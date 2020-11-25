Okuldan uzak olmak da çocuklar için riskler taşıyor

Covid-19 Pandemisi nedeniyle yeni önlemler devreye girdi ve yüz yüze eğitime tamamen ara verildi. Vaka ve hasta sayılarının artmaması için sürekli olarak bireysel tedbirlerden söz ediyor, kendimizi korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorduk. Ancak bireylerin ihmali, insanların yaşam koşullarının yarattığı bazı zorunluluklar ve ekonomik gereklilikler gibi nedenlerle yeni bir dalganın gelmesi engellenemedi. Önlem adına atılan ilk adımlardan biri de yine yüz yüze eğitime ara verilmesi oldu.

İçinde bulunduğumuz koşullarda yüz yüze eğitime devam edilmesi elbette riskliydi. Ancak şunu özellikle hatırlatmak ve vurgulamak isterim ki okuldan uzak olmanın da çocuklar açısından ciddi sakıncaları var. Sağlığımızı öncelerken, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini riske atamayız. Bu nedenle önceliklerin doğru şekilde belirlenerek planlı adımlar atılmasına ihtiyacımız var.

Eylül ayında bazı kademelerin yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte söz konusu hastalığın nasıl seyrettiği takip edilmeli ve okulların gerçekten hastalığın yayılmasında önemli bir etken olup olmadığı tespit edilmeliydi. Ben okul ortamından kaynaklı ne kadar vaka ya da bulaş durumu olduğuna ilişkin veriye rastlamadım. Bu zamana kadar bu veriler toplanmadıysa bundan sonrası için mutlaka toplanmalı ve bunlar üzerinden daha öngörülü adımlar atılmalı. Çünkü belirsizlik durumu, hem yetişkinler hem de çocuklarda kaygı düzeyini arttıran önemli nedenlerden biridir. Örneğin 23 Kasım haftasında ara tatilin sona ermesi ve yeni kademelerin de melez şekilde eğitime başlaması beklenirken yüz yüze eğitimin tamamen duracağının açıklanması bu belirsizliğin örneklerinden biri. Artık hastalık ve seyri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Salgının başladığı anla kıyaslandığında daha da tecrübeli hale geldik. Bütün bu tecrübeyi kullanarak çocuklarımızın iyiliği için eğitime öncelik veren ve daha öngörülebilir planlamalara ihtiyacımız var.

DİJİTAL OYUNLARDAKİ ŞİDDETE DİKKAT

Çocukların yüz yüze eğitime katılamamasının ekran karşısında geçirilen süreyi arttırdığı bir gerçek. Üstelik eğitimin dijital platformlara taşınması ebeveynlerin kontrolünü de zorlaştırdı. Çocukların sosyalleşebilecekleri alanlar sınırlandıkça sosyal ağlar ve dijital oyunlara olan ilgi ve bağlılıkları da artmaya başladı. Geçen haftalarda dijital oyunlar nedeniyle oryaya çıktığı düşünülen iki acı olayla sarsıldık. Haberlere göre bu olaylarda çocuklar, oynadıkları dijital oyundaki karaktere zarar verilmesi nedeniyle birbirlerine şiddet uygulamışlardı.

Dijital oyunlardaki şiddetin en riskli yanı, şiddeti sempatik hale getirmesi. Şiddetin sempatikleştirilmesini şöyle açıklayabilirim. Çocuklar, dijital oyun içerisinde şiddet uygulayarak seviye atlamak, madalya, altın/gümüş ya da ekipman kazanmak gibi bazı ödüllere ulaşmaktalar. Bazı oyunlarda ise oyunda kalma süresini uzatabilmek, oyuna devam edebilmek için şiddet uygulamak zorundalar ve bu kurgu içinde çocukların, şiddetin olumsuz sonuçlarını görmesi/fark etmesi zorlaşmakta. İşte bu nedenle özellikle küçük yaşlardaki çocukların şiddet içeren dijital oyunlardan uzak tutulması oldukça önemli.

Uzun soluklu şiddet oyunlarında çocuklar karakterlere fazlaca emek harcıyorlar. Bir nevi onu büyütüp geliştiriyorlar ve bu karakterlere ya da oyundaki konumuna yönelik bir müdahaleyi kendilerine yapılmış gibi algılayabiliyorlar. Çocukları şiddet içeren oyunlardan tamamen uzak tutmanın çok zor olduğunu biliyorum. Ancak ebeveynler bu oyunları mutlaka sınırlandırmaya çalışmalı; çocuklarının hangi oyunları oynadığını, bu oyunlarda neler yaptığı, kimlerle iletişime girdiklerini takip etmeliler.

Özellikle bu uzaktan eğitim sürecinde çocuklarının uzun saatler boyunca tek başlarına oyunda kalmalarına engel olmaya çalışmalılar. Çocuğunuz oyunda kalmak konusunda ısrarcıysa en azından ortak kullanım alanlarında sizin görebileceğiniz, konuşmalarını duyabileceğiniz bir yerde olmasını sağlamaya çalışın.