Kocaeli, Covid rekoru kırıyor

“Covid salgınında Kocaeli 3’üncü zirvesini yaşıyor” bu söz sağlık bakanı Fahrettin Koca’ya ait. Her gün yüzlerce kişinin testi pozitif çıkıyor. Gün geçtikçe vaka sayısı artıyor. Vaka sayısı arttıkça da hastaneler dolup taşmaya başlıyor. Alınan önlemlerin yeterli gelmediğini görmek o kadar da zor değil.

Okulların kapatılması, hafta sonları 20.00’dan sonra uygulanan sokağa çıkma yasağıyla filan tam anlamıyla tedbir alınamaz. AVM’lerde restaurant ve cafelerde oturmak yasak, ama yiyecek içecek almak serbest. O yiyecek içeceği almak için girilen sıraları hiç gördünüz mü? Ya da yiyeceğini içeceğini alan vatandaşların o ürünleri tüketmek için maskesini çıkartıp yürüyerek yemek yediklerini ve kahve içtiklerini gördünüz mü?

Keşke oturup restaurantta yemek yeseler, cafe de kahve içseler dersiniz. Bu uygulamanın biran önce değişmesi gerekiyor. Alınan önlem, virüsün yayılmasına davetiye çıkarttı.

Bir de semt pazarları durumu var. Pazarların girişine dezenfektanlar konuluyor, maskesiz pazara kimse girmiyor ama mesafe kuralı pazarlarda uygulanamıyor. Büyük semt pazarları ve o pazarların kurulduğu bölgelerde sosyal mesafe sıfır durumda. En acilinden bu pazarlarla ilgili önemler alınmalı. Ya pazarlar soka sokak yayılarak kurulmalı, ya da en azından kısa bir süre hiç kurulmamalı.

Bu öneri pazarcı esnafını kızdıracak belki ama alınan bu önlem en çok ta pazarcı esnafının sağlığını koruyacak.

Önceki gün Bakan Koca çıktı ve gerçek vaka sayılarını verdi. Ortalama her gün 28 bin kişinin testi pozitif çıkıyor. Kocaeli’nin durumu da ortada.

İlimizdeki hastanelerde servis doluluk oranı yüzde 69.5, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 76.9 olarak tespit edildi. Bu iki rakam bizi Türkiye’nin zirvesine taşıyor. Solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 40.6, solunum cihazına bağlılık oranında da Türkiye 3’üncüsüyüz.

İşin gerçeği şu ki, Kocaeli olarak çokta iyi bir yerde değiliz. Geleceğe yönelik kurulan iyimser tabloyu yakalaya bilmek için herkes gittiği, gezdiği yere dikkat etsin derim. Unutmayın, hasta olana kadar kendinizi korayacak tek kişi sizsizin, hasta olduktan sonra durum hayli değişiyor. Bir hastane odasında günlerce tek başına da kalabilirsiniz, evinizde ailenizden uzak tek oda da yaşayacak kişi de sizsiniz.

Ne hastanelere güvenin ne de size verilecek ilaçlara, siz sadece kendinizi emniyete alın ve sadece kendinize güvenin.

Korsan taşımacılıkla mücadele sürüyor

Darıca da yapılan uygulamada korsan taşımacılık yapan araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Darıca Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Servis Araçları Odası tarafından yapılan müşterek çalışmada, korsan taşımacılık yapan ve eksik evraklı servis araçları trafikten men edildi.

Başiskele yeniden şekilleniyor

Başiskele ilçesi yeni dönemde yeniden şekilleniyor. İlçe olduktan sonra kentin gözbebeği haline gelen ve önce 7 yıldızlı ilçe olarak anılan şimdi ise “Güzel İşler” sloganıyla kendi kabuğunu kırmaya çalışan Başiskele, üstyapı çalışmalarına hız kattı. Eski ilçelerin trafik ve yerleşim keşmekeşliğini yaşamamak için şimdiden kolları sıvayan Başkan Yasin Özlü, yeni bir efsane yaratma peşinde. İlçe bilincinin oturması için verilen bu uğraşta emeği geçen herkese Başiskeliler adına teşekkür ederim.

AK Parti’de icra, önümüzdeki hafta belli olacak

AK Parti olağan kongresi tamamlandı. Mevcut il başkanı Mehmet Ellibeş güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi. Şimdi ise gözler oluşturulacak icra kurulunda. AK Parti’nin icra kurulu önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısından sonra belirlenecek. Ellibeş’in yeni icrada kimlere görev vereceği AK parti camiasında merak konusu olmuş durumda.

Özel Güvenlik Eğitim kitabı yayında

Özel Güvenlik Eğitimi Kitabı, her biri en az 25 yıl görev tecrübesi ve bilgi birikimine sahip olan polis başmüfettişleri tarafından hazırlandı. Kitabın “Tedbirleri dersinin bölüm” ise bir dönem Kocaeli TEM Müdürü olarak görev yapan Salih Çalık tarafından kaleme alındı. Tüm geliri Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından şehit ailelerine, gazilere ve ailelerine bağışlanmak üzere basımı tamamlanan Özel Güvenlik Eğitimi isimli kitap, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve kitapevlerinde satışa başladı.