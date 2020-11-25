Basının telefonuna çıkmayan basın sözcüleri

Şöyle, rahat rahat, ayağımızı uzatarak maç seyretmek bize haram…

Ya küme düşmeye oynuyoruz…

Ya da zirveye…

Hareket berekettir…

Biz gazeteciler içn de bu ortam iyidir…

Hele hele bu sezon hemen hemen her gün maç izlemek ve bunu sayfalara yansıtmak.

34 yıllık meslek yaşantımda en keyif verici dönemdir bu dönem…

Çünkü bizim işimiz aslında maçı yazmak ve yorumlamaktır…

Ama öyle hale geldik ki, dedikodudan başka bir şey yazamaz durumdayız…

Bunu da kulüpler üretiyor elbette…

Ve zarar veriyor…

Gazeteciler kullanılıyor…

Acemi olanlar da bunu anlayana kadar iş işten geçiyor…

Siz hiç, basın tarafından aranıp da telefona çıkmayan basın sözcüsü gördünüz mü ?..

Kişilerle ilişkili geçmişten beri yaptığım tespitlerimde yine yanılmadığım görülüyor…

Eeeee, tecrübe…

İnsan Bülent Özer kalitesini arıyor…

Yakında Bülent Özer’in de içerisinde bulunduğu bir Parkomat ilişkisini göreceğiz…

Rakiplerimi şimdiden atlatmış olayım…

Beni en iyi Bekir Halefler anlar…

İşte olay olan mailin tamamı: Yorumsuz…

İzmit Belediye Gençlik Spor Kulübü’ne eleştiriler artarak sürüyor. Takımın art arda yenilgileri ve yapılan sözleşmelerle ilgili mailler geliyor… Doğaldır tabii, taraftar bu, eleştirisini yapma hakkı var. İşte önceki gün yayınladığım mailin tamamı, yorum sizin…

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Ağabey, bu hafta da kaybederlerse kümeye gidiyorlar. Takım çok kötü kuruldu.Koç iyidir kötüdür. 3 yıllık anlaşma yapılır mı şu ortamda ?.. Koçun umurunda değil sözleşme var kovamazlar her yerde konuşuyor. Para olayını bilemeyiz, ödemelerini. Bir de Eurolegaue sevdası var. Senin etin ne budun ne? Takım zaten kısıtlı, uçuruma doğru gidecekler…