Dikkat ediyor musunuz; “Asla dağılmaz, asla parçalanmaz, Erdoğan’a asla kimse karşı gelemez” denilen AKP’de garip şeyler oluyor.

Baksanıza…

“Asla parçalanmaz” denilen partiden, iki yeni parti çıktı.

Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, “ Gelecek Partisi”ni…

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “DEVA Partisi”ni kurdu.

Her ikisinin de hedefinde AKP ve Erdoğan var.

Eski defterleri açtılar, olup biten ne varsa ortalığa saçıyorlar.

Çekirdek kadro da partiden bir bir ayrılıyor

Düşünsenize…

Bir zamanlar, “AKP” denince, kimler akla gelirdi?

Abdullah Gül, akla gelirdi…

Bülent Arınç, akla gelirdi…

Ahmet Davutoğlu, akla gelirdi…

Ali Babacan, akla gelirdi…

Taa başlarda Abdüllatif Şener, akla gelirdi…

Binali Yıldırım, akla gelirdi…

İdris Naim Şahin, akla gelirdi…

Nihat Ergün, akla gelirdi…

Bırakın bunları, 10 yıl önce, “AKP’nin üç kafa adamını say” dense, herkes tereddütsüz “Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç” diye saymaya başlamaz mıydı?

Nerede şimdi bu isimler?

“Üç kafa adam”dan Abdullah Gül çoktan partiden koptu.

Önceki günden itibaren Bülent Arınç da artık yok.

Yukarıda saydığım “genişletilmiş kafa adam kadrosundan” da sadece Binali Yıldırım, hâlâ Erdoğan’ın yanında.

Diğerleri gemiyi çoktan terk etti.

Bu arada yeri gelmişken belirteyim…

AKP’de olup bitecekleri ilk öngören, Abdüllatif Şener olmuştu.

Erdoğan’la çatışıp 2007’de partiden ayrılmıştı.

Bugün CHP saflarında “Konya milletvekili” olarak siyasete devam ediyor.

Bugünleri 13 yıl önce gören Abdüllatif Şener’i kutluyorum.

Bülent Arınç, kötü final yaptı

Arınç, AKP’nin üç temel direğinden biriydi, kendisine bu gözle bakılıyordu, önceki gün “fitneci”, “gafil” ve “ahmak” nidaları arasında “siyaset mezarlığına” uğurlandı.

İlk ifadeyi Erdoğan, diğer ikisini ise ortağı Devlet Bahçeli kullandı.

Tabii, isim vermeden.

Ağır sözler…

Bırakın Bülent Arınç’a kullanılmış olmasını, bu sözler sıradan insanlar için bile çok ağır.

Fitneci… Gafil… Ahmak…

Hangi ortamda, kime karşı kullanılırsa kullanılsın bu sözler “kavga” nedenidir.

Haa, Bülent Arınç bu sözleri hak etmemiş midir?

Bence etmiştir…

İki yıl önce AKP’den kopma noktasındaydı, partiden daha önce kopan Abdullah Gül ve Ali Babacan’la birlikte hareket ediyordu, saraya çağırıldı, oğlunun milletvekili, kendisinin de yüksek istişare kurulu üyesi yapılmasına fit oldu.

O günden bugüne partide “sığıntı” gibi duruyordu, Erdoğan o günlerin acısını fena çıkardı.

Peki, bütün bu olaylardan sonra AKP durulur mu?

Durulmaz.

Cin bir defa şişeden çıktı, geri sokamazsınız.

Dileyelim ki, AKP’nin önümüzdeki günlerde yaşayacağı sıkıntılar; ülkemize, devletimize ve milletimize fazla zarar vermesin.

Üçüncü ortak mı?

Ülkemizde ilginç gelişmeler oluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “kazığa oturtmakla” tehdit eden Alaattin Çakıcı’ya sahip çıkmış, “Dava arkadaşım” demişti.

Aradan bir hafta geçti, Devlet Bahçeli grup konuşmasında bu sahiplenmesini bir kez daha yineledi.

Üstüne basa basa…

Sonuç olarak, Bahçeli, Alaattin Çakıcı’ya bir hafta arayla iki kez sahip çıktı, Erdoğan her ikisinde de sessiz kaldı.

Şimdi herkesin kafasında şu var:

AKP ve MHP, “bir dava uğruna” birlikteler.

Bahçeli, Çakıcı’yı “dava arkadaşı” olarak tanımladığına ve bu konuda Erdoğan sessiz kaldığına göre, davaya üçüncü bir ortak mı alıyorlar, davanın üçüncü ortağı acaba Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi Alaattin Çakıcı mı oluyor?

“Örtülü ortak”…

Neyse, önümüzdeki günlerde gelişecek olaylardan bunu anlarız.

Bakalım, “Bahçeli’nin dava arkadaşı”, önümüzdeki günlerde ne gibi görevler üstlenecek?

Suçluyu öven kim?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istemesi, suçluyu övmektir” dedi.

Vay canına!

Peki, Devlet Bahçeli’nin, “organize suç örgütü lideri” olduğu mahkeme kararıyla tescilli ve bugüne kadar toplam 23 yıl hapis yatan Alaattin Çakıcı’ya “dava arkadaşım” diye sahip çıkması, “suçluyu övmek” değil mi?

Suçluyu öven kim?

Devlet Bahçeli mi?

Bülent Arınç mı?

İpucu

Bülent Arınç, televizyon konuşmasında “Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın, hukuk yerine getirilsin” dedi, gitti…

Alaşağı edildi.

Bu da demek oluyor ki, AKP’nin önümüzdeki günlerde herhangi bir “hukuk reformu” yapmaya niyeti yok.

Benim çıkardığım anlam bu!