimizden Recep Karaç’ın yaptığı toplam 66.500 TL nakdi ödülün verildiği organizasyonda 7 puanla GM Vahap Şanal şampiyonluğa ulaşırken 6,5 puan toplayan IM Melih Yurtseven ikinci 6 puanla IM Cem Kaan Gökerkan üçüncü sırada yer aldı.

Satranç dolu günler dileğiyle.

“Evde Kal, Satrançla Kal”

Önemli linkler :



>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

>> TSF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim videoları : tsf.org.tr/egitim-videolari



OYUN KÜTÜPHANESİ :



** Türkiye Şampiyonası

(11-21 Kasım 2020 /Antalya)

IM Cem Kaan Gökerkan (ELO 2461)

FM Volkan Sevgi (ELO 2359)



1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Ff5 4.h4 h5 5.c4 dxc4 6.Fxc4 e6 7.Ac3 Ad7 8.Age2 Ab6 9.Fb3 Fe7 10.Ag3 Fg6 11.Age4 Ah6 12.Fxh6 Kxh6 13.a3 Vd7 14.Vd2 0–0–0 15.0–0–0 Khh8 16.g3 Vc7 17.Ve2 Ad5 18.Fc2 Sb8 19.Sb1 Kc8 20.Vc4 Khd8 21.Khe1 b5 22.Vb3 Vb6 23.Ke2 Axc3+ 24.Axc3 Fxc2+ 25.Vxc2 Kxd4 26.Kxd4 Vxd4 27.Vh7 b4 28.axb4 Fxb4 29.Vxh5 Fxc3 30.bxc3 Vd1+ 31.Sa2 Sa8 32.Vf3 Va4+ 33.Sb1 Kd8 34.Kc2 Kd5 35.c4 Kxe5 36.Vc3 f6 37.Vd2 Va5 38.Vxa5 Kxa5 39.Kd2 Kf5 40.f4 e5 41.fxe5 Kxe5 42.Kd7 g6 43.Kg7 Kf5 44.Sb2 Kf3 45.Kxg6 Sb7 46.h5 a5 47.h6 Sb6 48.Kg4 Kf2+ 49.Sa3 Kf3+ 50.Sa4 Ke3 51.h7 1-0



** Türkiye Şampiyonası

(11-21 Kasım 2020 /Antalya)

GM Vahap Şanal (ELO 2557)

IM Melih Yurtseven (ELO 2391)



1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 e5 4.Agf3 exd4 5.Fd3 dxe4 6.Axe4 Fe7 7.Ve2 Ac6 8.Fb5 a6 9.Fxc6+ bxc6 10.0–0 Vd5 11.Ff4 c5 12.c4 Vh5 13.Fxc7 Fg4 14.Kfe1 Fxf3 15.gxf3 Sf8 16.b4 Vg6+ 17.Sh1 Vc6 18.Fg3 Af6 19.Axc5 Fxc5 20.bxc5 Vxc5 21.Vb2 h5 22.Vb7 Vc8 23.Kab1 d3 24.Ked1 Sg8 25.c5 Vd8 26.c6 Sh7 27.Vxf7 Vd4 28.Kb7 Khg8 29.Vb3 Kae8 30.Vxd3+ 1-0



** Türkiye Şampiyonası

(11-21 Kasım 2020 /Antalya)

GM Kıvanç Haznedaroğlu (ELO 2437)

GM Vahap Şanal (ELO 2557)



1.d4 Af6 2.Af3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 0–0 5.0–0 d6 6.c4 c6 7.b3 Vc7 8.Fb2 Ke8 9.Abd2 e5 10.e4 Aa6 11.Vc2 Ad7 12.Kad1 Af8 13.Vb1 c5 14.d5 Fg4 15.h3 Fxf3 16.Axf3 Ve7 17.Ae1 b5 18.cxb5 Ac7 19.a4 Keb8 20.b4 a6 21.bxc5 axb5 22.cxd6 Vxd6 23.a5 b4 24.Kc1 Ab5 25.Kc6 Ve7 26.Ad3 Kxa5 27.Vc2 Kaa8 28.Vb3 Ad4 29.Fxd4 exd4 30.e5 Ka3 31.Vd1 b3 32.d6 Ve6 33.Ke1 b2 34.Axb2 Kxb2 35.Vxd4 Kb5 36.Kc5 Kxc5 37.Vxc5 Kd3 38.Fe4 Kd2 39.Va5 Ka2 40.Vb4 Vxe5 41.Fxg6 Vf6 42.Fxf7+ Vxf7 43.Vc5 Kd2 44.Ke7 Kd1+ 45.Sg2 Vd5+ 0-1



** Türkiye Şampiyonası

(11-21 Kasım 2020 /Antalya)

GM Vahap Şanal (ELO 2557)

FM Eren Ataberk (ELO 2321)



1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 c5 4.exd5 Vxd5 5.dxc5 Af6 6.Agf3 Vxc5 7.Fd3 Abd7 8.0–0 Fe7 9.Ve2 0–0 10.Ae4 Vc7 11.Fg5 b6 12.Kad1 Fb7 13.Fh4 Axe4 14.Fxe7 Kfe8 15.Fh4 Adf6 16.Kfe1 Kac8 17.Ve3 Vc5 18.Vf4 e5 19.Ve3 Vc6 20.Ve2 a6 21.Vf1 Vc7 22.Ke3 h6 23.Fxf6 Axf6 24.Ff5 Kcd8 25.Kxd8 Vxd8 26.Axe5 Vd5 27.c4 Va5 28.Ve2 Kd8 29.Fb1 g6 30.Ad3 Fe4 31.Kxe4 Axe4 32.Vxe4 Vd2 33.Sf1 Vd1+ 34.Ae1 Vc1 35.Vc2 Vf4 36.g3 Vg4 37.Sg2 Kc8 38.b3 h5 39.Ve4 Vd7 40.Af3 b5 41.Vf4 bxc4 42.bxc4 Kc5 43.h4 Vc8 44.Ag5 Vd7 45.Ve4 Vc7 46.Fd3 a5 47.Vd4 Kc6 48.Ae4 Ve7 49.c5 1-0



** Türkiye Şampiyonası

(11-21 Kasım 2020 /Antalya)

GM Vahap Şanal (ELO 2557)

FM Volkan Sevgi (ELO 2359)



1.e4 c6 2.Af3 d5 3.d3 g6 4.Ve2 Fg7 5.g3 Fg4 6.Fg2 e6 7.0–0 Ae7 8.h3 Fxf3 9.Fxf3 0–0 10.Fg2 Ad7 11.c3 e5 12.b3 Vc7 13.Fa3 Ab6 14.Ad2 Kfe8 15.Kac1 Kad8 16.h4 Abc8 17.Fb2 Vd7 18.Kcd1 d4 19.cxd4 exd4 20.Af3 c5 21.Vc2 Vb5 22.a4 Va5 23.Kc1 b6 24.Ad2 Ac6 25.Ac4 Va6 26.f4 Ab4 27.Vd2 Ad6 28.Ka1 Axc4 29.bxc4 Vc8 30.Kae1 Vd7 31.Vd1 f5 32.Kf2 Ke6 33.Fa3 Kde8 34.Kfe2 a5 35.Sh2 Sh8 36.Ff3 Ff8 37.Sg2 Fg7 38.Fc1 K8e7 39.g4 fxe4 40.Fxe4 Ve8 41.Sh1 h5 42.f5 gxf5 43.gxf5 Kd6 44.Ff4 Fe5 45.Fd5 Ac6 46.Fg5 Kh7 47.Ke4 1-0



** Türkiye Şampiyonası

(11-21 Kasım 2020 /Antalya)

GM Vahap Şanal (ELO 2557)

GM Burak Fırat (ELO 2474)



1.Af3 Af6 2.b3 d5 3.Fb2 Ff5 4.g3 e6 5.Fg2 h6 6.0–0 Fe7 7.d3 0–0 8.Abd2 Fh7 9.Ah4 Afd7 10.e4 Ff6 11.Fxf6 Axf6 12.e5 Afd7 13.f4 c5 14.c4 Fxd3 15.cxd5 exd5 16.Fxd5 Ac6 17.Fxc6 bxc6 18.Kf2 Ab6 19.Kc1 Vd5 20.Vg4 a5 21.a4 c4 22.bxc4 Ve6 23.f5 Vxe5 24.f6 g6 25.Adf3 Ve4 26.Vh3 Kfe8 27.g4 Ke6 28.Af5 Kxf6 29.Axh6+ Sg7 30.g5 Kf4 31.Vg3 Ke8 32.Ad2 Ve1+ 33.Kxe1 Kxe1+ 34.Sg2 Kxf2+ 35.Sxf2 Ke2+ 36.Sg1 Kxd2 37.Ve5+ Sh7 38.Ve8 1-0



SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?



Cevap : 1.Ve3+ Şd5 [1...Şxe3 2.Fc5#] 2.Vc5#