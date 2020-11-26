Tahir Büyükakın ve İsmail Yıldırım gerçekten inançlı mısınız? 

Herkes gazetecilerin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ama hiç kimse bir belediye başkanı acaba nasıl olmalı diye soruyor mu?

Davam halkın davasıdır, Ben kavga için değil sevgi için geldim diyen ve kendini inançlı bir belediye başkanı olduğunu söyleyen sevgili başkanlarım sözlerinizin neden arkasında değilsiniz? Ve sözde inançlı sosyal belediyecilik yaptığını söyleyen ama aslında sadece klasik hizmetlerin ve göz boyamaların ardına saklanan sevgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım mesela; Cesaret ile Kızderbent Mahalle halkının istemediği Taş Ocağı yapımına Hayır! diyebiliyor musunuz? Çok Merak ediyorum.

Gerçekten inançlı olduğunu söyleyen bir belediye başkanı halktan yaptıklarından dolayı övgü beklemez, gizli gizli kendisiyle övünmez. Aksine ağızlardan dökülen “Allah razı olsun sözünü” ve dua bekler. Gerçekten inançlı bir belediye başkanı; Karşılık beklemeden oy vererek kendisini o makamlara getiren mahalle halkının istemediği taş ocağına karşı çıkar.

Gerçekten inançlı bir belediye başkanı kendi gibi düşünmeyenleri ötekileştirmez her düşünceye saygı duyar. İnançlı bir belediye başkanı kendini halktan üstün görmez. Cenab-ı Hak’tan hataları, kusurları, söz veripte yapamadığı bütün hizmetlerden dolayı, her şekilde af diler. İnsanlara vefa gösterir, sadakat gösterir. Şımarmaz, kızarak sırt dönmez, yüz ekşitmez. Halka yukardan bakmaz, hor görmez, kininden dolayı zulüm etmez.

Her şekilde herkese eşit ve iyi davranır. Halkı birlik ve beraberliğe yönlendirir.

Bulunduğu yerde mütevazı olur, lüks makam arabası kullanmadan yürür. İnsanların içinde rahatlıkla dolaşır. Halktan kaçmaz saklanmaz. Manevi sorumluluğun vebalinin büyük olduğunu çok iyi bilir, bundan çok korkar.

Madem inançlı insanlar iktidarda, o zaman inançlı belediyelerin, diğer belediyelerden farkı olmalı, model belediyeciliklerini tüm dünyaya ispatlarlar.

Ötekilerden saydığınız benim haksız söylediğim bir yer var mı?

Yaşayarak gördüğümüz bir gerçek var ki; İnançlı dediğimiz ve gördüğümüz belediyelerin neleri halkın gözünün içine baka baka yaptıklarına, inançsız diye bakılan belediyelerin ise halk için nasıl dürüst çalıştıklarına gözümüz ile şahit oluyoruz. Aslında gerçek Allah korkuları olduğuna şahit oluyoruz? Bu gerçeği hiç kimse inkâr edemez. Belki öncelikle söylediklerime kızgınlıkla bakanlar olur ama biraz düşününce gerçeği sizde kabul edeceksiniz.

Gerçek inançlı belediye başkanları tüm hizmetlerini, imar uygulamalarını gizli saklı yapmaz. Birkaç müteahhit’ in veya imar planı hazırlayanların gönlünü değil halkın gönlünü kazanan adaletli çalışmalar yapar.

Yapılan tüm hizmetlerdeki amaç, Allah’ın ve halkın memnuniyetini kazanmaktır. Yoksa halka zulüm ederek, halkın gazabını kazanan belediye başkanı 20 yıl başkanlık yapsa bile o makamdan ayrıldığı zaman “hiç”ten öteye gidemez.

Gerçekten inançlı bir belediye başkanı; Ana hedeflerini ve belediyeciliğin gerçek düşüncesini unutmaz! Hakiki belediye başkanı vatandaşının taleplerine dikkat kesilir, refah düzeyini artırmak için çalışır. Kendine bağlı Sivil Toplum Kuruluşları oluşturarak ayakta kalmaya çalışmaz.

İşine gelmediğinde kanunların arkasına sığınmaz. İşine geldiğinde ise kanunları hiçe sayan uygulamalar yapmaz. Aksine insanlara karşı adil olur.

Birileri istiyor diye taş ocağı açılmasına göz yumarak halkını açlığa ve sefalete terk etmez. Sessizce fırtınanın geçmesini beklemez ya da işbirlikçilerini ortaya salarak halkı bertaraf etmeye, korkutmaya çalışmaz.